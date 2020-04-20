«Ход для спасения»: как Петлюра отдал Галичину полякам

Польские мечты о Междуморье

100 лет назад поляки готовили масштабное наступление на Киев, находившийся под советской властью. В декабре 1919 года политический режим в городе сменился в 13-й раз после Февральской революции. Белогвардейцы, часть которых желала крепкого союза с поляками против большевиков, оставили Киев навсегда. После отступления Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) с Украины в Крым у начальника государства Польского Юзефа Пилсудского не оставалось моральных барьеров против похода на Восток.

«Завоевание» Украины входило в планы польского лидера по возрождению Речи Посполитой.

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Пилсудчики стремились добиться создания в Восточной Европе максимально обширной конфедерации государств под гегемонией Польши. Проект Пилсудского под названием Междуморье включал, помимо Польши, Литвы, Белоруссии, значительной части Украины и Латвии, также территории Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Югославии и Чехословакии, простираясь от Балтики до Черного моря. В наиболее смелых планах «империя» затрагивала даже Финляндию. Однако за рубежом перспектива значительного роста Польши за счет других стран одобрения не нашла.

Стремясь подчеркнуть начало новой эры в истории Польши, 10 февраля 1920 года военные в честь возвращения страны на берега Балтики в результате присоединения так называемого «Польского коридора», отрезавшего Восточную Пруссию от остальной Германии, провели патриотическую церемонию венчания Польши с морем.

Украина являлась не менее желанной целью польского руководства, чем Балтийское море.

Ее вхождение в состав конфедерации Пилсудский, будучи реалистом, считал все же неблизкой перспективой. А «прямо сейчас», перед новым столкновением с Красной армией, он хотел видеть Украину буфером между Польшей и РСФСР. Пытаясь отколоть Украину от Советской России, Пилсудский обратился с предложением об альянсе к главному атаману и главе Директории Украинской народной республики Симону Петлюре. Вероятно, он не рассчитывал на серьезную помощь в борьбе с большевиками. Петлюровские войска подверглись разгрому от ВСЮР еще осенью 1919 года. УНР давно не контролировала какие-либо значительные территории на Украине, а сам Петлюра после военного поражения бежал в Варшаву. Гораздо больший вес имел на Украине в тот момент, например, Нестор Махно. Однако УНР могла похвастать признанием со стороны блока Центральных держав в период Первой мировой войны.

Заключение Варшавского договора

Как отмечается в биографии главного атамана за авторством Виктора Савченко, Петлюра прибыл в Варшаву 7 декабря 1919 года «еле державшийся на ногах, подавленный, в запачканной грязью потрепанной одежде». Обнявшись с послом УНР, он расплакался.

«В польской столице лидер УНР оказался в клетке, под присмотром польских спецслужб, в полной власти диктатора Пилсудского, — указывается в книге «Симон Петлюра». — У Петлюры не было ни средств, ни государственной территории, ни армии. За ним не было силы, и это чувствовалось, вера в победу развеялась. Он понимал, что теперь вернуться на Украину можно было только на чужих штыках. Чтобы остаться в политике, требовалось следовать ее законам. 9 декабря состоялась первая встреча Петлюры с Пилсудским. С восьми вечера до пяти утра они предавалась воспоминаниям, политическим мечтаниям. Пилсудский обещал Симону бескорыстную помощь. Польша располагала армией до 700 тыс. бойцов и Пилсудскому необходима была победная война для укрепления своей власти как «вождя нации». Украина была его заветной целью. Надеясь возродить могущество Речи Посполитой, он мечтал о буферном, марионеточном украинском государстве, которое будет помогать Польше в защите от России. Причем поход «на Восток» Пилсудский предлагал начать немедленно».

Пилсудскому оказалось не сложно убедить Петлюру вступить в союз с Польшей против большевиков, несмотря на предшествовавший этому конфликт между ними. Пилсудский пообещал Петлюре сформировать украинскую армию из числа украинских военнопленных. Заботы по обеспечению обмундированием, вооружением, а также по оплате жалованья украинским офицерам также брала на себя польская сторона.

21 апреля 1920 года в Варшаве состоялось подписание политической части договора о совместной войне против Советской России.

Это давало Петлюре надежду на реставрацию власти УНР на занятых большевиками территориях Украины. Польша признала УНР как независимое государство под руководством атамана Петлюры. Отдельное положение в договоре запрещало обеим сторонам заключать какие-либо международные соглашения друг против друга. В обмен Петлюра согласился провести границу по реке Збруч и признать территориальные приобретения Польши по итогам войны с Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР) в 1918-1919 годах. Руководство УНР соглашалось на то, что в составе Польши навсегда останется Галичина и Западная Волынь, где проживало 7 млн украинцев.

24 апреля был оформлен военный блок двух дружественных сил. Со стороны украинцев его подписал бывший генерал Русской императорской армии, в 1920 году начальник Генштаба УНР Владимир Синклер, со стороны поляков – бывший террорист, позже майор разведотдела штаба Южного фронта Валерий Славек. Петлюре была обещана военная помощь в восстановлении контроля над утраченными землями. УНР должна была подчинить свои войска польскому командованию и обеспечить совместные армии поставками на территории Украины. В свою очередь, Польша обещала предоставить украинцам необходимое военное снаряжение.

Расчеты Петлюры не оправдались

Союз с Петлюрой позволил полякам значительно улучшить свои стратегические позиции и развернуть наступление на Украине.

Уже на следующий день, 25 апреля, войска Польши и УНР начали Киевскую операцию.

В своем обращении к украинскому народу Пилсудский заявил, что поляки идут на Украину с целью «освободить ее от оккупантов, разбойников и грабителей» и передать власть украинскому правительству. На Украине польские войска наступали силами трех армий на Киев и Винницу. Украинские дивизии атаковали Житомир и Могилев-Подольский. На начало наступления в этих дивизиях было около 4 тыс. человек, в польский армии – 76 тыс. солдат и офицеров.

«Петлюра, который уже под конец Гражданской войны выдвинулся в качестве главной фигуры украинского движения, на самом деле мало что контролировал, — констатировал историк Александр Марчуков. – Он подписывает с Пилсудским соглашение и фактически уступает Польше часть территории, которую украинское национальное движение считает своей. Это и Галичина, народ которой с оружием в руках боролся против польского владычества, и часть бывших российских территорий».

Против соглашения выступили все украинские политические силы. В частности, союз с Польшей жестко раскритиковал один из самых уважаемых деятелей украинского национального движения историк Михаил Грушевский. Петлюру клеймили как предателя национальных интересов и капитулянта. Впоследствии он оправдывал Варшавский договор безвыходностью положения УНР, отсутствием материальных средств, армии и территории. Позже Петлюра писал, что этот договор –

«тактический ход для установления связей с Европой, что этот акт был актом спасения для дальнейшего продолжения нашей борьбы».

Большевики не смогли удержать западные территории Украины. По Рижскому договору 1921 года Восточная Галичина, Западная Волынь и Подляшье вошли в состав Польши. После завершения советско-польской войны и подписания мирного договора УНР окончательно прекратила существование в качестве реального государственного образования.