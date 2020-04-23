«Благодарили Аллаха»: найдена первая жертва метеорита

Ученые из Турции и США нашли первое документальное свидетельство подтвержденной гибели человека от удара метеоорита.

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Официальная наука не имеет достоверных свидетельств о гибели людей от падения на них метеоритов. Сообщения о таких инцидентах иногда появляются, однако на поверку оказываются неверно изложенными или фейками. Так, в 2016 году весь мир подхватил новость о том, что в индийском штате Тамилнад зафиксирован первый случай гибели человека от падения небольшого метеорита.

Сообщали новость индийские СМИ: якобы 6 февраля на территорию кампуса частного инженерного колледжа упал небольшой метеорит.

Он спровоцировал взрыв, повредивший окна близлежащих зданий и автобусов. В результате взрыва трое человек были ранены, а один — водитель автобуса, который пил воду у дороги, — погиб.

Позднее индийские астрофизики, изучившие кратер, оставшийся после взрыва, не подтвердили, что взрыв был вызван метеоритом. Проанализировав фотографии кратера, специалисты из NASA пришли к выводу, что кратер мог возникнуть в результате подрыва самодельного взрывного устройства на земле.

Известно о травмировании жительницы Алабамы упавшим метеоритом 30 ноября 1954 года и о ранении нескольких жителей Урала от ударной волны Челябинского метеорита.

Однако первым достоверно зафиксированным случаем гибели человека от метеороита теперь стал инцидент, имевший место в 1888 году. Найти его описание сразу в трех источниках удалось ученым из Эгейского университета (Измир) и коллег из США – Исследовательского центра Эмса (NASA) и Института SETI.

Документы нашлись в государственном президентском архиве Турции среди 5 млн документов на османском языке, которые были оцифрованы в последние годы.

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Первый документ – письмо, составленное властями города Сулеймания, в настоящее время город на востоке Ирака – указывает на дату инцидента – 22 августа 1888 года, 20.30. В нем говорится о взрыве в атмосфере, и последующем выпадении на землю нескольких метеоритов.

Сообщается, что дымовой след от метеорита проследовал в направлении деревни Дилавер, названия которой нет на современных картах Ирака, возможно оно изменилось за много десятилетий, признают ученые.

Похожее явление наблюдали и жители селения Хурмал, которое сегодня, носит название Гуламбар. После взрыва в этой местности в течение примерно десяти минут наблюдалось выпадение метеоритов, которые падали, «как дождь».

В результате этого погиб один и был ранен еще один человек, который остался парализован, указывается в письме.

Жители деревни Дилавер при этом «благодарили Аллаха» за то, что никто из ее жителей не погиб. Однако весь урожай на окрестных полях был уничтожен, говорится в письме. При этом один из образцов метеорита был послан местным пашой во дворец султана Османской империи.

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Во втором письме также приводится описание события и говорится об отправке метеорита султану Абдул-Хамиду II.

По словам ученых, пока найти документов с ответом султана не удалось, но они надеются обнаружить его при дальнейшем изучении архивов.

Третье письмо примерно повторяет описание события и рассказывает, что местный паша 18 октября 1888 года отправил письмо «с обломком камня» Мехмеду Камилю-паше, государственному деятелю Османской империи, четырежды занимавшему пост великого визиря.

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По ряду признаков ученым удалось установить примерное направление болида и описать его полет. «Метеор прилетел со стороны Гуламбара (с юго-востока), пролетел в сторону деревни Чисана и ударил в пирамидообразный холм в Сулемании», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Meteoritics & Planetary Science.

По словам авторов, тот факт, что сообщение о метеорите появилось не в СМИ, а в официальной правительственной переписке, в которой упомянут великий визирь, не дает повода сомневаться в достоверности этого события.

«Это первое в истории сообщение, с помощью трех письменных документов описывающее удар метеорита, убившего человека», — пишут исследователи. Ученые решили продолжить работу в архивах, чтобы найти дальнейшие подтверждения этому событию.