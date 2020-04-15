«Свободное исповедание»: как Екатерина II присоединила Курляндию

Зачем Россия делила Польшу

1 июля 1569 года была принята Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое государство. В результате заключения союза русское православное население Литвы подверглось насильственной полонизации и обращению в католическую веру, а древние памятники культуры уничтожались. На карте Европы появилась новое государство — Речь Посполитая, — занимавшее части территорий современных Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России, Латвии и Молдавии. Страна стала одной из крупнейших и сильнейших на континенте. Ее население составляло примерно 7,5 млн человек и за два столетия выросло почти в два раза. Вассалом Речи Посполитой являлось небольшое и формально независимое герцогство Курляндии и Семигалии.

Как отмечал знаменитый русский историк XIX – начала XX в. Василий Ключевский, «чтобы упрочить династическую связь Литвы и Польши, польское правительство с духовенством во главе предприняло усиленную пропаганду католицизма среди православной Литовской Руси».

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Передача русских земель от Литвы Польше и окончательное торжество польского порядка в Литве привели к тяжелым последствиям для русского населения Речи Посполитой и для всего государства, отмечал русский и советский историк Сергей Платонов. Во-первых, после государственной унии возник вопрос о введении унии церковной: поляки не надеялись достигнуть народного единства без единства веры. Во-вторых, особенности польского шляхетского строя, распространяясь на все литовско-русские области, усилили бесправие и зависимость от шляхты простого народа. Как церковная уния, так и усиление крепостного гнета вызывали глубокое недовольство православно-русского населения и создали острое междоусобие в Речи Посполитой, констатировал Платонов.

Речь Посполитая просуществовала до третьего раздела в 1795 году, когда части государства отошли к Австрии, Пруссии и России. Поражение восстания Тадеуша Костюшко, направленного против разделов страны, послужило поводом для окончательной ликвидации польско-литовского государства. В октябре 1795 года Россия, Пруссия и Австрия, участвовавшие в разделе, определили свои новые границы.

Как Екатерина II приcоединила Курляндию

После подавления польского восстания войсками Александра Суворова курляндское дворянство обратилось к российской императрице с просьбой о включении герцогства в состав империи. Курляндский ландтаг избрал делегацию, которая вместе с делегацией от Пилтенского дворянства 19 марта 1795 года прибыла в Петербург.

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Представители Курляндского герцогства находились в столице Российской империи в течение почти целого месяца — все это время готовились документы для торжественного заседания Сената, на котором должен был рассматриваться вопрос о присоединении Курляндии к Российской империи.

10 апреля Екатерина II писала Фридриху Гримму, немецкому публицисту эпохи Просвещения, дипломату и своему многолетнему корреспонденту:

«Господа курляндцы прибыли сюда не для предложения каких-либо условий — они только просят уравнять их с другими областями империи, т.е. учреждения губернии.

Я отвечала им, что это разумелось само собою, и тотчас будет приступлено к предварительным распоряжениям — к определению уездов, к разделению дел на четыре разряда, к постройке зданий для казначейства и судебных мест, к их внутреннему устройству. На все это требуется обыкновенно не менее года».

15 апреля 1795 года делегации Курляндского герцогства и Пилтенского округа общим числом в 17 человек на придворных каретах прибыли в Зимний дворец. По особому церемониалу они были введены в Тронный зал. Здесь уже находилась императрица Екатерина II, голову которой украшала малая императорская корона. Вокруг нее стояли высшие чины двора, сановники и министры.

Отто фон дер Ховен обратился к Екатерине II со словами приветствия от имени курляндского рыцарства, после чего секретарь Курляндского сейма передал вице-канцлеру графу Ивану Остерману сеймовые акты о присоединении Курляндии к Российской империи. Торжество закончилось целованием руки императрицы.

В тот же день Екатерина II подписала Манифест «О присоединении на вечные времена к Российской империи княжеств Курляндского и Семигальского, также округа Пильтенского и о приглашении уполномоченных в Сенат для учинения присяги на верность подданства».

«Объявляем при том императорским Нашим словом, что не токмо свободное исповедание веры, от предков вами наследованной, права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая, в целости соблюдены будут, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости Наших предков и Нашей наслаждаются», — говорилось в тексте документа.

После этого делегатам были вручены печатные экземпляры манифеста на русском и немецком языках. К 1 мая на верность Российской империи присягнули все жители Курляндии, Семигалии и Пилтенского округа.

Это герцогство с 1561 года существовало в западной части современной Латвии и признавало себя вассалом сначала Великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой. Русское влияние значительно усилилось в Курляндии после Северной войны. До своего восшествия на российский престол в 1730 году в Митаве (ныне Елгава) проживала вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна. Правителем Курляндии она назначила собственного фаворита Эрнста Бирона. Герцог правил в Митаве до 1741 года, ведя за счет российской казны, к которой он имел неограниченный доступ, обширное строительство. В частности, он перестроил Митавский дворец своих предшественников.

Уже при Екатерине II, в начале 1760-х Бирон вернулся из ссылки и вторично занял пост герцога Курляндии и Семигалии.

Он обязывался пропускать через Курляндию русские войска, не вступать в сношения с врагами России, оказывать веротерпимость православным и разрешить постройку православного храма в Митаве.

В 1796 году здесь была образована Курляндская губерния с центром в Митаве. Она имела выход к Балтийскому морю, граничила с северо-востока и востока с Лифляндской и Витебской губерниями, а с юга — с Виленской и Ковенской губерниями и Пруссией. Население Курляндии составляло примерно 600 тыс. человек. В административном плане она делилась на 10 уездов. Помимо Митавы крупными городами были Либава (Лиепая), Виндава (Вентспилс), Якобштадт (Екабпилс), Гольдинген (Кулдига), Туккум (Тукумс). Первым губернатором Курляндии стал генерал Матвей Ламздорф, позже получивший широкую известность как воспитатель Николая I. Местная аристократия в значительной степени сохранила свои позиции.

14 декабря 1795 года вышел новый Манифест Екатерины II «О присоединении к Российской империи всей части Великого княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками». Так завершился третий раздел Речи Посполитой. По его итогам к России отошла не только Южная Латвия, но и Литва с Вильно и Гродно, западная часть Черной Руси, Западное Полесье с Брестом и Западная Волынь с Луцком. В составе России большинство этих территорий оставались вплоть до 1918 года.

Остзейские немцы на государевой службе

Еще до Екатерины II активную деятельность по включению прибалтийских земель в состав России вел Петр I. В результате победы России в Северной войне в состав провозглашенной империи по Ништадтскому миру 1721 года вошли Лифляндия, Эстляндия, Игрия и часть Карелии (с Выборгом), а также острова Эзель и Даго. Так у России оказалась Эстония и северная часть Латвии — Видземе с городом Рига.

Одной из особенностей прибалтийских губерний было то, что все местное дворянство, духовенство и большинство городской буржуазии состояло из немцев, которые насчитывали только 1% от населения. Большинство коренных жителей составляли крестьяне — латыши и эстонцы.

После присоединения к России дворянство Прибалтики без каких-либо ограничений получило права и привилегии русского дворянства. Остзейские немцы – многие из них были потомками немецких рыцарей из Лифляндской и Курляндской губерний – стали влиятельным национальным меньшинством в империи, заняв важные посты в государстве и армии и составив заметную часть российской элиты. Так, при Николае I 19 из 134 членов Государственного совета являлись балтийскими немцами.

Значительная доля поступила на службу в дипломатический корпус. Целый ряд известных и успешных дворянских династий России XIX — начала XX веков происходил из Прибалтики: Палены, Ливены, Корфы, Сиверсы, Берги и другие. Они носили титулы графов и баронов. Например, семья Врангелей дала России морского министра, члена Государственного совета, двух сенаторов, двух губернаторов, попечителя учебного округа, профессора литературы, вождя Белого движения и многих высших офицеров.