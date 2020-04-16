США в группе риска: как ожирение влияет на COVID-19

Одна из работ американских ученых, опубликованная в журнале Clinical Infectious Diseases, показала, что

пациенты моложе 60 лет с индексом массы тела 30-34 (ожирение) в два раза чаще попадали в стационары, чем люди без ожирения.

Также им почти в два раза чаще требовалась интенсивная терапия.

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Наибольший риск ожирение представляло для пожилых пациентов. Среди людей старше 60 лет те, чей ИМТ превышал 35 (резкое ожирение), в 2,2 раза чаще оказывались в больницах и в 3,6 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии. При этом, однако, для людей старше 65 лет явной связи между ожирением и тяжестью симптомов не было.

«Ожирение, по-видимому, — ранее не признанный фактор риска госпитализации и необходимости интенсивной терапии», — пишут исследователи.

Они полагают, что высокая распространенность ожирения в США могла спровоцировать более тяжелую эпидемиологическую обстановку, чем в Китае или Италии.

К аналогичным выводам пришла и другая группа исследователей. Специалисты Нью-Йоркского университета изучили факторы, предрасполагающие к госпитализации с COVID-19, и опубликовали результаты на сервисе препринтов MedRxiv.

Наиболее значимым оказался возраст — чаще всего в больницы попадали люди старше 75 лет, следующей по численности группой стали люди в возрасте 65-75 лет.

За этим показателем следовал ИМТ выше 40, что равно тяжелому ожирению.

При прочих равных у людей с ИМТ выше 40 вероятность госпитализации была в шесть раз выше, чем у пациентов с нормальным весом.

Даже сердечная недостаточность повышала риски в меньшей степени.

При этом в США ИМТ выше 40 имеют почти 10% взрослого населения.

Также важным фактором оказались воспалительные процессы. Однако избыток жира способствует их развитию, поэтому они чаще возникают у людей с ожирением.

«Наиболее высоки риски для людей пожилого возраста, с ожирением, сердечной недостаточностью и хроническими заболеваниями почек, — сообщают авторы. — Другие болезни сердца, расовая принадлежность, курение, хронические заболевания легких влияют меньше».

Ожирение — фактор риска развития многих болезней дыхательной системы, в том числе обструктивного апноэ (остановки дыхания во сне) и астмы. Поэтому люди с избыточным весом более восприимчивы к инфекциям, поражающим легкие. Кроме того, из-за избытка жира внутри организма у них часто уменьшен объем легких.

Последний факт снижает эффективность искусственной вентиляции легких, отмечают врачи — жир сдавливает легкие, мешая доступу воздуха. По этой причине людей с ожирением рекомендуют при вентиляции класть на живот.

«Для США это не обнадеживающие данные», — отмечают авторы.

С ожирением также связаны и социальные факторы, которые усугубляют состояние. Так, оно часто коррелирует с низкими зарплатами и недостаточным доступом к здравоохранению, что усугубляет ситуацию.

Авторы работы надеются, что новые данные помогут лучше прогнозировать течение COVID-19 и принимать соответствующие меры.

Еще одним фактором риска ранее было признано проживание в районах с загрязненным воздухом — чем более грязным был воздух в районе, тем выше в нем была вероятность развития серьезных осложнений COVID-19 вплоть до смерти.

В регионах с наиболее загрязненным воздухом живет больше бедных людей, подчеркивают ученые, что тоже создает определенные риски для их здоровья. Они предлагают использовать карты загрязнения воздуха для оценки ситуации и прогнозирования числа больных. Также они призывают проанализировать загрязнение воздуха и в других странах.

«Мы знали, что длительное воздействие загрязненного воздуха может усугублять симптомы легочных заболеваний, повышать восприимчивость к инфекциям, приводить к сердечным приступам, инсульту, раку легких и преждевременной смерти, — отметил президент Американской ассоциации легкого Гарольд Виммер. —

Новое исследование также показывает, что загрязнение связано со значительно более высокой смертностью от COVID-19».

Исследователи надеются, что на новую информацию обратят внимание федеральные и государственные чиновники и примут необходимые решения относительно подготовки больниц в загрязненных районах к притоку пациентов, которым будет необходима серьезная помощь, в том числе искусственная вентиляция легких.