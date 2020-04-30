Умирают в 2,5 раза чаще: коронавирус опаснее для мужчин

Мужчины и женщины в равной степени подвержены заражению COVID-19, но мужчины сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни и умирают гораздо чаще, предупреждают китайские ученые из пекинской больницы Тунжэнь. Они подчеркивают, что в такой ситуации может потребоваться дополнительный уход за мужчинами, особенно пожилыми. Работа была опубликована в журнале Frontiers in Public Health.

«В начале января мы заметили, что мужчин от COVID-19 умирает больше, чем женщин,

— говорит ведущий автор исследования доктор Цзинь-Куй Ян. — Это поставило вопрос: действительно ли мужчины более восприимчивы к вирусу? Мы обнаружили, что еще никто не пытался это выяснить, и принялись за работу».

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Всего исследователи собрали данные о более чем тысяче пациентов с коронавирусом, включая информацию о первых нескольких десятках смертей и пациентах, которых лечили лично.

Так как SARS-CoV-2 похож на вирус SARS, возбудитель атипичной пневмонии, и прикрепляется к тому же белку, исследователи также проанализировали данные по 524 пациентам с атипичной пневмонией за 2003 год.

Среди пациентов с COVID-19 было много пожилых людей и тех, кто страдал от сопутствующих заболеваний. Мужчины и женщины заражались примерно в равной степени. Однако, даже с поправкой на другие факторы, мужчины страдали более тяжелыми формами заболевания и умирали чаще.

У мужчин по сравнению с женщинами наблюдался повышенный уровень креатинина в сыворотке крови, что свидетельствовало о высокой нагрузке на почки. Также у них был выше уровень гемоглобина, лейкоцитов и нейтрофилов.

Умершие пациенты, как и предполагалось, были пожилыми людьми — лишь 13,2% из них были моложе 65 лет. Возраст мужчин и женщин как среди выживших, так и среди умерших, был примерно равным.

Доля мужчин, умерших от COVID-19, составила 70%. Иными словами, они умирали почти в 2,5 раза чаще, чем женщины.

Мужской пол становился фактором риска независимо от других факторов, таких, как возраст, предупреждают исследователи.

Изучение SARS выявило аналогичную тенденцию. Исследователи отмечают: у мужчин, в среднем, выше концентрация белка ACE2, который позволяет коронавирусам SARS и SARS-CoV-2 проникать в клетки. Также он в большем количестве присутствует у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом — заболеваниями, повышающими риск осложнений при COVID-19.

«Раннее выявление факторов риска развития критических состояний необходимо не только для более точного определения клинических и эпидемиологических рисков, но также и для облегчения ухода за пациентами», — поясняют исследователи.

Точные причины высокой уязвимости мужчин к вирусу, впрочем, еще предстоит установить. Также необходимо уточнить риски, использовав более крупную выборку. Пока же авторы работы рекомендуют уделить повышенное внимание мужчинам, особенно пожилым — им с большей вероятностью может потребоваться дополнительная помощь и интенсивная терапия.

На то, по всему миру мужчины заражаются коронавирусом и умирают чаще женщин, обращали внимание и в других странах, но пока не проводили исследований. Так, в Южной Корее на мужчин приходится 54% всех умерших от коронавируса, в Италии — более 70%.

В среднем после постановки диагноза COVID-19 в странах с наибольшим числом заражений смертность мужчин на 50% выше, чем женщин.

Такая выраженная разница обусловлена не только биологическими различиями мужчин и женщин, но и социальными, отмечают специалисты организации Global Health 50/50, занимающейся гендерными аспектами здравоохранения — на мужскую смертность мог наложить свой отпечаток образ жизни.

Вирус чаще поражает людей с гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и иными патологиями, более распространенными среди мужчин как в анализируемых странах, так и во всем мире. В большинстве случаев эти болезни связаны с нездоровым образом жизни — курят и выпивают мужчины гораздо чаще женщин.

Эксперты подчеркивают, что необходимо глубже изучать данные и анализировать их с гендерной точки зрения — это позволит более достоверно оценивать риски для представителей разных полов и искать способы профилактики и лечения многих инфекций.