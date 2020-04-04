Шире бедра — ниже риск: как лишний жир защищает сердце

Большая окружность бедер снижает риски развития болезней сердца при ожирении и связан с более низким кровяным давлением, выяснили специалисты из Шанхайского университета транспорта. Они надеются, что эти данные позволят более эффективно рассчитывать риски для людей как с нормальным, так и с избыточным весом. Исследование было опубликовано в журнале Endocrine Connections.

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Высокое артериальное давление — одна из основных проблем здравоохранения, затрагивающая более миллиарда человек по всему миру, а также основная причина смертности и инвалидности. Приводить к нему может целый ряд факторов — избыточный вес, отсутствие физических упражнений, курение, высокое содержание соли в рационе. Повышенное артериальное давление вызывает избыточную нагрузку на сердце и артерии и может привести к накоплению жира в сосудах, ограничивая приток крови. Это увеличивает риск серьезных заболеваний, в том числе инсульта и болезней сердца.

Многие люди могут даже не догадываться, что у них высокое артериальное давление — у него далеко не всегда есть выраженные симптомы.

Поэтому раннее выявление лиц, входящих в группу высокого риска, и своевременное вмешательство, например, контроль питания или увеличение физических нагрузок, помогает предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

Замеры обхватов тела и конечностей — дешевый, простой и довольно эффективный способ оценки риска некоторых заболеваний: хорошо известно, что слишком широкая талия ассоциируется с повышенным артериальным давлением, а небольшая окружность бедер — с диабетом. Тем не менее, пока что не было исследований, которые изучали бы связь между окружностью бедер и риском развития высокого кровяного давления у людей с ожирением.

Авторы работы исследовали связь между окружностью бедер и кровяным давлением у 9250 мужчин и женщин в возрасте 40 лет и старше. 5348 из них имели избыточный вес, 4172 — нормальный.

Исследователи обнаружили существенную связь между окружностью бедра и распространенностью повышенного давления.

Независимо от возраста, индекса массы тела, окружности талии, у мужчин с обхватом бедра более 55 см и у женщин более 54 см высокое давление было распространено меньше.

У лиц с окружностью бедра в пределах нормы (50 см у женщин и 51 см у мужчин) оно гораздо чаще было повышенным.

Существенная связь между большей окружностью бедра (более 55 см у мужчин и 54 см у женщин) и более низкой распространенностью высокого кровяного давления последовательно наблюдалась как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста, индекса массы тела и обхвата талии. В то время как у лиц с небольшой окружностью бедра (менее 50 см у женщин и 51 см у мужчин) чаще наблюдалось повышенное артериальное давление.

«В отличие от висцерального жира, жир на ногах может быть полезен для обмена веществ, — говорит доктор Чжэнь Ян, автор исследования. —

Наиболее вероятная причина этого — то, что на бедрах и жир, и мышцы выделяют различные полезные вещества, помогающие поддерживать кровяное давление в относительно стабильном диапазоне».

Эти результаты позволяют предположить, что замер окружности бедра потенциально можно использовать в качестве удобного и недорогого индикатора для раннего выявления и профилактики высокого кровяного давления и других связанных с этим осложнений, таких как болезни сердца, у людей с ожирением или избыточным весом. Тем не менее, в связи с большими различиями в окружности бедер в зависимости от расы, физической нагрузки и других факторов пока не стоит распространять полученные результаты на кого-то, кроме китайцев.

Сейчас доктор Ян планирует продолжить изучение связи между кровяным давлением и окружностью бедра, измеряя состав тела испытуемых — костную, мышечную, жировую массу. Понимание того, какие пропорции этих компонентов связаны с пониженным риском развития слишком высокого давления, позволит создать более эффективные инструменты для диагностики, прогнозирования и профилактики болезней сердца.