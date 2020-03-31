«Туннель в бордель»: что нашли в концлагере для русских

Концлагерь на оккупированной территории Великобритании

Во время Второй мировой войны Нормандские острова были оккупированы Германией. После падения Франции под ударами вермахта британское правительство сделало вывод, что оборонять архипелаг в проливе Ла-Манш в сложившихся условиях будет слишком тяжело. Поэтому почти все население Олдерни было эвакуировано. При этом на островах Джерси и Гернси жители в основном остались.

Совершив высадку на Олдерни в июле 1940 года, немцы не встретили сопротивления.

Реклама

Нормандские острова стали частью так называемого «Атлантического вала» — прибрежной оборонительной линии, простиравшейся вдоль северо-западных границ Европы на 5 тыс. км от Скандинавии до Испании.

«Острова Гернси, Джерси и Олдерни были хорошо укреплены еще в 1941 году. На основе Гернси стояла батарея «Мирус» с четырьмя тяжелыми 305-мм орудиями и несколько батарей 210-мм гаубиц и 220-мм орудий. На Джерси также имелись 210-мм гаубицы и батарея 220-мм орудий, но на Олдерни самым тяжелым вооружением была батарея морских 170-мм пушек. К лету 1944 года на этих трех островах было построено более 300 различных бункеров для артиллерии, наблюдения, управления огнем, боеприпасов, пулеметов и туннельная система для личного состава. Многокилометровые бетонные противотанковые укрепления и старые гранитные морские дамбы защищали побережье. Некоторые бункеры были встроены в морские дамбы, другие, в том числе наблюдательные, были обустроены на позициях, похожих на старые башни—мортелло», — указывается в книге Джи И Кауфманна «Фортификация Второй мировой войны 1939-1945. Третий рейх».

close cambridge.org

На Олдерни в 160 км к югу от Великобритании и в 32 км к западу от Франции нацисты возвели четыре концентрационных лагеря.

В административном плане они входили в структуру лагеря Нойенгамме под Гамбургом и были названы в честь четырех Фризских островов – Нордерней, Боркум, Зильт и Гельголанд. Заключенных на Олдерни заставляли строить бункеры, фортификационные сооружения, склады для вооружения и т. д. В трудовых лагерях Боркум и Гельголанд содержались «добровольцы», в лагерях Зильт и Нордернее – угнанные из стран Восточной Европы и СССР.

Лагерями Нордерней и Зильт управлял гауптштурмфюрер СС Максимилиан Лист, который избежал осуждения после окончания войны и, предположительно, прожил до 1980-х годов под Гамбургом. В июне 1944 года лагеря на Олдерни были закрыты, а оставшиеся заключенные увезены в Германию. Эсэсовцы уничтожили многие улики своих преступлений и разрушили деревянные бараки.

«Мы всегда надеялись на Англию»

Сегодня территория бывшего концентрационного лагеря Зильт представляет собой заросший участок земли, прилегающий к скалистым утесам Олдерни. Его следы за прошедшие после окончания Второй мировой войны годы постепенно исчезали. Однако британская команда археологов исследовала лагерь. Результаты их работы опубликованы в журнале Antiquity.

Археолог Кэролайн Старди Коллс из Стаффордширского университета и ее коллеги приступили к изучению лагеря Зильт в 2010 году. Для этого они объединили архивные записи, исторические аэрофотоснимки и новые неразрушающие методы исследования, включая георадар. Одной из задач исследования было доказать, что большая часть лагеря сохранилась до наших дней. По словам Коллс, если простые жители Олдерни оказывали археологам поддержку, то местные власти препятствовали их работе. Особенно это проявилось после выхода в 2019 году документального фильма «Остров Адольфа», посвященного изучению лагеря.

В своем исследовании ученые использовали множество документов, в том числе нацистских, описывавшихся устройство лагерей на острове Олдерни.

Известно, что уже к 1942 году Организация Тодта — военно-строительная организация, действовавшая в Германии и поставлявшая Третьему рейху пленных для строительных работ – завезла на остров граждан из более, чем 30 стран. В основном это были жители Восточной Европы, в нацистских документах проходившие как «русские» – пленные с Украины, Польши, РСФСР и других советских территорий.

close cambridge.org

После войны, когда на остров Олдерни вернулось гражданское население, британские военные приступили к расследованию деятельности в концлагерях. Сюда же приезжала советская комиссия под руководством майора Груздева. Важную информацию, доказывавшую бесчеловечное обращение нацистов со своими жертвами, предоставили сами бывшие заключенные. В ходе следственных действий было проведено порядка 3 тыс. интервью с выжившими узниками, свидетелями и немецкими военными.

Например, уроженец Орловщины, узник Георгий Кондаков называл Зильт «самым ужасным лагерем, которого все боялись». Здесь же провел два года его земляк, впоследствии крупный советский и российский ученый-географ Виктор Тюрин, которому в мае 1944 года удалось совершить успешный побег.

«Мы всегда надеялись на Англию, потому что она была через Ла-Манш. Различными способами заключенные пытались сообщить о своем присутствии на островах. Это было трудное дело. Однако трое отважных ребят сумели найти лодку. Но попытка форсировать пролив оказалась тщетной. Им не удалось скрыться от прожекторов, троих наших товарищей схватили и повесили», — рассказывал он.

Из-за плохого питания и тяжелых условий труда в период между августом 1942 и январем 1943 года погибла пятая часть населения лагеря.

«В лагере Зильт мы увидели русского, только что повешенного на главных воротах. На его груди было написано: за кражу хлеба», — свидетельствовал испанец-республиканец Франсиско Фонт.

Тела других узников висели по много дней, многих заключенных избивали или обливали до смерти ледяной водой.

close cambridge.org

По словам историка Пола Сандерса, из-за проблем с поставками продовольствия на Нормандские острова заключенных недостаточно кормили.

«Им доставалось меньше еды, чем в других частях оккупированной Европы», — подчеркивал он в своей книге «Британские Нормандские острова под немецкой оккупацией в 1940-1945 годы».

Сандерс также отмечал, что практически полное отсутствие мирных жителей на Олдерни способствовало жестокости немцев. Гражданские не видели их преступлений, поэтому нацисты вытворяли все, что хотели, полагает историк.

Несмотря на то что в ходе следствия 1945 года была дана оценка жестокости администрации Зильта и названы виновные, никто не понес наказания.

«Национальности узников были упрощены (в большинстве случаев до «русские») и в конечном счете утверждения о жестокости были сглажены, — говорится в статье. – Отчасти это было сделано из-за желания британского правительства передать следствие русским властям и забыть о преступлениях, творившихся на острове – подход, разделяемый многими жителями и властями острова».

«Мы страдали от вшей»

Согласно официальным документам СС, во время нацистской оккупации Олдарни погибли 103 человека. Однако, по другим оценкам, количество жертв концлагерей могло превышать 700 узников.

Послевоенная пресса Великобритании сознательно игнорировала тему сотрудничества британцев на Нормандских островах с нацистской Германией. Только одна газета — Daily Herald в номере от 7 июня 1945 года отметила, что британские органы правосудия не проявляют никакого интереса к британским коллаборационистам. Отказ от судебного преследования военных преступников, служивших в концлагерях на Олдерни, стал неприятным фактом для лейбористского правительства Британии после 1946 года. Британцы предпочитали не обращать внимания на факт существования концлагеря на британской территории.

Во время своего нового исследования археолог Коллс и ее команда обнаружили вещественные доказательства, подтверждавшие суровый режим для узников в Зильте. Ей удалось установить, что лагерные бараки были переполнены. На каждого заключенного приходилось в лучшем случае менее 0,5 м² свободного пространства. В процессе очистки территории от зарослей археологи нашли туалет для заключенных. Переполненность тюрьмы и невозможность соблюдать гигиену привели к вспышке тифа. Узники страдали от вшей и клещей.

В своих умозаключениях исследователи ссылаются на свидетельства очевидцев. Один из бывших узников Вильгельм Вернегау, в частности, рассказывал: «В моем бараке было 150 человек, если не больше. У нас были соломенные одеяла. Весь период пребывания на Олдерни мы страдали от вшей».

Группе Коллс удалось обнаружить и подземный туннель с электрическим освещением, описанный в старых документах.

Он вел от бани для охранников под восточной стеной лагеря к особняку за его пределами, из которого открывался прекрасный вид на Ла-Манш. Точное предназначение этого туннеля неизвестно, возможно, он использовался как убежище от авианалетов, однако Коллс считает, что по нему «женщины доставлялись в бордель». Всего археологами было установлено наличие 32 объектов. Среди них – кухня с подземным погребом, столовая, казармы для солдат СС, караульные помещения, мастерские и лагерный лазарет. На радиолокационной карте показаны часовые посты, ворота и остатки ограждения лагеря.

close cambridge.org

Используя исторические аэрофотоснимки, исследователи выяснили, что размеры Зильта значительно увеличились в 1943 году, когда лагерь преобразовали из трудового в концентрационный. Соответствующие меры были приняты и в обеспечении безопасности объекта. Кроме того, эсэсовцы окружили территорию заборами и сторожевыми башнями, что, по мнению авторов статьи, оказало глубокое психологическое воздействие на заключенных.

При этом, по мнению Коллс, подобные меры не требовались, поскольку сбежать из лагеря было практически невозможно: остров Олдерни окружали минные поля.

Пока что исследования возможны лишь с применением георадара и других неразрушающих методов исследования. Местные власти по-прежнему отклоняют запросы на проведение полноценных археологических раскопок. Большая часть территории бывшего концлагеря находится сейчас в частной собственности.