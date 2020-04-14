Порвало на части: как возник астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Необычное тело было обнаружено при помощи гавайского телескопа Pan-STARRS. Его странная вытянутая форма, скорость и траектория сразу привлекли огромное внимание ученых, которым сразу стало понятно, что астероид принадлежит не Солнечной системе, а залетел к нам из межзвездного пространства.
За прошедшие два с половиной года, несмотря на то, что астероид быстро покинул окрестности Солнца, ученые всего мира посвятили ему немало статей — к настоящему времени в архиве электронных препринтов загружено порядка сотни статей, так или иначе касающихся этого странного объекта.
Так, основываясь на данных наблюдений, ученым удалось приблизиться к пониманию его природы, воздействий, которые он претерпел в ходе своего долгого путешествия к Солнцу, и даже установить, что это точно не корабль пришельцев.
Теперь же ученые рассказали, как астероид мог приобрести столь вытянутую сигарообразную форму, отличающую его от всех ранее известных тел в Солнечной системе. Сделать это помогло компьютерное моделирование, которое показало, что Оумуамуа имеет бурное прошлое и, скорее всего, является осколком более крупного родительского тела, разорванного на части приливным воздействием звезды.
В своей модели они представили родительское тело астероида в виде трех разных объектов — небольших планетезималей, замороженных объектов типа комет и крупных планет типа «суперземель».
Если любой из таких объектов подлетит к звезде на расстояние меньше 350 тыс. километров, он раскрутится, начнет вытягиваться гравитацией звезды и будет разорван приливным воздействием на части.
При этом чем меньше объект, тем ближе он должен подлететь к звезде, чтобы быть разорванным. Расчеты показали, что в случае довольно близкого пролета звезда разрывает подобное тело на чрезвычайно вытянутые фрагменты и затем вышвыривает некоторые из них в межзвездное пространство.
При этом в придании вытянутой формы играет роль экстремальный нагрев тела, который заставляет его плавиться.
«Вытянутая форма более вероятна, если мы примем во внимание фазовый переход вещества во время сближения со звездой. В таком случае отношение длины к ширине может быть больше десяти», — пояснил Чжан Юнь из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук, автор исследования в журнале Nature Astronomy.
Благодаря экстремальному нагреву поверхность образовавшихся фрагментов начинает плавиться при максимальном сближении со звездой и застывать по мере удаления от нее. Так, подобно шоколадным палочкам, новоиспеченные астероиды слипаются и сохраняют вытянутую форму за счет оплавленной поверхности.
«Поглощение тепла приводит и к значительному удалению летучих веществ. Эти осколки становятся сухими и должны иметь схожую с Оумуамуа поверхность, — отмечает Чжань. — Однако под поверхностью может сохраниться часть воды». Ученые считают, что именно остатки воды могли начать испаряться с астероида при его подлете к Солнцу и придавать ему аномальную скорость, что и наблюдалось астрономами осенью 2017 года.
Расчеты ученых не только объясняют загадочную форму межзвездного гостя, но и предполагают многочисленную популяцию аналогичных объектов во вселенной. Они уверены, что силы, связанные с приливным разрывом, должны быть весьма эффективны в создании подобных тел в других звездных системах.
При этом прародителем подобных астероидов могут служить кометы, обломки других тел и даже небольшие твердые планеты.
Учитывая, что подобные тела могут пересекать так называемые зоны обитаемости вблизи других звезд, не исключено, что в будущем на таких объектах можно будет обнаружить следы жизни или веществ, пригодных к ее зарождению.
«Оумуамуа — лишь вершина асберга. Мы предполагаем, что множество подобных межзвездных пришельцев с аналогичными свойствами будет обнаружено при будущих наблюдениях с вводом в строй Обсерватории имени Веры Рубин», — считает Дуглас Лин, профессор астрономии из Университета в Санта-Крузе.