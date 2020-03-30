«Территория оккупирована»: как Эстония вышла из СССР

30 марта 1990 года Верховный Совет Эстонской ССР принял постановление «О государственном статусе Эстонии». Государственная власть СССР в Эстонии признавалась незаконной и провозглашалось начало восстановления Эстонской Республики. Кроме того, устанавливался переходный период до формирования конституционных органов государственной власти новой Эстонии.

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«Верховный Совет Эстонской ССР утверждает, что оккупация Эстонской Республики Союзом ССР 17 июня 1940 года не прервала существование Эстонской Республики де-юре: территория Эстонской Республики является оккупированной до настоящего времени», — говорилось, в частности, в документе.

В Эстонии, в отличие от других союзных республик, Народный фронт не ускорил, а скорее замедлил переход от суверенитета к полной независимости, уточнял в своем материале «Распад СССР. Как ушла Эстония» историк Эдуард Глезин. Умеренная позиция НФЭ на какое-то время сблизила его с эстонской Компартией – по крайней мере, ее прогрессивно настроенной частью. В результате конфронтация Эстонии с союзным центром была не столь сильной, как у Литвы и Латвии. Республика избежала силовой операции наподобие тех, что были организованы советской властью в Вильнюсе и Риге.

По итогам выборов в Верховный совет Эстонии, прошедших в марте 1990 года, НФЭ получил возможность сформировать правительство. Пост премьер-министра занял один из лидеров Народного фронта Эдгар Сависаар.

«Слабость и безволие, проявленные еще на первых этапах решения возникающих конфликтов, крайняя нерешительность союзных властей, как представляется, способствовали тому, что довольно сдержанные позиции трех балтийских союзных республик — Литвы, Латвии и Эстонии — эволюционировали от требований «дать им возможность осуществлять самостоятельно экономическую реформу» — к предоставлению полной независимости от СССР. Руководители этих республик, много говорившие о «необходимости суверенитета», но не решавшиеся принять соответствующие решения высших органов власти, боясь возмездия союзного центра, на примере Грузии и Армении убедились в том, что союзные власти слабы и безвольны. Они стали действовать немедленно. Через два дня после грузинского «акта», 11 марта 1990 года, сессия Верховного Совета Литвы принимает «Акт о восстановлении независимого Литовского государства», отменяя на территории республики действие Конституции СССР.

30 марта того же 1990 года Верховный Совет Эстонии принимает закон «О государственном статусе Эстонии», отрицающий законность государственный власти СССР в Эстонии с момента ее установления — то есть с 1940 года.

4 мая Верховный Совет Латвии принимает Декларацию «О восстановлении независимости Латвийской республики», отмечал в своей книге «Полураспад СССР. Как развалили сверхдержаву» известный российский политик Руслан Хасбулатов.

По требованию союзных депутатов балтийских республик съезд депутатов СССР создал специальную Парламентскую комиссию для выявления исторической правды относительно обстоятельств вхождения этих республик в состав Советского Союза. Комиссию возглавил один из ближайших соратников Михаила Горбачева академик Александр Яковлев. После изучения вопроса им был сделан доклад о наличии секретных протоколов к пакту Молотова — Риббентропа. Так широкому кругу стало известно, что Литва, Латвия и Эстония стали частью СССР отнюдь не добровольно.

8 мая 1990 года года Верховный Совет ЭССР принял закон о признании недействительным наименования «Эстонская Советская Социалистическая Республика» и о восстановлении названия «Эстонская республика».

Также этот закон запретил использование герба, флага и гимна Эстонской ССР в качестве государственных символов и восстановил действие Конституции Эстонской Республики 1938 года. Через восемь дней был принят закон об основах временного порядка управления Эстонией. Согласно ему прекращалось подчинение органов государственной власти, госуправления, органов суда и прокуратуры республики соответствующим органам власти Союза ССР, они отделялись от системы СССР. Было объявлено, что отношения между республикой и Союзом ССР отныне строятся на основе Тартуского мирного договора, заключенного между Эстонской Республикой и РСФСР 2 февраля 1920 года.

Отношения с СССР эстонская сторона предлагала урегулировать путем переговоров. В качестве темы выдвигались прекращение оккупации и восстановление независимости Эстонии. Указом президента СССР Горбачева от 14 мая 1990 года правовой акт ЭССР от 30 марта признавался недействительным. В документе особо подчеркивалось, что Верховный Совет эстонской ССР принял постановление «О государственном статусе Эстонии» в одностороннем порядке, без совета с народом республики, игнорируя сложившиеся в Союзе ССР экономические, политические, культурные и правовые связи. Против Литвы в аналогичной ситуации была объявлена экономическая блокада.

Первая из советских республик

Впервые решительные призывы к выходу из СССР раздались в Прибалтике осенью 1988 года. Их озвучил перед большой толпой диссидент Тривими Веллисте. На фоне либерализации государственной власти в рамках проводимой Горбачевым перестройки в Эстонии, Латвии и Литве уже вовсю шли мирные акции протеста, вошедшие в историю как «Поющая революция». Так, 11 сентября 1988 года на музыкально-политический фестиваль на Певческом поле в Таллине собрались около 300 тыс. эстонцев — примерно треть об общей численности этого народа.

А 16 ноября того же года Верховный Совет Эстонской ССР большинством голосов принял Декларацию о суверенитете.

В ней указывалось, что дальнейшее развитие республики должно происходить в условиях суверенитета. Также выражалось несогласие с вынесенными президиумом Верховного Совета СССР на всенародное обсуждение изменениями и дополнениями советской конституции, которые исключали право Эстонии на самоопределение. Признавалось верховенство эстонских законов над советскими.

«Эстонский народ на берегах Балтийского моря обрабатывает землю и развивает свою культуру уже более пяти тысяч лет, — подчеркивалось в документе. — В 1940 году гомогенное в национальном отношении, суверенное Эстонское государство стало составной частью Советского Союза, при этом было предусмотрено сохранение гарантий суверенитета и расцвет нации.

Однако внутренняя политика сталинизма и периода застоя игнорировала эти гарантии и принципы.

В результате этого на эстонской земле для эстонцев как коренной национальности сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, природная среда во многих регионах республики оказалась в катастрофическом положении, продолжающаяся дестабилизация экономики отрицательно сказывается на жизненном уровне всего населения республики».

Один из подписантов Декларации, тогдашний секретарь Президиума Верховного Совета Эстонии Виктор Вахт впоследствии высказал разочарование дальнейшим ходом событий.

«Когда все началось, я так и не понял, почему, борясь за самостоятельность республики, надо было разделить людей. Ведь никто не против хорошей жизни, почему же нельзя было бороться вместе? Зачем понадобилось назвать тех, кто годами жил на территории Эстонии, оккупантами? — задавался вопросами Вахт. — В эту категорию попали и российские эстонцы. Я не понимал, зачем надо вытеснять русский язык. Причем неконституционными путями. Пытался доказать, что строить правовое государство неправовыми методами нельзя. Мы сами создали конфликты», — говорил он в интервью газете «Русский Телеграф» в 1998 году.

23 августа 1989 года около 2 млн жителей трех прибалтийских республик выстроили 600-километровую живую цепь, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. С самолетов Ан-2 на людей бросали цветы. Мирный протест был приурочен к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, который, как напоминали в республиках, изменил их политический статус. Выступлением простых граждан воспользовались сепаратистские организации. В Москве осудили инициативу эстонцев, но не решились на ответные действия.