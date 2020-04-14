Возврат к Сталину: Госдума перенесла дату окончания Второй мировой

Какой закон приняли депутаты

Государственная дума России приняла закон об установлении дня воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упразднения памятной даты России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Как отмечается на официальном сайте нижней палаты российского парламента, инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Владимиром Шамановым.

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По его словам,

«Вторая мировая война стала самой кровопролитной в истории человечества, именно советский народ понес самые тяжелые потери, а победы советского оружия над «фашисткой чумой» сыграли решающую роль в истории не только России, но и всего человечества».

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества. Авторы записки также отмечают, что «победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны». По мнению Комитета по обороне, предложенная формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

«Я видела это сообщение, но не поняла, в связи с чем принято такое решение, — пояснила «Газете.Ru» доцент истфака МГУ, автор работ о нацизме Татьяна Тимофеева. — Давайте тогда на 10 мая перенесем День победы. 2 сентября – таблированная дата в мировой науке, связанная с конкретным событием, поэтому я совершенно не понимаю целесообразности, разумности и срочности этого переноса».

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, принятие закона потребует внесения корректировок в школьные учебники.

«Конечно, необходимость такая есть, но вопрос этот на обсуждении пока не стоял. 2 сентября – это была, прежде всего, памятная дата. 3 сентября – это именно день воинской славы. Это, безусловно, усиливает роль нашего народа в победе над милитаристской Японией», — сказал он «Газете.Ru».

Что произошло в сентябре 1945 года

Во время Второй мировой войны японское командование не решилось на вторжение в СССР, памятуя о неудачном опыте боев на озере Хасан (в 1938 году) и реке Халхин-Гол (1939). По мнению британского историка Александра Верта, приведенному в его книге «Россия в войне 1941-1945», после Сталинграда и в связи с тем, что война на Тихом океане развивалась вовсе не так успешно, как ожидали японцы, нападение на Советский Союз на востоке было «отложено». В 1943-1944 годах между государствами сохранялись дипломатические отношения.

Прямое столкновение между державами случилось только в августе 1945 года по инициативе советской стороны, выполнявшей условия Ялтинской конференции, и фактически завершало войну. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов суммарной численностью 1,5 млн человек под общим командованием маршала Александра Василевского разгромили миллионную Квантунскую армию.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, хотя локальные боестолкновения продолжались до 5 сентября на островах и до 10-го — на континенте.

При этом отдельные подразделения Южной группы армий, насчитывавшей около 700 тыс. человек и ответственной за ведение боевых действий в Юго-Восточной Азии и юго-западной части Тихого океана, капитулировали лишь 12 сентября 1945 года.

Потери японцев составили 84 тыс. воинов убитыми и около 600 тыс. взятыми в плен против 12 тыс. погибших у Советского Союза. Красноармейцы захватили Курилы и южную часть Сахалина, отторгнутую у России согласно Портсмутскому миру в 1905 году. Вопрос государственной принадлежности так называемых «северных территорий» — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, с японской точки зрения, остается открытым до сих пор и не позволяет странам заключить мирный договор.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, «по итогам Второй мировой войны за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией 308 тыс. человек награждены орденами и медалями, непосредственно, в том числе около 100 человек – званием Героя Советского Союза, 1 831 000 человек награждены медалью «За победу над Японией».

Там также подчеркивается, что на обратной стороне медали «За победу над Японией» имеется надпись «3 сентября 1945».

2 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией».

«В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — праздником победы над Японией. 3 сентября считать нерабочим днем», — говорилось в этом документе.

Нерабочим этот день оставался только в 1945 и в 1946 годах. Новым указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 года в предыдущий указ были внесены изменения, вследствие чего 3 сентября вновь стал рабочим днем. Формально указ 1945 года не был отменен, однако в Советском Союзе больше не отмечали этот праздник с тем размахом, что День победы над Германией 9 мая.

«Действительно, после окончания войны два года 3 сентября оставалось нерабочим, как и 9 мая, — отметил в интервью «Газете.Ru» историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. — Позднее эти даты остались праздниками, но стали рабочими днями. Так что когда нам говорят, что Сталин отменил эти праздники – это возведение тени на плетень. Таких примеров в СССР было полным-полно, тот же 23 февраля, который был рабочим. После смерти Сталина праздник оставался в календаре, но его перестали отмечать.

И его стали отмечать не как день победы СССР над Японией, а как день окончания Второй мировой войны».

Как отметил Спицын, на плакатах сталинского времени датой победы СССР над Японией указывалось именно 3 сентября, а не второе.

«Так что нынешняя Госдума по сути подтвердила тот указ Верховного Совета СССР, подписанный Михаилом Калининым, и делать из этого сенсацию ей богу не стоит, — констатировал историк. — Сейчас нам предлагают вернуться к сталинской модели обозначения этого праздника – не просто день окончания Второй мировой войны, а день победы СССР над Японией».

При этом Спицын назвал решение депутатов очередным пиар-ходом. «Им в Думе заниматься нечем, вот и решили...», — добавил он.

«Необходимо, чтобы россияне знали о подвиге»

По состоянию на март 2020 года в России были установлены 17 дней воинской славы. Победа над Японией в этот список не входит. При этом 2 сентября установлена памятная дата – День окончания Второй мировой войны. 3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятные даты России были введены в 2005 году и отмечают другие важнейшие события в жизни государства и общества, достойные быть увековеченными в народной памяти, помимо дней воинской славы (победных дней) России, первоначальный перечень которых был установлен в 1995 году.

Идея возвращения праздничного дня в честь победы над Японией обсуждается в России на протяжении последних лет. Так, 31 октября 2017 года более 90 ветеранов войны, общественных и политических деятелей СССР и России направили Владимиру Путину соответствующее коллективное обращение. Его инициатором выступил доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

«Российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдет и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имели к победе во Второй мировой войне?», — говорилось, в частности, в послании.

Проект закона, в котором предлагалось праздновать в России 3 сентября День победы над милитаристской Японией в 1945 году, внесла в Госдуму 13 мая 2019 года группа депутатов от КПРФ.

«Необходимо, чтобы россияне знали о подвиге, совершенном их предками в 1945 году не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, о решающей роли нашей страны в уничтожении как германского нацизма, так и японского милитаризма», — подчеркивалось в документе.

До этого КПРФ уже вносила в Госдуму проекты о Дне победы над милитаристской Японией. При этом предлагалось установить памятную дату не 3, а 2 сентября. В 2017 году в Госдуме была создана рабочая группа по доработке данного проекта закона.