Огородиться от врагов: Трамп пороет Луну без России

Администрация президента США Дональда Трампа продолжила практическую реализацию планов по освоению Луны, о которых стало известно в апреле. Она разрабатывает проект нового международного соглашения Artemis Accords для привлечения в этому проекту международных участников, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Это соглашение нацелено на объединение союзников США вокруг плана NASA по отправке американских астронавтов на Луну и созданию там обитаемых станций в ближайшее десятилетие. Пока американские союзники с текстом этого соглашения не ознакомлены.

Artemis Accords («Соглашения Артемиды») относятся к новой лунной программе NASA «Артемида». Эти соглашения подразумевают создание на Луне «зон безопасности», которые будут окружать будущие лунные базы от повреждения и вмешательства «соперничающих стран» или компаний, работающих неподалеку.

Пакт также должен обеспечить юридическую основу для компаний, добывающих минеральные ресурсы на Луне на основе международного права, говорят источники.

В ближайшие недели США проведут переговоры с Канадой, Японией, европейскими странами, а также Объединенными арабскими Эмиратами, то есть со странами, имеющими «схожие интересы» в добыче лунных ресурсов.

«Россия, главный партнер NASA по Международной космической станции, не будет изначальным партнером в этих соглашениях, говорят источники, поскольку Пентагон все больше рассматривает Москву как врага из-за «угрожающих» маневров спутников по отношению к американским шпионским спутникам на орбите Земли», — пишет агентство.

США, как и СССР, подписали Договор 1967 года «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела».

Создание зон безопасности США рассматривают как реализацию одной из самых спорных статей этого договора. «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами», — говорится в статье.

«Это не территориальная претензия», — пояснил один из источников на условиях анонимности. По его словам, размеры этих зон будут зависеть от проводимых там работ – они будут создаваться для координации участников без «формальных претензий на суверенитет».

«Идея в том, что, если вы собираетесь приблизиться к чьим-то работам, а вокруг них объявлены зоны безопасности, вам нужно сообщить об этом заранее, проконсультироваться и выяснить, как это сделать безопасно для всех», — уточнил источник.

Поскольку в мире космос все больше рассматривается с военной точки зрения, будущее американское соглашение подчеркивает растущую роль NASA в американской дипломатии и подогревает противостояние с такими соперниками Вашингтона, как Китай.

«NASA — это про науку, технологии и открытия, что является критически важным, но я считаю, что чуть менее важна идея, что NASA — это инструмент дипломатии», — заявил директор NASA Джим Брайденстайн. — Важно то, что страны мира хотят быть частью этого. Это элемент национальной мощи».

По словам Джоанны Габринович, профессора космического права, главного редактора журнала Journal of Space Law, международное соглашение должно быть подписано до того, как на Луне будет огорожена «какая-то исключительная территория для науки или чего-либо еще».

«Это не то, что какая-то нация может делать односторонне и оставаться в рамках закона», — считает она.

7 апреля стало известно, что Трамп подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. Он предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство как всеобщее достояние человечества. Текст документа обнародовала пресс-служба Белого дома.

В нем говорится, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве согласно применимому законодательству.

«Американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием и использованием ресурсов в дальнем космосе в соответствии с необходимыми законами. Дальний космос юридически и физически является частью человеческой деятельности, и США не считают это всеобщим достоянием. Таким образом, политикой США должен быть поиск международной поддержки для государственного и частного использования ресурсов дальнего космоса», — говорится в тексте указа.

Как заявили «Газете.Ru» в Роскосмосе, позиция госкоропрации по вопросу американских инициатив «остается неизменной». «Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — заявил ранее заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. — В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло».