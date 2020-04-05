Красный буфер: как создавалась Дальневосточная республика

Какие российские территории хотели занять японцы

После поражения белых армий под командованием Александра Колчака и казни Верховного правителя России присутствие иностранных контингентов на Дальнем Востоке потеряло формальное обоснование. К выводу своих войск приступили США, в то время как Япония стремилась остаться на территории бывшей Российской империи с целью отторжения в свою пользу некоторых земель.

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В качестве обоснования продолжения интервенции японцы использовали так называемый Николаевский инцидент – вооруженный конфликт между красными партизанами и японскими военными в середине марта 1920 года в Николаевске-на-Амуре. Все началось с нападения японцев на партизанский штаб. Завязались бои, в результате которых значительная часть города оказалась сожжена – из примерно 4000 домов уцелели не более 100. В итоге сказалось численное превосходство красных под командованием Якова Тряпицына. Их потери составили около 500 человек, при этом японский гарнизон был истреблен поголовно.

close Народно-революционная армия Дальневосточной Республики на улицах Владивостока, 1922 год Народно-революционная армия Дальневосточной Республики на улицах Владивостока, 1922 год РИА «Новости»

Известие о разгроме военного гарнизона и жестокой расправе над японской колонией в Николаевске-на-Амуре потрясло Японию и было использовано правительством для оправдания масштабной операции в России.

В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японцы напали на органы советской власти и места дислокаций военизированных подразделений в Хабаровске, Владивостоке, Спасске и других городах Дальнего Востока, забрав их под свой контроль.

В ходе боевых действий во Владивостоке погибли около 7 тыс. бойцов и мирных жителей. Японцы арестовали, а затем казнили членов Военного совета Приморского правительства во главе с известным большевиком Сергеем Лазо. Суммарно японцы держали на российской территории до 175 тыс. солдат и офицеров.

После победы над Колчаком советская власть на Дальнем Востоке вновь сталкивалась с сильным противником. При этом полноценная война с Японией была для Совнаркома в Москве крайне нежелательной. РККА потеряла значительные силы в ходе сражений с ВСЮР Антона Деникина на Кубани и в Черноморской губернии. Остатки белых войск под командованием Петра Врангеля оставались в Крыму. Ситуация требовала держать к северу от полуострова многочисленную армию. Кроме того, продолжалась война с Польшей. Достаточных возможностей для успешных действий еще и на Дальнем Востоке у большевиков попросту не имелось.

В сложившихся условиях появилась идея создать Дальневосточную республику.

Решение принималось на заседании ЦК РКП(б) в Москве. Предполагалось, что ДВР станет буферной зоной между РСФСР и Японией, не даст разразиться прямому военному конфликту между ними и поможет Владимиру Ленину с товарищами выиграть время. Это был исторический шанс для политических партий, проигравших большевикам в Центральной России. Москва стремилась к тому, чтобы формально независимое государство на деле подчинялось именно ей. Однако в наиболее тяжелый период она была согласна почти на любые варианты.

Демократия на Дальнем Востоке

По состоянию на конец марта 1920 года на Дальнем Востоке существовало несколько правительств. Так называемую Забайкальскую казачью республику с центром в Чите возглавлял бывший подчиненный Колчака, один из немногих оставшихся в регионе белых командиров высокого ранга атаман Григорий Семенов. На западе Забайкалья функционировало Верхнеудинское земское правительство. В Приамурье – исполком Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов с центром в Благовещенске. Кроме того, на Сахалин, Камчатку, часть территорий современной Амурской области и Владивосток распространялась власть Приморской областной земской управы.

close Члены правительства Дальневосточной республики на митинге, Чита, 1920 год Члены правительства Дальневосточной республики на митинге, Чита, 1920 год РИА «Новости»

Дальневосточную республику создали эсеры. Москве пришлось поддержать их из-за сложной международной и внутренней военно-политической обстановки, отмечается в книге историка Ивана Черникова «Гибель империи казаков: поражение непобежденных».

Учредительный съезд трудящихся и партизан Забайкалья 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) провозгласил создание ДВР на территории от Селенги до Тихого океана.

Съезд принял конституцию, по которой верховная государственная власть принадлежала народу Дальнего Востока. В состав республики вошли Забайкалье, Приамурье, Приморье, Камчатка, север Сахалина. К ДВР также перешли права Российской империи в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги – зоне, переданной китайским правительством обществу КВЖД по контракту в 1896 году. Временное правительство возглавил коммунист Александр Краснощеков. На местах работали органы власти меньшевиков и эсеров. Несмотря на заявленные претензии на обширные территории Дальнего Востока, изначально власть республики распространялась только на Прибайкалье.

22 апреля в Алекандровске-Сахалинском был высажен японский десант численностью 2 тыс. чел., и Северный Сахалин оказался под оккупацией. Япония оправдывала свои действия необходимостью защитить живущих на Сахалине японцев от повторения событий, произошедших в Николаевске-на-Амуре.

14 мая 1920 года РСФСР признала ДВР как независимое и суверенное государство и приступило к оказанию ей финансовой, военной и продовольственной помощи. В свою очередь, республика установила межгосударственные отношения с Японской империей.

ДВР позиционировала себя как демократическое государство. В ее экономике преобладал капиталистический уклон. Высшим представительным органом государственной власти являлось Народное собрание – однопалатный парламент. Постоянно действующим высшим органом государственной власти было правительство, имевшее широкую компетенцию, назначавшее и увольнявшее председателя Совета министров, а также других должностных лиц. Правительство ДВР могло быть многопартийным и строиться на принципах коалиции.

Краснощеков был не слишком популярен и постоянно подвергался многочисленным обвинениям со стороны местных большевиков. Какое-то время он сохранял пост председателя правительства благодаря личному заступничеству Ленина и Льва Троцкого. Ему ставилась в вину легализация партий эсеров и меньшевиков, настойчивое привлечение их в правительственную коалицию, чрезмерный упор на независимость ДВР от РСФСР.

Уже в начале 1921 года он и его сторонник Генрих Эйхе были отозваны из Дальневосточной республики.

Председателем правительства стал большевик Николай Матвеев, военным министром – отличившийся при взятии белого Крыма Василий Блюхер. Эсеры и меньшевики методично удалялись из Народного собрания.

Попытка белогвардейского реванша

Во главе Совмина ДВР встал главный политический оппонент Краснощекова, старый большевик Петр Никифоров, просидевший всю Гражданскую войну в белогвардейской тюрьме. В 1963 году он выпустил любопытные воспоминания, известные как «Записки премьера ДВР». Вверенную ему республику он называл «политическим заслоном между Японией и Советским государством». Ее учреждение, по его словам, давало широкий простор для дипломатических переговоров, исключало военное столкновение между Россией и Японией и в то же время оставляло за РСФСР возможность включения Дальнего Востока в будущем.

«Новое государственное образование приступило к своему становлению, — отмечал Никифоров. – Образование дальневосточного буфера поставило Японию в затруднительное положение. Между Японией и Советской Россией легла серьезная преграда, которую надо было или устранить военной силой, или вступить с ней в какие-то иные взаимоотношения. Японии в то же время приходилось вести фактическую войну с населением Дальнего Востока, не желавшим терпеть на своей территории японскую армию. Однако эта своеобразная война не давала Японии никаких преимуществ, наоборот, ставила ее, как агрессора, в весьма невыгодное международное положение. Ее союзники могли в любой момент использовать такое положение в свою пользу.

В то же время Советская Россия оставляла за собой свободу действий на Дальнем Востоке на будущее.

Советское правительство, подчеркивая, что оно не имеет никакого отношения к войне Японии с населением Дальнего Востока, предложило Японии прекратить военные действия и найти возможность мирного соглашения с ним. Командующий японскими войсками на Дальнем Востоке генерал Оой в ответ на предложение советского правительства опубликовал декларацию, в которой предлагал договориться об установлении нейтральной зоны между советскими войсками и японской армией. Он попытался игнорировать факт образования Дальневосточной республики и ее правительства. Но на декларацию Ооя ответило не советское правительство, а правительство ДВР, заявив, что по соглашению с Советской Россией оно распорядилось о создании нейтральной зоны, о которой идет речь в декларации генерала, и что Красная армия остановила свое движение западнее границы ДВР».

close Главком армии Дальневосточной республики Василий Блюхер (слева) и члены военного совета Восточного... Главком армии Дальневосточной республики Василий Блюхер (слева) и члены военного совета Восточного фронта за разработкой плана Волочаевской операции, Дальний Восток, 1922 год РИА «Новости»

При поддержке РСФСР началось формирование регулярной Народно-революционной армии (НРА).

Вооруженные силы ДВР создавались по советскому образцу, объединив регулярные войска и многочисленные партизанские отряды Дальнего Востока. К ноябрю 1920 года общая численность НРА достигала 100 тыс. человек.

После того как японцы вывели свои войска из Забайкалья, пал режим атамана Семенова. В октябре 1920 года войска НРА перешли в наступление и 22-го заняли Читу. В ноябре силы белых в регионе были окончательно побеждены. ДВР приступила к объединению территорий и в декабре добилась признания со стороны Приморья. В январе 1921 года состоялись выборы в Учредительное собрание ДВР. Фракция большевиков и поддерживавшая ее фракция беспартийных крестьян получили 275 депутатских мест, что составило 72,6% от общего числа. Остальные голоса распределились между меньшевиками, эсерами и кадетами. Новой столицей республики стала Чита.

В том же году белые предприняли попытку реванша. 26 мая во Владивостоке произошел переворот с их участием. Было образовано Временное Приамурское правительство под председательством общественного деятеля Спиридона Меркулова. Войска, переименованные позже в Земскую рать, возглавил бывший колчаковский генерал Викторин Молчанов. Начав наступление осенью 1921 года, он нанес ряд значительных поражений НРА ДВР, занял Приморье и Хабаровск. Вследствие разногласий между Меркуловым и военным командованием новым правителем стал популярный генерал старой армии Михаил Дитерихс, вернувшийся из эмиграции, куда отбыл после поражения Колчака. Он даже рассматривал вопрос о восстановлении на Дальнем Востоке монархии. Впрочем, успех белых получился относительно недолгим.

В феврале 1922 года Молчанов потерпел поражение от Блюхера под Волочаевкой, а в сентябре – под Спасском.

Это были последние крупные бои Гражданской войны. После вступления частей НРА во Владивосток 25 октября 1922 года боевые действия на Дальнем Востоке завершились. Японцы покинули Приморье, но продолжали удерживать Северный Сахалин. Вопрос об их отводе был разрешен только в 1925 году с подписанием советско-японской конвенции.

А 14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР постановило объявить на всем российском Дальнем Востоке советскую власть и обратилось с просьбой о присоединении ДВР к РСФР. На следующий день ВЦИК принял соответствующий декрет.