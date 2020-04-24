Солнечный свет и химикаты: как Трамп хочет лечить коронавирус

Президент США Дональд Трамп снова подвергся критике и насмешкам из-за своих заявлений о способах лечения коронавируса. На этот раз он заинтересовался, нельзя ли делать пациентам с COVID-19 инъекции дезинфицирующих средств или как-то вводить в организм солнечный свет, передает издание Washington Post. Врачи поспешили предостеречь граждан об опасностях подобного «лечения».

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Все началось с того, что Билл Брайан, глава научно-технического отдела министерства национальной безопасности США, выступил с докладом об исследованиях коронавируса SARS-CoV-2. В частности, он сообщил, что вирус живет меньше во влажной среде и при высоких температурах.

«Вирус быстрее всего гибнет при солнечном свете», — сообщил Брайан.

Тогда Трамп задался вопросом, нельзя ли как-то доставить солнечный свет «внутрь тела».

«Предположим, мы воздействуем на организм ультрафиолетовым излучением или просто очень мощным потоком света, — сказал он. — Допустим, вы введете свет в тело, через кожу, или еще как-то».

Затем он добавил, что в организм можно ввести и дезинфицирующие средства.

«Я вижу, что дезинфицирующие средства уничтожают вирус за минуту, — сказал Трамп. — Есть ли способ, например инъекция, которым мы можем ввести их внутрь?

Использовать для прочистки, потому что вирус попадает в легкие и оказывает огромное влияние на них. Так что было бы интересно проверить и это».

Доктор Дебора Брикс, координатор Белого дома по вопросам коронавируса, очень удивилась высказываниям Трампа. Во время заседания он обратился к ней с вопросом, можно ли уничтожить вирус в организме человека с помощью тепла.

Брикс ответила, что жар во время болезни — это способ организма справиться с инфекцией. Однако о том, чтобы использовать это как лечение, она не слышала.

Врачи поспешили оповестить общественность, что предложения Трампа — плохая идея. Вряд ли кто-то найдет способ ввести в организм солнечный свет, но вот «прочистить» его дезинфицирующими средствами люди могут попытаться, опасаются специалисты.

«Вводить с помощью инъекций или пить дезинфицирующие средства — безответственно и опасно, — предупреждает пульмонолог Вин Гупта. — Это может быть смертельно».

Дезинфицирующие средства, в отличие от антисептиков, вообще не предназначены для контакта с организмом — они используются для обработки поверхностей и оборудования. Некоторые из них опасны даже при попадании на кожу или вдыхании, не говоря уже о введении внутрь тела. Даже среди антисептиков многие средства предназначены лишь для обработки кожи и могут навредить здоровью при контакте со слизистыми. Для внутреннего употребления или инъекций их использовать нельзя.

Производители нескольких средств для дезинфекции также поспешили отреагировать на заявления Трампа.

«Ни при каких обстоятельствах наши продукты не стоит вводить в человеческий организм (путем инъекции, глотания или другим), — заявил Reckitt, производитель дезинфицирующих средств Lysol и Dettol.

— Мы хотели бы напомнить вам, что Zoflora не предназначена для употребления человеком ни в коем случае, что бы некоторые мировые лидеры ни предлагали»,

— заявил производитель чистящих средств Zoflora.

Ранее Трамп также уповал на гидроксихлорохин в качестве панацеи от коронавируса, хотя достоверных данных о его эффективности еще не было. Этот антималярийный препарат, как предполагалось, может улучшить состояние больных, но при этом обладает серьезными побочными эффектами и опасен для людей с сердечной недостаточностью и иными проблемами со здоровьем.

В результате как минимум один мужчина скончался, приняв фосфат хлорохина в надежде уберечься от болезни. Его жена рассказала, что она видела по телевизору заявления Трампа о эффективности этого средства.

Вера Трампа в эффективность антималярийных препаратов была настолько сильна, что доктора Рика Брайта из министерства здравоохранения США отстранили от работы за отказ подписать разрешение на лечение хлорохином.

Эффективность гидроксихлорохина в итоге не оправдалась. Ученые понаблюдали за состоянием пациентов с COVID-19 в нью-йоркских больницах. Часть из больных получала гидроксихлорохин. Однако это никак не улучшило их выживаемость по сравнению с остальными.