Бьет по молодым: как коронавирус вызывает инсульты

Коронавирус может вызвать инсульты у людей 30-40 с легкой или умеренной формой заболевания, опасаются американские врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай. Они подготовили отчет, который будет в скором времени опубликован в журнале New England Journal of Medicine. Пока о своей работе исследователи рассказали изданию Washington Post.

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Нейрохирург Томас Оксли рассказывает о пяти пациентах, которыми занимался он и его коллеги в конце марта — начале апреля.

Это были люди моложе 50 лет, с легкими симптомами COVID-19 или вообще без симптомов, у них не было хронических заболеваний и они не принимали никакие лекарства.

Пациенты 33-49 лет поступили в больницу с жалобами на невнятную речь, спутанность сознания, слабость мышц лица с одной стороны и онемение одной руки. Один из них умер, остальные до сих пор проходят лечение. Речь восстановилась только у самой молодой пациентки.

В среднем, пациенты с инсультом и COVID-19 были на 15 лет моложе пациентов с инсультом, но без коронавируса.

Большинство из больных обратились за помощью слишком поздно, и это сильно беспокоит врачей. Так, самая молодая пациентка ждала более суток с того момента, как у нее появились первые симптомы инсульта.

Врачи опасаются, что и другие пациенты не захотят вызывать «скорую», потому что больницы перегружены. Не все пострадавшие от инсульта люди сдавали тест на COVID-19 и многие могут бояться заразиться в больнице.

Сообщения об инсультах у пациентов с коронавирусом появлялись и раньше, в том числе и в Китае. Однако врачи и ученые долгое время связывали их с возрастом пациентов — в большинстве случаев это были пожилые люди.

Ранее уже были свидетельства того, что COVID-19 связана с образованием тромбов. Инсульты — закономерное последствие такого явления, отмечают врачи. Сами по себе инсульты различаются по степени тяжести. Некоторые из них при своевременном вмешательстве дают возможность полностью восстановиться. Однако при закупорке крупных сосудов могут пострадать обширные участки мозга, отвечающие за жизненно важные функции — и именно это происходит при инсультах на фоне COVID-19, — предупреждают авторы работы.

Во время операций по извлечению тромбов из мозга Оксли видел, как вокруг них прямо у него на глазах образуются новые сгустки.

«Похоже, вирус вызывает повышенную свертываемость крови в крупных артериях, что приводит к тяжелым инсультам, — считает он. — Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов в последние две недели. Большинство из них не жаловались ни на что кроме симптомов COVID-19, у них были положительные тесты. У людей в таком возрасте инсульты встречаются нечасто, особенно в крупных сосудах мозга».

Врачи просят пациентов незамедлительно звонить в «скорую» при симптомах инсульта — нарушении речи, опущении мышц лица, внезапно нарушившейся координации.

«До сих пор людям советовали обращаться к врачам лишь при одышке и высокой температуре, — говорит Оксли. — При инсульте самое эффективное лечение — избавиться от тромбов, но это необходимо сделать в течение шести часов».

Шерри Чоу из Питтсбургского университета задается вопросом — сам ли вирус повышает риск образования тромбов, или это — следствие иммунной реакции пациента.

Сообщения из других больниц подтверждают связь COVID-19 и роста риска инсультов — так, среди 12 пациентов с COVID-19 и инсультом, попавших в сеть больниц Томаса Джефферсона, почти половина была моложе 50 лет и не имела факторов риска развития инсульта.

Невролог Эйтан Раз из Нью-Йоркского университета считает — молодые люди более устойчивы к легочным инфекциям, чем пожилые, поэтому они сталкиваются с иными проблемами.

Точно сказать, насколько коронавирус повышает риск развития инсульта пока нельзя. Однако врачи отмечают, что число умерших дома людей во время пандемии возросло вчетверо, и часть из них погибла в том числе от инсультов. Подсчитать точную их долю проблематично — вскрытия проводятся далеко не всегда.