«Служить делу социализма»: как Брежнев усмирил Прагу

5 мая 1970 года советская делегация во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым прибыла в Прагу для участия в торжествах, посвященных 25-летию освобождения города от немецких оккупантов. Официальный визит первых лиц СССР происходил, когда в Чехословакии еще не утихли страсти после силового подавления Пражской весны в 1968 году. Руководство страны старалось сделать все, чтобы потенциальные манифестанты не испортили настроение высокому гостю. Если верить современной чешской литературе, вожди коммунистического режима Чехословакии пытались всячески угодить Брежневу и ловили каждое его слово, видя в нем защиту от разгромленной, но не уничтоженной оппозиции.

Впрочем, официальные документы не отражают накаленную обстановку мая 1970-го. В своей приветственной речи Брежнев говорил только о событиях Второй мировой войны.

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«Когда в последние дни войны советские армии устремились на помощь восставшим пражанам, они застали Прагу не на коленях — Прага сражалась против фашистов, Прага боролась за свободу чехов и словаков. В суровых испытаниях военных лет закалялись братство по оружию, солидарность и дружба свободолюбивых народов. Цену этой дружбы хорошо знают советские люди, чехи и словаки, знают все участники борьбы против фашистских захватчиков. Советско-чехословацкое боевое содружество навсегда вписано в историю наших стран», — отметил Брежнев.

Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, входивший в состав советской делегации, в своих мемуарах «Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС» высказывался о поведении Брежнева в Праге в негативном ключе.

«Брежнев, как всегда, завел разговор, как он «воевал» в Чехословакии, и из его рассказов складывается такое впечатление, что если бы не его «действия», то не быть бы вовремя освобожденной Чехословакии. Затем начал рассказывать, как он работал в Молдавии и какие были тогда успехи в этой республике. Довольно странная манера для «руководителя» такого ранга везде себя выпячивать — довольно неприятно режет ухо», — сетовал Шелест.

Кроме того, в ходе встречи с лидерами Чехословакии Брежнев постоянно перебивал первого секретаря КПЧ Густава Гусака, желавшего рассказать об экономическом положении и политическом состоянии в стране, и «сбивался на общие, ничего не значащие разговоры».

Главным итогом посещения советским генсеком Праги стало подписание договора между Советским Союзом и Чехословакией «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 6 мая 1970 года. Он приходил на смену другому договору «О дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве», подписанному 12 декабря 1943 года в Москве наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и чехословацким послом Зденеком Фирлингером и продленному в 1963 году. По этому соглашению стороны обязывались оказывать друг другу военную и другую помощь в войне против Германии и ее союзников, а также не заключать с ними сепаратный мир. В новых реалиях требовались иные виды сотрудничества.

Прежде всего, необходимо было зафиксировать взаимоотношения стран после событий 1968 года.

С советской стороны договор подписали в Пражском граде Брежнев и председатель Совета министров Алексей Косыгин, с чехословацкой – Гусак и глава правительства Любомир Штроугал. Документ состоял из преамбулы и 14 статей. В первой из них подчеркивалось, что СССР и ЧССР будут и впредь «оказывать друг другу братскую помощь и поддержку, основываясь на взаимном уважении государственного суверенитета и независимости, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг друга». На фоне ввода советских танков в Прагу полутора годами ранее по решению Брежнева этот пункт выглядел довольно цинично. Хотя с точки зрения чехословацкой власти иностранные войска наводили порядок в погрузившемся в хаос из-за мятежников государстве.

В договоре также говорилось о развитии и углублении взаимного экономического и научно-технического сотрудничества на основе «социалистической экономической интеграции стран — членов Совета экономической взаимопомощи», развитии и расширении сотрудничества «между обеими странами в области науки и культуры, образования, литературы и искусства, печати, радио, кино, телевидения, здравоохранения, туризма, физической культуры и в других областях», сотрудничестве и непосредственных связях между органами государственной власти и общественными организациями. В пятой статье СССР и Чехословакия решительно заявляли, что, идя «по пути строительства социализма и коммунизма, они будут предпринимать необходимые меры для защиты социалистических завоеваний народов, безопасности и независимости обеих стран».

Подписанты исходили из того, что «мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 года было достигнуто под угрозой агрессивной войны и применения силы против Чехословакии, представляло собой составную часть преступного заговора гитлеровской Германии против мира и грубое нарушение основных норм международного права и что поэтому оно является с самого начала недействительным со всеми вытекающими из этого последствиями».

Статьи с 6 по 10 были посвящены проблемам внешней политики стран Варшавского договора.

Обе стороны обязывались «прилагать все усилия для защиты международного мира и безопасности народов от посягательства агрессивных сил империализма и реакции». Констатировалась необходимость «добиваться улучшения обстановки и обеспечения мира в Европе, укрепления и развития сотрудничества между европейскими государствами».

В договоре провозглашалась незыблемость государственных границ в Европе и твердая решимость СССР и ЧССР совместно с другими участниками Варшавского пакта «обеспечивать неприкосновенность границ государств — участников этого Договора и принимать все необходимые меры для недопущения агрессии со стороны любых сил милитаризма и реваншизма и отпора агрессору». Наконец, Москва и Прага обещали оказывать друг другу взаимную помощь, включая и военную, в случае нападения на одну из них. Договор был заключен сроком на 20 лет с автоматическим продлением каждый раз на следующие пять лет.

После соблюдения юридических формальностей Брежнев выступил на посвященном подписанию договора митинге. Под бурные аплодисменты он заявил: «Это — событие, которое оставит глубокий след в истории отношений между нашими странами. Пройдут годы и десятилетия, но наш договор будет верно служить интересам советского и чехословацкого народов, великому делу мира и социализма».

Важным символом генсек считал то обстоятельство, что «рождение нового договора пришлось на праздничные майские дни, когда отмечается четвертьвековая годовщина освобождения Чехословакии от гитлеровского господства».

Отныне и впредь СССР и ЧССР должны были информировать друг друга, консультироваться по всем важным международным вопросам, затрагивающим их интересы, и действовать, исходя из общей позиции, согласованной в соответствии с интересами обоих государств.

Что любопытно, в своем выступлении Брежнев вспомнил события Гражданской войны.

Оказавшийся на территории России чехословацкий корпус тогда выступил на стороне белых, но позже изменил своим союзникам. Так, именно чехословаки захватили и выдали революционерам Александра Колчака.

«После победы Великой Октябрьской социалистической революции в России буржуазия вашей страны пыталась помогать империалистам Антанты в их усилиях разгромить молодое Советское государство. Но мы никогда не забудем, что тысячи чехов и словаков выступили на стороне российского пролетариата, на стороне первого в мире государства рабочих и крестьян, вместе с нами сражались в боях против контрреволюционных сил и иностранных интервентов, подписав тем самым свой собственный пролетарский «договор о взаимопомощи» со Страной Советов. Мы хорошо помним, что весной 1920 года чехословацкий рабочий класс вышел на улицы своих городов, требуя заключения мира с Советской Россией. Трудящиеся Чехословакии решительно выступили против антисоветской политики правящих буржуазных партий», — заявил Брежнев.

Согласно стенограмме, эти его слова сопровождались «бурными, продолжительными аплодисментами» и возгласами «Ура!».

Затем участники митинга начали скандировать: «Дружба, дружба!», «С Советским Союзом — на вечные времена!».

3 октября 1991 года в Праге был подписан новый советско-чехословацкий договор о дружбе и сотрудничестве. По сравнению с предыдущим документом, из его текста исчезла формулировка об оказании взаимной военной помощи в случае угрозы безопасности одной из сторон. Это открывало Чехословакии путь для вступления в НАТО.