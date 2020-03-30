Помоги ученым: чем заняться в самоизоляции

В дни самоизоляции у людей есть возможность помочь ученым в борьбе с коронавирусом или поучаствовать в других важных проектах.

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Гражданская наука — это практика проведения научных исследований с привлечением добровольцев, зачастую не имеющих специального образования. В частности, такой подход используется для экологического мониторинга. Один из способов приложить руку к научному прогрессу, не будучи ученым, — с помощью специального программного обеспечения для распределенных вычислений предоставить мощности своего компьютера для работы специалистам.

Участие в проектах гражданской науки в дни самоизоляции — не только способ скоротать время, но и возможность стать частью сообщества в период, когда человек оторван от привычного коллектива.

Поучаствовать в исследованиях можно разными способами. Так, с помощью онлайн-головоломки Foldit о фолдинге белка каждый может помочь в поиске белков, способных связываться с коронавирусом и не давать ему проникать в клетки. Задача участников — наилучшим образом свернуть выбранные белки, затем ученые анализируют пользовательские решения и порой используют их в работе, например, при создании вакцин.

Лучшие варианты ученые протестируют в реальности.

Похожий проект — Folding@home. Однако в данном случае необходимы не сами пользователи, а их компьютеры — это проект уже упомянутых выше распределенных вычислений, в фоновом режиме использующий ресурсы компьютеров, на которых установлено соответствующее ПО. Тысячи компьютеров, объединенные в единую сеть, позволяют гораздо быстрее проводить необходимые вычисления.

Один из способов борьбы с инфекционными заболеваниями — прогнозирование вспышек болезни, но для этого необходим мониторинг распространения инфекции. Помочь его вести можно в проекте FluTracking, но актуально это пока лишь для жителей Австралии и Новой Зеландии. Ежедневно они могут пройти короткий опрос, который позволяет отслеживать распространение гриппоподобных симптомов, часть из которых может указывать и на коронавирус.

Еще один проект, PatientsLikeMe, позволяет пациентам с какими-либо заболеваниями, в том числе и с COVID-19, делиться своим опытом с теми, у кого есть аналогичные проблемы — например, рассказывать о стратегии лечения, симптомах, назначениях врача. Ученым это помогает делать выводы об эффективности тех или иных методов борьбы с болезнью.

В рамках программы уже создано сообщество людей, переболевших COVID-19 и успешно вылечившихся.

Их истории вносят важный вклад в данные о том, какие подходы эффективны в борьбе с вирусом.

Если не хочется погружаться в вопросы пандемии еще глубже, можно участвовать и в других проектах — например, по восстановлению и сохранению природы. В некоторых из них требуется оцифровать данные, полученные в ходе текущих программ мониторинга окружающей среды. В других, например, DigiVol, — перевести в электронный вид данные об экспонатах Австралийского музея, тексты дневников исследователей прошлых веков и другие записи. В целом, проектов, посвященных переводу старых книг и научных журналов в электронный формат, достаточно много.

Есть проекты, посвященные наблюдению за природой, — например, Questagame, где добровольцам предлагается фотографировать растения и животных, которые им попадаются. Делать это можно даже рядом с домом.

Проект Zooniverse позволяет выполнять множество разнообразных занятий — «от классификации галактик до подсчета пингвинов и расшифровки рукописей», пишут на сайте его создатели. Делать это можно как с компьютера, так и со смартфона.

Данные, собранные с помощью приложений для гражданской науки, исследователи используют в том числе для изучения миграции животных, понимания ареалов распространения видов и определения того, как изменения климата, качества воздуха и среды обитания влияют на поведение животных.

Тем, кто остался дома с детьми, тоже будет чем заняться --

есть проекты, в которых могут участвовать даже дети, от исследования галактик с Astroquest до изучения птиц с помощью игр в Bird Academy Play Lab. Интерес к науке, привитый еще в детстве, может положительно сказаться на дальнейших предпочтениях.