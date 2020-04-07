«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну

В госкорпорации Роскосмос отреагировали на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, разрешающий американцам добывать природные ресурсы на Луне и других космических телах.

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«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

— В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло».

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. Он предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство как всеобщее достояние человечества. Текст документа обнародовала пресс-служба Белого дома.

В нем говорится, что у американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве согласно применимому законодательству.

«Американцы должны иметь право заниматься коммерческим исследованием и использованием ресурсов в дальнем космосе, в соответствии с необходимыми законами. Дальний космос – юридически и физически является частью человеческой деятельности и США не считают это всеобщим достоянием. Таким образом, политикой США должен быть поиск международной поддержки для государственного и частного использования ресурсов дальнего космоса», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, Вашингтон не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. В нем утверждается, что исследование и использование спутника считается достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, исследующие Луну, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи, отмечается в соглашении. Там также подчеркивается, что Луна не подлежит национальному присвоению «ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

«В связи с этим (непризнанием Вашингтоном Соглашения ГА ООН — «Газета.Ru») госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право», — говорится в указе Трампа.

Ранее Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну. На это он дал Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пять лет. Вскоре агентство объявило, что новая трехэтапная американская программа освоения Луны получила название Artemis.

Первый ее этап (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Реализация этого шага запланирована на вторую половину 2020 года.

Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. Это планируется осуществить в 2022 году.

В ходе третьего этапа миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Трамп попросил у конгресса выделить деньги на эту программу. Договор о космосе (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела») — межправительственный документ, изначально подписанныйй в 1967 году США, СССР и Великобританией в разгар лунной гонки.

Участники договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размешать такое оружие в космическом пространстве.

Договор предусматривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия.