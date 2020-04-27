«Город из мусора»: какую тайну Помпей раскрыли ученые

Древние римляне обладали технологиями переработки мусора. К такому выводу пришли исследователи античных Помпей, погибших в 79 году из-за извержения Везувия, сообщает Guardian. Как удалось установить специалистам, горы мусора за городскими стенами являлись не просто отходами жителей, а материалом для переработки и дальнейшего использования.

По словам профессора Тулейнского университета Луизианы Эллисон Эммерсон, мусор накапливался вдоль северной границы Помпей.

Некоторые кучи достигали нескольких метров в длину и включали черепки керамики и куски гипса, которые можно было использовать заново в качестве стройматериалов. Прежде считалось, что эти насыпи образовались после землетрясения, произошедшего примерно за 17 лет до извержения вулкана. Однако при помощи специального анализа ученым удалось установить, что материал из мусорных куч использовался при возведении новых зданий – например, при укладке земляных полов.

Реклама

Кроме того, при сооружении некоторых стен повторно использовались такие материалы, как кусочки плитки и разбитые амфоры, фрагменты гипса. Чтобы скрыть это от посторонних глаз, стены покрывали штукатуркой.

«Мы обнаружили, что часть города была построена из мусора, — подчеркнула Эллисон. – То есть, груды за городскими стенами не были тем, от чего хотят избавиться. Напротив, материал накапливали для того, чтобы затем вновь использовать внутри Помпей».

С целью проследить за движением фрагментов из мусорных куч по городу, Эммерсон и ее коллеги использовали образцы грунта. Согласно заключению экспертов, вид почвы отличался в зависимости от места, где она была выкопана. Так, на местах уборных или выгребных ям было больше органики, в то время как на городских улицах и мусорных кучах преобладал песчаный грунт.

«Разница в типе грунта позволяет нам увидеть, был ли мусор образован в том месте, где его нашли, или же отходы принесли откуда-то для повторной переработки», — отметила Эммерсон.

Вероятно, подобные технологии использовались и в других населенных пунктах Древнего Рима. Рост численности населения и присоединение новых территорий приводил к резкому росту образования бытовых и строительных отходов. Ранее уже появлялись гипотезы о том, что древние римляне активно использовали мусор для строительства системы коммуникаций. Так, дороги Апеннин могли служить накопителями строительных отходов со всего полуострова. В дело шли обрезки дерева, битый кирпич, пережженная глина, выкопанная земля.

Еще в XIX веке археологи обратили внимание, что жители Помпей складировали свой мусор на кладбищах – в непосредственной близости от могил находили кости домашних животных, битые черепки и строительный камень. Считалось, что город пришел в упадок после землетрясения, что наложило отпечаток на поведение жителей. Однако профессор Эммерсон в 2012 году опровергла эти догадки. Она отметила, что кладбища в Помпеях располагались не на отдаленных изолированных участках, а вблизи дорог и оживленных улиц.

Исследование домов жителей показало, что они не были слишком внимательны в сборе мусора.

Отходы находили как вокруг домов, так и на окраине вдоль городских стен. Несмотря на общее высокое развитие древнеримского города, организованной системы вывоза мусора в нем, скорее всего, не существовало, полагают специалисты. Помпейцы привыкли сосуществовать с отходами, принимая это как неизбежность. Кладбища и могильные сооружения были дополнительным свободным участком, где можно разместить мусор.

Что же касается стройматериалов, то римляне не добывали их в какой-либо определенной местности. Для осуществления проектов по возведению зданий могли использоваться бесформенные камни, обломки твердых скалистых пород, мелкие осколки.

«Подбор рабочей силы был крайне прост. Зданиям, возводившимся из такого подобия пластического материала, придавались формы, так сказать, по воле архитектора, и они могли быть возведены руками, совершенно неискушенными в строительном искусстве. Для выполнения этих работ требовалось лишь применение труда. За недостатком искусных каменщиков для работы на площадке можно было удовлетвориться местными рабами, населением, обложенным трудовой повинностью, и армиями солдат», — уточняется в книге Огюста Шуази «Строительное искусство древних римлян».