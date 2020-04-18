Антигены против коронавируса: кого щадит COVID-19

На риски заражения COVID-19 и тяжесть течения заболевания могут влиять индивидуальные генетические особенности иммунной системы, считают американские ученые из Университета здравоохранения и науки штата Орегон. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Virology.

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Индивидуальные генетические вариации могут объяснить различия в силе иммунных реакций, полагают ученые. Все дело в комплексах человеческих лейкоцитарных антигенов (HLA), которые участвуют в распознавании патогенов и варьируются от человека к человеку. Эти вариации могут влиять на то, как хорошо иммунная система распознает тот или иной патоген. Плохое распознавание SARS-CoV-2 может привести к тому, что человек станет более уязвим к вирусу.

«Понимание того, как вариации HLA могут повлиять на течение COVID-19, способно помочь выявить тех, кто подвержен наиболее высоким рискам, связанным с заболеванием», — поясняют ученые.

Исследователи обратили внимание на сходство SARS-CoV-2 с SARS и MERS. Так, как и в случае с последними двумя, дети более устойчивы к инфекции — хотя число заражений среди них практически такое же, как у взрослых, лишь 5,9% случаев требуют неотложной помощи и госпитализации. Авторы работы связывают это с более высокими уровнями противовирусных антител.

Также сходства наблюдаются в геномном и иммунном ответах организма.

Ранее связь HLA и реакции организма на патоген уже была установлена для многих инфекций, в том числе ВИЧ и лихорадки Денге. Авторы работы полагают, что отдельные генотипы HLA вызывают разную клеточную реакцию на вирус, тем самым влияя на риск заражения и течение болезни.

Они изучили взаимодействие 145 различных типов HLA с белками SARS-CoV-2. Ряд аллелей HLA, как оказалось, обеспечивает более высокую устойчивость к вирусу (HLA-A*02:02, HLA-B*15:03 и HLA-C*12:03), в то время как свыше 50 других, наоборот оставляют организм практически незащищенным. Среди них есть и HLA-B*46:01, обладатели которой в прошлом были наиболее уязвимы к атипичной пневмонии.

«Это первое исследование, рассматривающее распределение типов HLA и потенциальные эпидемиологические последствия в условиях нынешней пандемии», - пишут авторы работы.

Понимание того, как вариации HLA могут повлиять на ход COVID-19, могло бы помочь идентифицировать людей, подверженных высокому риску заболевания, уверены они.

«HLA-типирование может быть быстрым и недорогим, — пишут исследователи. — Одновременное его выполнение с тестом на COVID-19 в случаях, когда это возможно, может улучшить прогнозирование степени тяжести болезни среди населения. После разработки вакцины против SARS-CoV-2 приоритетными для вакцинации должны стать лица, наиболее уязвимые к вирусу».

Полученные данные, впрочем, еще предстоит проверить и подтвердить не в пробирке, а на реальных людях. Однако, если результаты подтвердятся, HLA-типирование может стать хорошим прогностическим инструментом.

Ранее стало известно, что российские ученые завершили работу над созданием тест-системы, которая позволит определять наличие у людей антител к коронавирусу.

Тест позволяет не только выявить переболевших вирусом, но и установить людей, у которых есть высокая концентрация антител. В дальнейшем плазму таких людей можно будет использовать для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

«Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения»,

— отметил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Планируется вскоре начать клинические испытания разработанных тест-систем. Если результаты будут успешными, то начнется процедура их регистрации.

ВОЗ предупреждает: тесты на антитела не дают информации об иммунитете к коронавирусу. Они определяют лишь концентрацию антител, но их наличие, независимо от количества, не означает наличие иммунитета.