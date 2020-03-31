От Андропова до Хрущева: зачем создавалась Карело-Финская ССР

16-я республика СССР

С июля 1923 года на севере РСФСР существовала Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика (АКССР), которая в декабре 1936-го, с принятием новой Конституции, была переименована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (КАССР) со столицей в Петрозаводске.

12 марта 1940 года между СССР и Финляндией был заключен Московский мирный договор, завершивший советско-финскую войну.

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По его условиям к СССР отошла северная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское озеро полностью оказалось в границах СССР. Кроме того, Советский Союз получил в аренду сроком на 30 лет южную часть полуострова Ханко для создания военно-морской базы. В общей сложности проигравшая сторона потеряла около 11% своей территории. После подписания договора в составе СССР оказалась значительная часть Карелии, которая была возвращена России по итогам Северной войны в 1721 году и находилась в составе империи до 1917 года.

Население Выборга и Сортавалы, а также других прифронтовых территорий было эвакуировано вглубь Финляндии. В общей сложности были вынуждены переселиться 422 тыс. человек или около 12% жителей этой страны.

31 марта 1940 года на VI сессии Верховного Совета СССР был принят закон о преобразовании КАССР РСФСР в союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику. В состав КФССР включили большую часть бывшей Выборгской губернии (территории на Карельском перешейке и в Северном Приладожье), часть общин Салла и Куусамо. На переданных КФССР бывших финских территориях были образованы семь новых районов — Выборгский, Кегсгольмский, Куркиекский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский и Яскинский районы, а также три сельсовета — Алакурттинский, Кайрольский и Куолаярвский, включенные в состав Кестеньгского района.

Карело-Финская ССР стала 12-й союзной республикой СССР. В свою очередь, Мурманская область стала полуэксклавом РСФСР, не соединенным с остальной ее территорией.

После вхождения в состав СССР прибалтийских республик и образования Молдавской ССР КФССР традиционно именовалась 16-й республикой Советского Союза. Во второй половине XX века данное прозвище неофициально перекочевало к Монголии и Болгарии.

Советско-финская война значительно поменяла национальный состав Карелии. После отбытия большинства финнов и многих карелов с занятых Красной армией территорий в Финляндию их места в основном заняли выходцы из других регионов СССР. Доля финно-угорского населения сокращалась и по другим причинам. Если в 1939 году карелы, финны и вепсы в Карельской АССР составляли 27% населения, то перепись 1959-го показала снижение их доли до 18,3%. То есть титульная нация фактически являлась меньшинством.

Этническая ситуация примерно в те годы была спародирована в анекдоте: в КФССР осталось всего два финна, фининспектор и Финкельштейн, да и те при детальном рассмотрении оказались одним и тем же человеком. Тем не менее, финский язык имел в республике официальный статус. Благодаря этому написанный по-фински лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до 1956 года присутствовал на гербе Советского Союза.

По мнению ряда историков, повышение статуса республики до союзной было связано с намерениями Москвы советизировать в перспективе всю Финляндию. Сторонники этой версии обращаются к примеру Молдавской АССР, явившейся плацдармом для присоединения Бессарабии. Еще 1 декабря 1939 на территории СССР было провозглашено марионеточное правительство Финляндской Демократической Республики из коммунистов во главе с Отто Куусиненом.

На протяжении всего периода существования КФССР он занимал высшую в республике должность председателя Президиума Верховного Совета. Первым главой Совнаркома республики был назначен Павел Прокконен.

Чем прославился в Карелии Андропов

В КФССР начал серьезную партийную карьеру будущий генсек Юрий Андропов. Вскоре после создания новой республики 26-летнего комсомольского функционера перевели из Ярославля и 3 июня 1940 года избрали первым секретарем ЦК ЛКСМ. В Петрозаводске Андропов встретил свою вторую супругу Татьяну Лебедеву. Историк Юрий Васильев в своей книге «Юрий Андропов. На пути к власти» утверждал, что в комсомольской среде он выделялся своим интеллектуальным уровнем.

Еще в 1936 году Андропова признали негодным к строевой службе в РККА из-за болезни почек. Во время войны данное обстоятельство являлось поводом для критики. В этой связи замечали, что Андропов прятался «за свою номенклатурную бронь, за свою болезнь, за жену и ребенка». Тем не менее, традиционно признается весомый вклад комсомольской организации КФССР под руководством Андропова в военный период. Комсомольцы строили убежища, организовывали пожарные дружины, шили маскхалаты, стирали и чинили белье. На лесозаводах наладили изготовление лыж для красноармейцев и партизан, волокуш для перевозки раненых, винтовочных прикладов, ящиков для противопехотных мин.

«Еще одно уникальное начинание, личная инициатива Андропова — так называемая «комсомольская промышленность». Кроме вооружения, лыж и прочего бойцам партизанских отрядов в Карелии требовалось еще множество вещей. Например, финские ножи, которые были просто незаменимы в походных условиях. А еще бритвы или такие, казалось бы, приметы сугубо мирной жизни, как наборы шашек, домино или шахмат — их тоже ждали в отрядах. В январе 1942 года Андропов приехал в Сегежу, где на основе ремонтно-механического завода ЦБК был развернуто военное производство. И сумел добиться, чтобы наряду с минами, минометами, автоматами здесь начали изготавливать и «финки», и другую продукцию «комсомольской промышленности».

Две трети территории КФССР были оккупированы финнами в первые же месяцы войны.

Подготовкой партизан, подпольщиков для работы в тылу противника занимались НКВД, ЦК Компартии и ЦК ЛКСМ. Андропов не только лично отбирал кандидатуры среди комсомольцев для подпольной работы на оккупированных территориях, но и разрабатывал для них легенды. У него самого был позывной «Могикан», указывается в статье Натальи Овсянниковой «Юрий Андропов».

Андропов подготовил и направил на подпольную работу десятки человек. Кроме Марии Мелентьевой и Анны Лисицыной, которые стали легендами партизанского движения в Карелии и были посмертно награждены званиями Героев Советского Союза, это Сильвия Паасо, Анастасия Звездина, Павел Удальцов и другие. Секретари подпольных райкомов, разведчики, радисты, связные эффективно работали на оккупированных территориях. Агентурная цепь была хорошо законспирирована.

Окончательно территория Карелии была освобождена от оккупантов к 30 сентября 1944 года. Андропов стал первым из руководителей республики, кто прибыл в освобожденный Петрозаводск. Ему дали должность второго секретаря горкома. Через два года Андропов занял пост второго секретаря ЦК Компартии республики. В июне 1951 года его перевели из КФССР в Москву в аппарат ЦК ВКП(б).

Историк спецслужб Константин Белоусов заключал: «Роль Андропова и в организации партизанской и подпольной работы в Карелии, и в последующем послевоенном восстановлении республики, без сомнения, значительна. Меня, например, очень поразил один факт: уже в первые послевоенные годы в еще полуразрушенной Карелии действовали 30 домов отдыха для трудящихся. Это доказывает, как много внимания руководство республики, в число первых лиц которого входил Андропов, уделяло восстановлению полноценной мирной жизни. Кроме роли Андропова в истории республики не менее важно и то, что значили эти 11 лет работы в Карелии для самого Юрия Владимировича.

Он приехал сюда молодым 26-летним человеком и вырос до второго секретаря ЦК Компартии КФССР.

По сути, здесь происходил первый этап его становления как партийного и государственного деятеля. Неслучайно Андропов и после своего назначения на высокие государственные посты не забывал Карелию, посещал республику, общался с ее руководством, лично вникал в ситуацию. Неслучайно появилось и «андроповское» постановление о комплексном развитии Карелии».

Как финнов и карелов спасли от репрессий

Первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР в 1940-1950-х годах Геннадий Куприянов десятилетия спустя отмечал в своих воспоминаниях, что в августе 1944-го советское руководство намеревалось ликвидировать республику и выслать карелов, финнов и вепсов в восточные районы СССР. Данные сведения приводил в своей научной статье «О планах ликвидации Карело-Финской ССР в августе 1944 года» директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ историк Сергей Веригин. Согласно представленным им данным, впервые о планах репрессий против карелов и финнов в конце боевых действий на Карельском фронте рассказал карельский писатель Ортье Степанов. Однако Куприянову, по его словам, удалось предотвратить эту акцию. Инициатором жестких мер против КФССР и ее населения выступал член Военного Совета Карельского фронта Терентий Штыков. Как полагал Куприянов, таким способом генерал хотел выслужиться перед Сталиным.

Из мемуаров первого секретаря также следует, что, потеряв надежду переубедить военных и опасаясь их дальнейших шагов в сторону репрессий против карелов, финнов и вепсов, он принял решение подготовить контраргументы.

«Нельзя было надеяться на благодушие тех, кому в Москве предстояло решить вопрос о судьбе республики и ее народов, выслушав только доводы Штыкова. Надо было готовиться к большому бою, а для него иметь больше фактов», — писал Куприянов.

Он отдал распоряжение собрать по войскам факты подвигов и образцовой службы карелов, финнов и вепсов в годы Великой Отечественной войны.

В специально подготовленной записке на данную тему особо подчеркивалось, что в РККА были призваны до 100 тыс. жителей КФССР, в том числе 24 тыс. карелов и финнов.

Вопрос о республике обсуждался у Иосифа Сталина, рассказывал Куприянову Георгий Маленков. Верховный главнокомандующий ознакомился с материалами генерала Штыкова и первого секретаря ЦК КП(б) КФССР, после чего вынес вердикт.

«Сталин почитал записку Куприянова, нашел ее довольно убедительной и заявил, что аналогию между карелами и крымскими татарами провести нельзя. При этом он, правда, заметил, что Куприянов слишком перехваливает карелов: «он стал карелом больше, чем сами карелы», — указывал историк Веригин.

Так Куприянов отстоял Карело-Финскую ССР и ее жителей, хотя сам позднее был репрессирован по «Ленинградскому делу».

Правда, уже в ноябре 1944-го в связи с передачей Выборгского, Кексгольмского (Приозерского) и Яскинского районов в состав Ленинградской области экономический потенциал КФССР значительно снизился. Небольшие территории позднее вошли в состав Мурманской области.

При Никите Хрущеве в 1950-х годах началось улучшение отношений СССР с Финляндией, возглавляемой Юхо Кусти Паасикиви, а затем Урхо Кекконеном. Оба президента проводили политику налаживания тесного экономического и культурного сотрудничества с географическим соседом при сохранении партнерства с Западом. В самой Финляндии и Советском Союзе такой внешнеполитический курс получил наименование линия Паасикиви — Кекконена.

1 января 1956 года СССР досрочно вернул Финляндии полученный им в аренду на 50 лет по условиям Московского перемирия 1944 года полуостров Порккала.

Военно-морская база в 30 км к западу от Хельсинки была ликвидирована. По замыслу советского руководства, преобразование КФССР в Карельскую АССР должно было закрепить положительные тенденции во взаимоотношениях государств, показать финнам, что у СССР отсутствуют агрессивные цели в отношении Финляндии, и в то же время положить конец попыткам финской стороны вновь поднять вопрос о пересмотре границ и присоединении Карелии.

Официально Закон СССР от 16 июля 1956 года «О преобразовании Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и о включении Карельской АССР в состав РСФСР» трактовал обоснованность упразднения КФССР так: «Принимая во внимание пожелания трудящихся Карело-Финской ССР, учитывая национальный состав населения, общность экономики, тесные хозяйственные и культурные связи Карело-Финской Республики с РСФСР, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Удовлетворить просьбу Верховного Совета Карело-Финской ССР о преобразовании Карело-Финской Советской Социалистической республики в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику».

13 ноября 1991 года Карельская АССР была преобразована в Республику Карелию.