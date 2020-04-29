«Минимум два часа»: коронавирус не падает на землю

Коронавирус способен распространяться через микрокапли выделений, образующиеся при разговорах и дыхании, предупреждают китайские ученые из Гонконгского университета науки и технологий и других исследовательских центров. Об этом они сообщили в статье в журнале Nature.

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Ранее ученые уже показывали такую возможность в экспериментах, но теперь удалось обнаружить микрокапли, содержащие РНК коронавируса SARS-CoV-2, в двух больницах в Ухане, где лечились пациенты с COVID-19. Образцы были собраны в феврале-марте 2020 года. Также исследователи взяли пробы воздуха в супермаркетах и жилых домах.

Везде, где присутствовали пациенты с коронавирусом, в воздухе обнаруживались микрокапли выделений диаметром менее нескольких тысячных миллиметра, содержащие частицы вируса.

Наименьшей их концентрация была в хорошо проветриваемых больничных палатах. Наибольшей — в туалетах, которые плохо вентилировались.

В жилых домах и супермаркетах вирус не присутствовал, хотя его удалось обнаружить в местах скопления людей неподалеку от одной из больниц. Но концентрация была низкой — чтобы хотя бы одна вирусная частица попала в организм человека, понадобилось бы около 15 минут.

Также следы вируса обнаружились в воздухе в местах, где сотрудники больниц снимали защитные костюмы — по всей видимости, вирусные частицы попали туда в процессе переодевания. После того, как в больницах были введены более строгие процедуры очистки, количество вирионов в воздухе значительно уменьшилось.

Данные из Уханя перекликаются с данными медицинского центра при Университете Небраски в США. Там исследователям тоже удалось обнаружить коронавирусную РНК в воздухе и на поверхностях — например, на подоконниках и под кроватями в больницах. Работа еще не опубликована, но авторы полагают, что все дело в микрокаплях, переносимых потоками воздуха.

Ни китайские, ни американские ученые пока не могут сказать, насколько жизнеспособен вирус, переносимый таким образом.

В настоящий момент они заняты попытками выяснить это. Однако микрокапли, выделяемые при дыхании, распространяются минимум на расстояние вытянутой руки и способны оставаться в воздухе более двух часов, что создает потенциальную возможность заражения.

«Микрокапли будут находиться в воздухе не менее двух часов, — говорит профессор Линдси Марр из Политехнического университета Виргинии. — Это подразумевает, что у вируса большой потенциал передачи по воздуху».

«За последние пару недель мы добились большого прогресса, — отмечает профессор микробиологии Джошуа Сантарпиа из Университета Небраски. — Я очень надеюсь, что мы сможем сказать что-то более определенное на следующей неделе или около того».

До сих пор считалось, что вирус распространяется через более крупные капли или через прикосновения к зараженным поверхностям, поясняют исследователи. Они полагают, что до сих пор ВОЗ недооценивала потенциал его передачи просто при дыхании.

Пока нет точных данных о жизнеспособности вируса в воздухе, исследователи рекомендуют избегать маленьких замкнутых пространств и скопления людей, а также не забывать проветривать помещения.

Также неизвестно, носили ли маски люди, посещавшие места, где был обнаружен вирус.

Предстоит выяснить, насколько хорошо они удерживают микрокапли, распространяемые зараженным человеком.

Ранее тревогу относительно распространения коронавируса по воздуху забили физики. Бельгийский ученый Берт Блокен подсчитал с помощью аэродинамического моделирования — в зависимости от способа передвижения человека, безопасное расстояние между людьми может составлять до 20 м.

«Когда кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время ходьбы, бега или езды на велосипеде, большая часть микрокапель оказывается позади человека, — пояснил Блокен. — И тот, кто идет, бежит или едет за ним, оказывается в этом потоке воздуха и движется через облако капель».

Двигаться бок о бок с кем-то безопаснее, чем идти за ним, отметил ученый. Находясь за кем-то, кто идет достаточно быстро, следует держаться от него на расстоянии минимум 4,5 м.

Если человек бежит, следует отступить на 10 м, а велосипедист должен находиться на расстоянии в 20 м.

Еще один способ избежать попадания в поток — отойти на пару метров в сторону. При обгоне Блокен рекомендует убедиться, что человек, который окажется за вами, не попадет в вашу «зону поражения».