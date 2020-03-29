«Лишили Германию нефти»: как РККА и болгары освобождали Венгрию

Совместная операция советских, болгарских и югославских войск

29 марта 1945 года, в 1364-й день Великой Отечественной войны в рамках Венской стратегической наступательной операции, проводимой войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов, началась Надьканиже-Кермендская операция. Боевые действия проходили на левом фланге советских войск, продвигавшихся в направлении австрийской столицы. Это была совместная операция сил РККА и 1-й болгарской армии при поддержке югославских партизан. Союзники стремились отрезать немецкие, хорватские и венгерские части от нефтяных залежей в районе Надьканижи. Нефть была необходима группе армий «Юг», а поэтому оборонялась внушительными силами.

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«Немецко-фашистское командование понимало, что, заняв Балатон-Керестур, мы перекрывали железную дорогу, а также шоссе, связывающие центральные районы Венгрии, а Будапешт с богатыми сельскохозяйственными районами юго-западной Венгрии и главное – с Надьканижей – единственным источником венгерской нефти, который после потери румынского нефтеносного района Плоешти приобрел первостепенное значение.

Кроме того, юго-западная Венгрия прикрывала районы Австрии, где были сосредоточены крупные военно-промышленные объекты, откуда был прямой путь в южную Германию»,

— писал в своей книге «891 день в пехоте» ветеран войны, в период рассматриваемых событий старший лейтенант 57-й армии Лев Анцелиович.

В Болгарии эта операция называется Мурской по основному месту действия – прибрежной полосе реки Мура и считается одной из наиболее успешных кампаний 1-й армии после перехода страны на сторону союзников. В болгарской исторической литературе особо подчеркивается, что успешные действия войск были трижды отмечены в благодарственных приказах советского командования и в их честь Москва салютовала артиллерийским огнем. Если верить этим источникам, именно болгарские военные сыграли ведущую роль в операции. Общая численность их войск достигала 100 тыс. человек. С востока их наступление поддерживала 57-я советская армия под командованием Михаила Шарохина. Параллельно между озером Балатон и Будапештом были собраны отдельные подразделения трех советских армий. Главной из них была 27-я. С юго-востока операцию прикрывали югославские партизаны.

Почему наступлением на Надьканижу гордятся в Болгарии

Задача 1-й Болгарской армии под командованием генерала Владимира Стойчева заключалась в том, чтобы за 5-6 дней уничтожить вражескую группировку, расположенную к югу и юго-западу от Надьканижи. Далее требовалось занять нефтеносный район и обеспечить надежную оборону вдоль северного берега реки Дравы. Противнику удалось построить глубокую оборону, состоявшую из трех сильных укрепленных линий, расположенных в Венгрии и северо-западной Югославии. Причем перед этими линиями протекали воды реки Муры и канала Принципиалис, что значительно усложняло задачу. Среди фортификационных укреплений имелись многочисленные бетонные и деревянные сооружения, проволочные и взрывозащитные заграждения. Немцы выставили 13 пехотных батальонов в составе трех дивизий с многочисленной артиллерией. Их основные силы были сосредоточены вокруг Надьятада.

Вермахту было нужно сдержать наступление, сохранить богатый нефтью район Надьканижи и обеспечить коридор для отступления из Югославии в Австрию.

29 марта 1-я болгарская и 57-я советская армии пошли в наступление. Первые атаки не принесли желаемого результата. Ситуация потребовала артиллерийской подготовки. Для усиления удара болгары пустили в дело резервные подразделения. Как следствие, к вечеру того же дня противник был вынужден отступить. Его опорные точки были захвачены союзными войсками, занявшими первую оборонительную позицию.

Как отмечал в своем материале болгарский военный историк, полковник запаса Петр Ненков, «болгарские части энергично продолжали наступление, преследуя отступающего врага». В сутки удавалось продвигаться на 25-30 км. На второстепенном направлении 23-й пехотный Шипченский полк занял несколько деревень, оборудованных немцами в опорные пункты, за что получил благодарственную телеграмму от командующего 3-м Украинским фронтом маршала Федора Толбухина. Определяющее значение на этом направлении имели успешные действия болгарских артиллеристов под командованием лейтенанта Тане Кавалджиева. В быстрой атаке болгары взяли город Чурго южнее озера Балатон. Потери немцев и венгров составили 500 человек убитыми и 60 захваченными в плен.

С севера наступление поддержали 27-я советская армия, танкисты и кавалеристы.

Последние совершили 70-километровый рейд по труднопроходимой местности и вышли в тыл немецкой группировке.

Одновременно болгары прорвали две линии обороны и форсировали Муру, закрепившись на противоположном берегу.

Как у нацистов отобрали нефть

«Победы, одержанные фронтами на главных направлениях, оказали благоприятное влияние на положение на флангах. Правофланговые армии 2-го Украинского фронта двинулись на Братиславу и 4 апреля штурмом освободили ее, а также 60 других населенных пунктов от немецких захватчиков. На левом фланге 3-го Украинского фронта 57-я армия и 1-я болгарская армия генерала Стойчева 2 апреля овладели центром венгерского нефтеносного района городом Надьканижа, где рабочим удалось сохранить от разрушения ценное нефтедобывающее оборудование», — отмечал в своей книге «Генеральный штаб в годы войны» генерал Сергей Штеменко.

Маневр 5-го гвардейского кавалерийского корпуса в итоге оказался решающим. Немцы отступили, и вскоре советские и болгарские войска с ходу овладели Надьканижей и прилегающим к ней нефтеносным районом. Уже 4 апреля от немцев была очищена вся территория Венгрии. Советские и болгарские войска подошли к границам Австрии.

3 апреля другие части 1-й болгарской армии пересекли венгерско-югославскую границу и продолжили продвижение на запад в Хорватию и Словению, освободив ряд населенных пунктов вблизи рек Драва и Мура.

7 апреля болгары вышли к укреплениям, известным у немцев как «восточный вал» или «линия обороны рейха в Хорватии». С 8 по 15 апреля болгарские дивизии предприняли несколько неудачных попыток прорвать эту защитную линию, но, исчерпав свои наступательные возможности, перешли к обороне. На этом Мурская операция для 1-й болгарской армии окончилась.

7 мая остатки немецких и венгерских войск попытались прорваться в Австрию, но почти полностью были захвачены в плен. 13 мая 1945 года 1-я болгарская армия встретилась в районе Клагенфурта с 8-й британской армией.

«Успешное наступление главной группировки фронта создало благоприятные условия для перехода к активным действиям и соединений левого крыла. 29 марта они перешли в наступление, прорвали оборону противника южнее озера Балатон и вышли к крупному нефтедобывающему району Венгрии. 57-я армия во взаимодействии с 1-й болгарской армией 2 апреля 1945 года освободила от немецких оккупантов город Надьканижа, лишив тем самым гитлеровскую Германию еще одного источника нефти», — резюмировал в своей книге «На правый бой» начальник политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенант Иван Аношин.

Приказом Верховного главнокомандующего от 2 апреля 1945 года участникам операции была объявлена благодарность «за овладение центром нефтяной промышленности Венгрии городом Надьканижа – важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев».