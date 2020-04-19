Самый массовый автомобиль: 50 лет легендарной «копейке»

Хрущев и Тольятти

Постановление правительства СССР о строительстве в Тольятти нового завода по производству малолитражных легковых автомобилей вышло 20 июля 1966 года. Советское Министерство внешней торговли заключило соглашение с итальянской компанией Fiat о научно-техническом сотрудничестве. Это была сверхкрупная сделка для своего времени. Стоимость контракта оценивалась в $642 млн. Один из образцов итальянского концерна послужил прототипом для создания новой машины. Причем тестовые испытания показали уязвимость Fiat на советских проселочных дорогах. В рамках достигнутых договоренностей итальянским конструкторам пришлось учесть замечания советских инженеров. Совместными усилиями было внесено более 800 изменений.

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Советское правительство закупило технологии и модельный ряд итальянской компании и поручило ей подготовить специалистов.

Первым генеральным директором предприятия был назначен Виктор Поляков. К тому моменту он занимал пост заместителя министра автомобильной промышленности СССР и сумел убедить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в необходимости сотрудничества с итальянскими автопроизводителями.

Причем внимание на итальянский рынок первым обратил еще Никита Хрущев. В интернете можно найти сведения со ссылкой на архив Fiat, согласно которым он за несколько месяцев до своей отставки принял принципиальное решение о заключении контракта с итальянцами. Другим вариантом являлся французский Renault. Именно Хрущев отдал предпочтение выпуску легковых автомобилей перед тракторами.

По иронии судьбы, советский автогигант был заложен в городе, названном в честь руководителя Компартии Италии Пальмиро Тольятти после его смерти в Крыму в 1964 году.

Сам политический деятель нещадно критиковал Fiat за эксплуатацию рабочих. С его подачи коммунисты устраивали на заводе в Турине масштабные забастовки. Как отмечал итальянский историк Валерио Кастроново, администрация концерна, узнав о выбранном для строительства ВАЗ месте, испытала противоречивые чувства, поскольку в течение 20 лет пыталась искоренить коммунистические идеи среди работников Fiat и увольняла сотрудников, замеченных в симпатиях к Тольятти.

Ради взаимовыгодного контракта с руководством СССР, однако, топ-менеджмент итальянского предприятия предпочел закрыть глаза на любопытные исторические параллели. Тем более, строить Волжский автозавод из Италии отправились, в том числе, коммунисты. Так что появление на берегах Волги современного автогиганта в определенной степени отвечало интересам хозяев Fiat и в плане избавления от адептов левых идей. Первоначально итальянцы предполагали создать в СССР сборочный конвейер. Машины, по их задумке, должны были собираться полностью из комплектующих производства Fiat.

«Жигули» — русификация Fiat

Поляков руководил работами по возведению Волжского автозавода, монтажом оборудования и наладкой производства. Строительство проходило в рекордные сроки. В январе 1967 года экскаватор вынул из котлована первый ковш земли, а уже в 1968-м был объявлен конкурс на название нового советского автомобиля. Победил вариант «Жигули» — по названию гор в составе Приволжской возвышенности. Однако из-за созвучности этого слова с понятием «жиголо» на экспорт автомобиль поставлялся под брендом Lada.

19 апреля 1970 года с главного конвейера автозавода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101: два синих и четыре вишневых.

В основе первой модели, получившей в народе название «копейка» за характерную форму передних фар, лежала конструкция Fiat 124, признанного в 1967-м Автомобилем года в Европе. Дата была выбрана неслучайно: требовалось приурочить запуск серии к 100-летнему юбилею Владимира Ленина, выпавшему на 22 апреля. К слову, из-за близости даты, широко отмечавшейся по всей стране, некоторые предлагали назвать новый автомобиль в честь основателя Советского государства – ВИЛ-100. Первые по-настоящему серийные машины в объеме до 50 штук в день начали собирать с 1 августа. До конца 1970 года в Тольятти создали 21 530 единиц ВАЗ-2101. В следующем году эти цифры выросли до 172 175, а на 1973 год пришелся пик выпуска «копейки» — 379 007 экземпляров.

По сравнению с итальянской машиной советский образец значительно изменили. В частности, внедрили верхневальный двигатель, усилили подвеску для лучшей управляемости, задние тормоза сделали барабанными вместо дисковых, а передние сиденья – раскладывающимися в спальное место, увеличили дорожный просвет. Ручки дверей заменили на травмобезопасные. По сравнению с фиатовскими образцами добавилось отверстие для ручной заводки авто – в народе его называли «кривой стартер». Русификация Fiat 124 оказалась полезной и для итальянского концерна, накопившего уникальные сведения о надежности своих машин в экстремальных условиях эксплуатации.

«Копейка» или «единичка» стала первым советским автомобилем, легко заводившимся в мороз, с нормальным обогревом салона и шумоизоляцией. Специально для новой модели разработали первый советский антифриз и создали всесоюзную сеть СТО. Благодаря получению ВАЗом итальянских технологий производства отделочных материалов, корпус машины не выгорал на солнце, как случалось с другими.

Особенно ценились автомобили ВАЗ-2101 первых серий, в которых преобладали импортные детали. Эти экземпляры, если верить водителям, могли годами ездить без замены масла, аккумулятора, сцепления и тормозных колодок.

«Копейка» пользовалась популярностью за рубежом

«Критики исторического решения о постройке ВАЗа говорят о том, что одиозный проитальянский проект оттянул кадровые и денежные ресурсы с других заводов, из-за чего не были реализованы неплохие разработки родных ЗАЗа, ГАЗа и АЗЛК, более подходившие для условий СССР, а сами заводы погрузились в долгий застой, — отмечается в книге Романа Назарова «Русские автомобили». – С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность еще долго не смогла бы удовлетворить огромный спрос на легковые автомобили. Объем выпуска машин в Тольятти в разы превышал выпуск любого другого завода, и все равно на них была двухлетняя очередь».

Уже 18 августа Волжский автозавод начал реализацию первых «копеек» через торговую сеть. В том же году на товарном знаке появился образ ладьи. Его нарисовал Александр Декаленков, приехавший в Тольятти из московской дирекции ВАЗа. Согласно его задумке, в очертаниях ладьи читалась буква В (река Волга). Доработал логотип дизайнер Юрий Данилов.

27 апреля 1971 года в Тольятти выпустили опытный образец ВАЗ-2102 «Универсал». А 16 июня, в 11 часов 50 минут, на заводе собрали 100-тысячный автомобиль «Жигули» светло-палевого цвета. «Копейку» активно задействовали в спортивных состязаниях.

Так, в том же 1971 году команда «ВАЗ-Автоэкспорт» завоевала главный трофей на авторалли «Тур Европы».

«Жигули» под торговой маркой Lada неплохо продавались на экспорт. Например, уже 21 февраля 1971 года первая партия ВАЗ-2101 отправилась на поезде в Югославию. Машины первых моделей можно встретить в Сербии до сих пор, причем в немалом количестве. Особенно они популярны в небольших городах и сельской местности. Кроме того, продукция ВАЗ прижилась в Болгарии, Венгрии, Чехословакии. На Западе автомобили Lada покупали во Франции и Австрии. Добрались они даже до Египта. В 1972 году «копейка» получила почетную международную премию «Золотой Меркурий».