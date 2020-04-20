Наследие обезьян: зачем мы трогаем лицо

Люди прикасаются к лицам гораздо чаще, чем им кажется, сообщают специалисты из Института Вейцмана в Израиле. Это происходит, несмотря на рекомендации врачей и повышает риск заражения COVID-19 и, вероятно, связано с обнюхиванием рук. Исследователи решили разобраться в причинах этой опасной привычки, проанализировав ряд работ, посвященных этой теме. О результатах они рассказали в статье в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

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Запахи для млекопитающих — способ узнать больше о себе и своем окружении. Однако роль запахов для человека долгое время недооценивалась, считают авторы работы. Все приматы прикасаются к голове очень часто, и люди — не исключение, отмечают они.

Ряд исследований предполагает, что запахи могут быть важны для социального взаимодействия. Возможно, на подсознательном уровне люди по запаху способны считывать информацию о состоянии здоровья или настроении друг друга, полагают исследователи.

Так, одна из работ показывает, что частота вдыхания увеличивается более чем в два раза, если поднести руки к лицу и прикоснуться к области носа или рядом с ним.

«Иными словами, люди нюхают свои руки, — заключают ученые. — Каким-то образом мы все время это видели, но не замечали».

Также они выяснили, что оставленный наедине с собой человек почти четверть времени проводит с рукой в районе носа. Это не слишком отличается от результатов у обезьян — за 20 минут гориллы, шимпанзе и орангутаны касаются морд примерно 20, 24 и 12 раз соответственно.

Другие исследования показывают, что студенты-медики трогают лицо в среднем 23 раза в час, а врачи в клиниках прикасаются к глазам, носу и рту примерно 10 раз в час.

В онлайн-опросе из 400 человек 94% признались — они обнюхивают себя и близких родственников. Мужчины и женщины обнюхивали своих партнеров в равной степени, но детей женщины нюхали чаще. Также около 60% людей нюхают незнакомцев.

Наблюдения показывают: такое поведение чаще распространено у детей. Родители даже ищут в интернете советов, что делать в случаях, когда ребенок трогает себя за подмышки или промежность, а потом нюхает руки.

«Удивительно, но такое поведение практически не получило освещения в медицинской или психологической литературе», — отмечают авторы.

Кроме того, газохроматографическая масс-спектрометрия показывает: после рукопожатия на руках обоих его участников остается большое количество летучих молекул с кожи приятеля или коллеги. Интересно, что люди одного пола после рукопожатия обнюхивали свои руки чаще, чем разнополые. Причины этого пока непонятны.

В целом, все эти наблюдения позволяют делать выводы о важности запахов как социального фактора и обнюхивания как способа получить дополнительную информацию о себе и окружающих.

Исследователи предлагают читателям самим понаблюдать за своим окружением и убедиться — люди систематически подносят руки к лицу и обнюхивают их.

Но, по всей видимости, это практически всегда происходит неосознанно, и мы этого попросту не замечаем.

Пока что у ученых есть лишь догадки относительно того, зачем люди обнюхивают свои руки. Возможно, это способ получить информацию о том, к чему человек прикасался, или проверить, не воняет ли от него. На подсознательном уровне, считают исследователи, это позволяет людям укреплять чувство собственной идентичности.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал «Газете.Ru», как перестать трогать себя за лицо и снизить риск заражения коронавирусом и другими патогенами.

«У огромного количества людей одна из форм расслабления — провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой.

Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки — то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то.

Но надо помнить, что после этого надо мыть руки. Потому что там вся возможная зараза скапливается», — сказал Ениколопов.

Также он рекомендовал бороться с желанием поправить прическу. Мужчины, по словам специалиста, делают это реже, но многие, устав, непроизвольно проводят рукой по лицу. Женщины реже трогают лицо, когда наносят макияж, но чаще поправляют волосы.