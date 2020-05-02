Дефицит витамина D: кто гибнет от коронавируса

Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Об этом они рассказали в статье, опубликованной на сервисе препринтов Research Square.

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Основная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке. Страны с низкой инсоляцией (облучением прямыми солнечными лучами), в том числе и Россию, врачи и ученые относят к группам риска нехватки витамина D.

Исследователи проанализировали данные о 20 странах, в том числе России, Белоруссии и Украине, опубликованных в 2019 году, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.

«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — сообщают исследователи.

От расположения страны дефицит витамина D зависел мало. Так, в Исландии у трети обследованных его уроверь был ниже 50 нмоль/л, что говорило о недостаточном количестве. В Швейцарии таковых было более половины. Почти повсеместная недостаточность наблюдалась в Польше и Эстонии. Однако лучше всего дела обстояли тоже в северных странах — в Финляндии, Швеции, Норвегии. Также выраженная недостаточность потребления была замечена в Греции, Испании, Италии. Впрочем, не все данные были свежими и некоторые отражали статистику прошлых десятилетий, которая могла измениться.

Россия оказалась одной из стран с наиболее заметной недостаточностью потребления витамина D — в некоторых группах населения, особенно среди пожилых пациентов, выраженный дефицит (менее 30 нмоль/л) наблюдался более чем в половине случаев.

Такие результаты неудивительны, отмечают исследователи — более ранние работы показывают, что нормальный уровень витамина D (50-125 нмоль/л) снижает риск развития респираторных заболеваний, в том числе гриппа и туберкулеза.

Наиболее низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Исследователи предлагают им принимать препараты с витамином D, чтобы повысить его уровень в организме и, возможно, снизить риски.

Впрочем, о причинно-следственной связи ученые пока не говорят — речь лишь о корреляции. Возможно, есть и другие факторы, одновременно связанные и с уровнем витамина D в организме, и с сопротивляемостью коронавирусу. Эту связь еще только предстоит изучить.

Кроме того, далеко не все специалисты согласны с пользой приема биодобавок.

«Витамин D — горячая тема, вызывающая дебаты за и против широкого распространения пищевых добавок», — отмечают исследователи Марк Болланд из Оклендского университета в Новой Зеландии и Элисон Авенелл из Абердинского университета в Великобритании. Результаты посвященных тем или иным витаминам работ могут выглядеть многообещающе, однако в реальности прием биодобавок редко становится панацеей и может рекомендоваться без учета индивидуальных потребностей, поясняют они. Для того, чтобы говорить о безусловной пользе той или иной добавки, необходимы рандомизированные плацебо-контролируемые исследования.

Помочь иммунитету эффективнее бороться с коронавирусом можно и с помощью сбалансированного питания, считают специалисты из Саутгемптонского университета. Рацион, включающий овощи, фрукты, орехи, бобовые, мясо, рыбу и молочные продукты обеспечивает организм витаминами, минералами и другими веществами, важными для полноценной работы иммунной системы, поясняют они.

Исследователи поясняют: витамины и минералы необходимы для синтеза и поддержания активности противомикробных белков, дифференцировки клеток, фагоцитарной активности.

Также они важны для поддержки работоспособности лимфоцитов, производства цитокинов и антител.

Хотя сбалансированный рацион решает множество проблем, на практике далеко не все могут его придерживаться даже в развитых странах. Чаще всего в рационе наблюдается нехватка витаминов А, С, D и Е, магния и цинка. Пожилым людям не хватает витамина В6, женщинам — фолатов, железа и меди. Недостаток тех или иных витаминов и микроэлементов зависит от региона и социальной группы, но присутствует практически везде.

Поэтому, в дополнение к правильному питанию, исследователи рекомендуют все же рассмотреть и возможность приема биодобавок. Разумеется, потребление витаминов и минералов не должно превышать верхний порог нормы.