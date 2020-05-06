«Служить делу социализма»: как Брежнев усмирил Прагу

50 лет назад был подписан советско-чехословацкий договор о дружбе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Чехословакии Людвик Свобода, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин... Президент Чехословакии Людвик Свобода, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин...
Президент Чехословакии Людвик Свобода, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин...

Президент Чехословакии Людвик Свобода, Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и Первый секретарь ЦК КПЧ Густав Гусак (справа налево) во время митинга советско-чехословацкой дружбы в Праге, 1970 год

Василий Егоров/РИА «Новости»
6 мая 1970 года лидеры Компартий СССР и Чехословакии Леонид Брежнев и Густав Гусак заключили договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Согласно документу, страны обязывались оказывать друг другу братскую помощь и поддержку, основываясь на взаимном уважении государственного суверенитета и независимости. По мнению современных чешских исследователей, этот договор после периода либерализации возвращал официальную Прагу под тотальный контроль Москвы.

5 мая 1970 года советская делегация во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым прибыла в Прагу для участия в торжествах, посвященных 25-летию освобождения города от немецких оккупантов. Официальный визит первых лиц СССР происходил, когда в Чехословакии еще не утихли страсти после силового подавления Пражской весны в 1968 году. Руководство страны старалось сделать все, чтобы потенциальные манифестанты не испортили настроение высокому гостю. Если верить современной чешской литературе, вожди коммунистического режима Чехословакии пытались всячески угодить Брежневу и ловили каждое его слово, видя в нем защиту от разгромленной, но не уничтоженной оппозиции.

Впрочем, официальные документы не отражают накаленную обстановку мая 1970-го. В своей приветственной речи Брежнев говорил только о событиях Второй мировой войны.

«Когда в последние дни войны советские армии устремились на помощь восставшим пражанам, они застали Прагу не на коленях — Прага сражалась против фашистов, Прага боролась за свободу чехов и словаков. В суровых испытаниях военных лет закалялись братство по оружию, солидарность и дружба свободолюбивых народов. Цену этой дружбы хорошо знают советские люди, чехи и словаки, знают все участники борьбы против фашистских захватчиков. Советско-чехословацкое боевое содружество навсегда вписано в историю наших стран», — отметил Брежнев.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, входивший в состав советской делегации, в своих мемуарах «Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС» высказывался о поведении Брежнева в Праге в негативном ключе.

«Брежнев, как всегда, завел разговор, как он «воевал» в Чехословакии, и из его рассказов складывается такое впечатление, что если бы не его «действия», то не быть бы вовремя освобожденной Чехословакии. Затем начал рассказывать, как он работал в Молдавии и какие были тогда успехи в этой республике. Довольно странная манера для «руководителя» такого ранга везде себя выпячивать — довольно неприятно режет ухо», — сетовал Шелест.

Кроме того, в ходе встречи с лидерами Чехословакии Брежнев постоянно перебивал первого секретаря КПЧ Густава Гусака, желавшего рассказать об экономическом положении и политическом состоянии в стране, и «сбивался на общие, ничего не значащие разговоры».

Главным итогом посещения советским генсеком Праги стало подписание договора между Советским Союзом и Чехословакией «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 6 мая 1970 года. Он приходил на смену другому договору «О дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве», подписанному 12 декабря 1943 года в Москве наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и чехословацким послом Зденеком Фирлингером и продленному в 1963 году. По этому соглашению стороны обязывались оказывать друг другу военную и другую помощь в войне против Германии и ее союзников, а также не заключать с ними сепаратный мир. В новых реалиях требовались иные виды сотрудничества.

Прежде всего, необходимо было зафиксировать взаимоотношения стран после событий 1968 года.

С советской стороны договор подписали в Пражском граде Брежнев и председатель Совета министров Алексей Косыгин, с чехословацкой – Гусак и глава правительства Любомир Штроугал. Документ состоял из преамбулы и 14 статей. В первой из них подчеркивалось, что СССР и ЧССР будут и впредь «оказывать друг другу братскую помощь и поддержку, основываясь на взаимном уважении государственного суверенитета и независимости, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг друга». На фоне ввода советских танков в Прагу полутора годами ранее по решению Брежнева этот пункт выглядел довольно цинично. Хотя с точки зрения чехословацкой власти иностранные войска наводили порядок в погрузившемся в хаос из-за мятежников государстве.

В договоре также говорилось о развитии и углублении взаимного экономического и научно-технического сотрудничества на основе «социалистической экономической интеграции стран — членов Совета экономической взаимопомощи», развитии и расширении сотрудничества «между обеими странами в области науки и культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио, кино, телевидения, здравоохранения, туризма, физической культуры и в других областях», сотрудничестве и непосредственных связях между органами государственной власти и общественными организациями. В пятой статье СССР и Чехословакия решительно заявляли, что, идя «по пути строительства социализма и коммунизма, они будут предпринимать необходимые меры для защиты социалистических завоеваний народов, безопасности и независимости обеих стран».

Подписанты исходили из того, что «мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года было достигнуто под угрозой агрессивной войны и применения силы против Чехословакии, представляло собой составную часть преступного заговора гитлеровской Германии против мира и грубое нарушение основных норм международного права и что поэтому оно является с самого начала недействительным со всеми вытекающими из этого последствиями».

Статьи с 6 по 10 были посвящены проблемам внешней политики стран Варшавского договора.

Обе стороны обязывались «прилагать все усилия для защиты международного мира и безопасности народов от посягательства агрессивных сил империализма и реакции». Констатировалась необходимость «добиваться улучшения обстановки и обеспечения мира в Европе, укрепления и развития сотрудничества между европейскими государствами».

В договоре провозглашалась незыблемость государственных границ в Европе и твердая решимость СССР и ЧССР совместно с другими участниками Варшавского пакта «обеспечивать неприкосновенность границ государств — участников этого Договора и принимать все необходимые меры для недопущения агрессии со стороны любых сил милитаризма и реваншизма и отпора агрессору». Наконец, Москва и Прага обещали оказывать друг другу взаимную помощь, включая и военную, в случае нападения на одну из них. Договор был заключен сроком на 20 лет с автоматическим продлением каждый раз на следующие пять лет.

После соблюдения юридических формальностей Брежнев выступил на посвященном подписанию договора митинге. Под бурные аплодисменты он заявил: «Это — событие, которое оставит глубокий след в истории отношений между нашими странами. Пройдут годы и десятилетия, но наш договор будет верно служить интересам советского и чехословацкого народов, великому делу мира и социализма».

Важным символом генсек считал то обстоятельство, что «рождение нового договора пришлось на праздничные майские дни, когда отмечается четвертьвековая годовщина освобождения Чехословакии от гитлеровского господства».

Отныне и впредь СССР и ЧССР должны были информировать друг друга, консультироваться по всем важным международным вопросам, затрагивающим их интересы, и действовать, исходя из общей позиции, согласованной в соответствии с интересами обоих государств.

Что любопытно, в своем выступлении Брежнев вспомнил события Гражданской войны.

Оказавшийся на территории России чехословацкий корпус тогда выступил на стороне белых, но позже изменил своим союзникам. Так, именно чехословаки захватили и выдали революционерам Александра Колчака.

«После победы Великой Октябрьской социалистической революции в России буржуазия вашей страны пыталась помогать империалистам Антанты в их усилиях разгромить молодое Советское государство. Но мы никогда не забудем, что тысячи чехов и словаков выступили на стороне российского пролетариата, на стороне первого в мире государства рабочих и крестьян, вместе с нами сражались в боях против контрреволюционных сил и иностранных интервентов, подписав тем самым свой собственный пролетарский «договор о взаимопомощи» со Страной Советов. Мы хорошо помним, что весной 1920 года чехословацкий рабочий класс вышел на улицы своих городов, требуя заключения мира с Советской Россией. Трудящиеся Чехословакии решительно выступили против антисоветской политики правящих буржуазных партий», — заявил Брежнев.

Согласно стенограмме, эти его слова сопровождались «бурными, продолжительными аплодисментами» и возгласами «Ура!».

Затем участники митинга начали скандировать: «Дружба, дружба!», «С Советским Союзом — на вечные времена!».

3 октября 1991 года в Праге был подписан новый советско-чехословацкий договор о дружбе и сотрудничестве. По сравнению с предыдущим документом, из его текста исчезла формулировка об оказании взаимной военной помощи в случае угрозы безопасности одной из сторон. Это открывало Чехословакии путь для вступления в НАТО.