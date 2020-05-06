«Кашлял кровью»: COVID-19 был в Европе уже в декабре

Коронавирус мог попасть в Европу гораздо раньше первых зарегистрированных случаев, сообщают французские врачи из Университета Париж-север XIII. Поводом так считать стали результаты анализов одного из пациентов, попавшего в больницу с характерными для COVID-19 симптомами еще в декабре. Работа была опубликована в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

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Официально первые три случая заражения коронавирусной инфекции были зарегистрированы во Франции 24 января 2020 года. Они же стали и первыми случаями заражения в Европе. Все пациенты приехали из Уханя, где первый такой диагноз был официально поставлен 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день во Франции выявлены почти 170 тыс. зараженных COVID-19, более 25 тыс. из них скончались.

Но, по всей видимости, к этому времени вирус уже несколько недель циркулировал среди населения как Китая, так и других стран.

«Выявить первого инфицированного пациента очень важно с эпидемиологической точки зрения. Это кардинально меняет наши знания о SARS-COV-2 и его распространении в стране, — пишут авторы работы. — Более того, отсутствие связи с Китаем и отсутствие поездок в последнее время позволяют предположить, что болезнь уже распространялась среди французского населения в конце декабря 2019 года».

27 декабря в парижскую больницу попал мужчина, кашлявший кровью. Он жаловался на жар и головную боль. По словам пациента, его состояние ухудшилось в последние четыре дня. Учитывая, что инкубационный период COVID-19 составляет примерно 6-11 дней, мужчина заразился 16-21 декабря.

Анализы не выявили никаких известных на тот момент патогенов. Врачи прописали мужчине антибиотики, через два дня его выписали из больницы, позже он выздоровел. Образец мазка из дыхательных путей сохранился в больнице.

Медицинские работники во Франции изучили 14 мазков пациентов, поступавших в отделения интенсивной терапии местных больниц со 2 декабря по 16 января 2020 года, чтобы выяснить, не попал ли коронавирус в страну раньше, чем считалось. Отрицательными оказались все анализы, кроме одного.

Исследованием образца занимались сразу несколько команд, использовавших разные тесты, чтобы избежать ложноположительного результата.

Но все тесты показали одно и то же: мужчина был болен COVID-19.

Непонятно, как именно он мог заразиться. Последний раз мужчина выезжал из страны в августе 2019 года, все остальное время он провел во Франции. Китай мужчина не посещал.

Затем, однако, выяснилось, что у ребенка мужчины ранее тоже появились симптомы. А жена пациента работает в магазине неподалеку от аэропорта и часто контактирует с гостями из других стран. Предположительно, она могла стать бессимптомной носительницей вируса и заразить ребенка и мужа. Однако это лишь предположение, надежных доказательств у ученых нет.

«Эти данные показывают, что вирус циркулирует в популяции гораздо дольше, чем мы думаем», — говорит специалист Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун. Он полагает, что ретроспективный анализ образцов в других странах покажет аналогичные результаты. Кроме того, недавние данные из США показали, что в Калифорнию COVID-19 проник уже в декабре, хотя официально первый случай заражения был зарегистрирован 21 января.

Это тревожные результаты, которые указывают на необычайно быстрое распространение коронавируса на самых ранних стадиях, подчеркивают исследователи.

«Вирус поначалу распространяется тихо, никто не замечает его присутствия», — говорит инфекционист Оливье Бушо.

В середине января, когда вспышка коронавируса считалась проблемой только Китая и болезнь еще даже не имела названия, с симптомами COVID-19 также столкнулась сотрудница больницы в Марселе. Она потеряла вкус и обоняние, страдала от затруднений дыхания. Но анализы не выявили инфекций, способных вызвать такие симптомы.

Исследователь Сэмюэль Ализон из французского Национального центра научных исследований Университета Монпелье отмечает: важно различать отдельные изолированные случаи и истоки волны заражений.

Анализ более чем 15 тыс. образцов коронавируса показал, что примерно дважды в месяц возникают мутации, которые сохраняются в генетических последовательностях. Отслеживая их, можно найти «общего предка» вирусов. По оценкам специалистов из Эдинбургского университета, он мог появиться в промежуток между 27 августа и 29 декабря. Наиболее вероятной датой ученые считают середину ноября. Схожего мнения придерживаются и исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Все штаммы коронавируса, циркулирующие сейчас в разных странах, произошли от штаммов из Уханя, отмечают ученые. Однако у эпидемии вряд ли была конкретная «отправная точка» — скорее, речь идет о множестве очагов, которые и запустили волны заражений в Европе и Северной Америке в середине января — начале февраля.

Точные ответы найти будет сложно — в период, когда в Европе появились первые предполагаемые зараженные COVID-19, о болезни еще не было ничего известно и тестов на коронавирус тоже не было.

Делать выводы можно, только исходя из симптомов. Так, в Италии первые случаи были подтверждены только 20 февраля. Однако еще в начале года симптомы, которые могли указывать на коронавирус, наблюдались у 23 футболистов «Интера», которые перед этим побывали в недельном отпуске. Сейчас можно протестировать сыворотку их крови на антитела, но даже при положительном результате это ничего не скажет о сроках заражения.