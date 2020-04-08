Гиммлер и мальчики: что нашли в дневниках рейхсфюрера

В Германии впервые опубликованы дневники рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обнаруженные в Центральном архиве Министерства обороны России в Подольске. В книге, увидевшей свет на днях, содержатся ежедневные записи о мероприятиях с участием Гиммлера в период с 1943 по 1945 год, которые вел его адъютант Вернер Гротманн, и записи, сделанные лично соратником Гитлера.

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Записи, сделанные на листах формата А4, содержат сведения о визитах Гиммлера в концлагеря и гетто, его встречах с фашистскими чиновниками, командующими и высокопоставленными функционерами нацистской партии.

Кроме того, дневники включают сведения о частной жизни Гиммлера, например, отношениях с любовницей Хедвиг Поттхаст, встречи с которой названы в дневниках «инспекционными поездками» или «путешествиями».

Автор издания, сотрудник Германского исторического института в Москве доктор Маттиас Уль, который изучал найденные материалы с четырьмя другими исследователями начиная с 2013 года, рассказал «Газете.Ru» о некоторых интересных находках, сделанных в дневниках.

Гиммлер и Власов

По ним, например, можно проследить эволюцию отношения Гиммлера к генерал-лейтенанту Красной армии Андрею Власову, попавшему в плен и перешедшему на сторону нацистской Германии.

Так, 11 июля 1943 года, услышав по пути в ставку Гитлера «Волчье логово» по радио о Власове, Гиммлер запретил эсэсовцам в любой форме поддерживать использование вермахтом этого советского генерала, тем более, что его движение тогда было также отвергнуто Гитлером. Эта идея была отброшена ими по расовым и политическим причинам. Свое отношение к советскому предателю Гиммлер недвусмысленно выразил 4 октября 1943 года, когда, выступая в Познани перед эсэсовскими генералами, он назвал пленного генерала «русской свиньей», следует из опубликованных документов

ЦАМО

Однако 5 июля 1944 года во время личной встречи с Гитлером, которая проходила с 21 часа до полуночи, Гиммлер потребовал формирования «дивизий Власова» и подчинения ему казачьих дивизий вермахта. Из них был сформирован 15-й казачий кавалерийский корпус СС.

А уже 18 сентября 1944 г. Гиммлер обсуждал с Власовым создание Комитета по освобождению народов России и предложил ему создать армию из 10 дивизий с использованием советских военнопленных. В ходе беседы Гиммлер расспрашивал Власова о сталинских «чистках» в Красной Армии в 1937 году, интересовался подробностями жизни самого Сталина и советского руководства и спрашивал о возможных преемниках вождя.

9 февраля 1945 г. Гитлеру доложили о первой успешной миссии отряда Власова против Красной армии около плацдарма Карлсбизе, по этой причине генерал Власов получил поздравительную телеграмму от Гиммлера.

21 февраля 1945 г. – Гиммлер пил два часа чай с Власовым: обсуждался меморандум Власова и дальнейшее расширение и развертывание Российской освободительной армии (РОА).

Гиммлер и Бандера

Ряд записей Гиммлера касается украинского националиста Степана Бандеры.

Так, 16 марта 1943 г. Гиммлер приказал перевести Бандеру из Главного управления имперской безопасности (РСХА) в Берлине в концлагерь Заксенхаузен.

«В журнале телефонных разговоров имеется запись, что в этот день Гиммлер звонил Кальтенбруннеру и говорил о Бандере. Он приказал ему перевести Бандеру из Берлина в концлагерь и улучшить условия его содержания, как «видному заключенному», — пояснил Уль.

15 сентября 1944 г. Гиммлер ознакомился с докладом генерала СС Готтлоба Бергера о его встрече с Бандерой, в ходе которой украинский националист отверг любое сотрудничество с Власовым, а также выразил убежденность в победе Западных союзников. Тем не менее, Бандера заявил о своей готовности бороться вместе с немцами против Красной Армии.

На фото — Константин Герелик Walter Frentz/Privat/NS-Dokumentationszentrum K?ln

Гиммлер и мальчики

Особый интерес представляет внимание, которое проявлял Гиммлер к судьбе двух мальчиков Павла и Константина Гереликов, похищенных эсэсовцами в Минске.

Летом 1941 года Гиммлер лично забрал их во время поездки на фронт и привез в Рейх для «онемечивания».

22 декабря 1943 года Гиммлер прочитал доклад об успехах и развитии мальчиков. Он согласился с тем, что Павел, который работал в Земельной службе в Баварии, должен получить дополнительные уроки немецкого языка.

4 августа 1944 г. гауптштурмфюрер СС Отто Шарнвебер, член инспекции «Deutsche Heimschule» — cеть национал-социалистических школ-интернатов, был проинформирован о желании Гиммлера, чтобы Константин Герелик овладел технической профессией; он также хотел быть в курсе дальнейшего развития мальчика.

«Каждые три месяца Гиммлер получал письма о том, чем занимаются и как развиваются эти дети, чтобы проверить – они действительно стали немцами или нет.

Мальчики были блондинами, крепкого телосложения, и Гиммлер не мог поверить, что они русские, — пояснил Уль. — Он был сильно увлечен расовой теорией, и будучи уверенным, что у братьев есть немецкие корни, хотел их выявить. Как сложилась их судьба, неизвестно».

Гиммлер и партизаны

Ряд приказаний Гиммлера касался политики Третьего рейха по истреблению партизан на оккупированных восточных территориях.

6 января 1943 года Гиммлер приказал, чтобы лица из оккупированных областей Белоруссии, Украины и РСФСР, подозреваемые в поддержке сопротивления, были депортированы в концлагеря Освенцим и Майданек. Также Гиммлер приказал создать лагерь для детей задержанных или партизан на территории концлагеря Майданек.

Детей нужно было воспитать «в послушании, усердии, безусловном подчинении и честности по отношению к немецким хозяевам». Кроме того, они должны «считать до ста, ознакомиться с дорожными знаками и пройти обучение по профессии слесарей, каменщиков, плотников и т.д.».

Девочек должны были обучать как «сельскохозяйственных рабочих, прядильщиц, вязальщиц» и других. Из-за нехватки ресурсов эту задачу взял на себя молодежный защитный лагерь «Литцманнштадт» – концентрационный лагерь для детей.

19 февраля 1943 года обергруппенфюрер СС Фон дем Бах и Гиммлер обсудили новый устав так называемой «антипартизанской борьбы», решив, что от тактики неизбирательных расстрелов следует отказаться, так как борьба с партизанами «не должна сводиться к расстрелу всех людей в бандитских районах».

Гиммлер считал, что партизаны должны быть лишены поддержки путем конфискации продуктов питания и полной регистрации «людей и животных»:

«Каждая тонна зерна, каждая корова, каждая лошадь стоит больше, чем расстрелянный партизан»; «каждый работник должен быть учтен и трудоустроен».

Несмотря на это, жестокость в борьбе с партизанами в последующие месяцы не снизилась. Так во время операции «Фриц», проведенной в Белоруссии в сентябре 1943 года, во ходе «чисток» были расстреляны 327 партизан, 227 пойманы и 182 из них «специально обработаны» (sonderbehandelt) — то есть, казнены. Военные сожгли 87 деревень и забрали 6752 мужчин, 3264 женщин и 1708 детей для принудительного труда. Они также конфисковали 11 146 голов крупного рогатого скота, 2367 свиней, 1284 лошадей,18 087 овец и 3059 мелкого рогатого скота.

«Одно дело – это записи в бумагах и другое дело – реальность, в которой ничего не поменялось, потому что они дальше продолжили убивать людей, темпы этой кровавой бойни остались прежними», — пояснил Уль.

26 июля 1943 г. Гиммлер обсуждал вопрос о так называемых детях-бандитах со своим полицейским адъютантом Суханеком. В этот день он согласился со строительством для них лагеря Константинов на польской территории. Так как Гиммлер использовал часть этих детей для принудительного труда на государственных объектах на Украине, он запретил дальнейшее создание соответствующих лагерей в генерал-губернаторстве. Также дети советских партизан которые находились в латвийских детских домах временно должны быть размещены на Украине.

«Детьми бандитов они называли детей партизан, потому что Гиммлером был издан приказ партизан называть бандитами, ведь «партизан» звучало очень красиво. Ежедневник показывает, что Гиммлер был интриганом, мелочным, педантичным, обиженным, а порой и странным бюрократом, который вместе с многочисленными сообщниками ежедневно планировал и совершал убийства и насилие, — считает Уль. — Он несет ответственность за смерть миллионов людей. Благодаря поддержке Центрального архива Минобороны России и Российского исторического общества мы можем еще точнее реконструировать нацистский террор последних двух лет войны».