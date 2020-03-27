Панголины, змеи, мыши: кто заразил людей коронавирусом

Панголины могут быть переносчиками коронавируса — по крайней мере, об этом свидетельствуют результаты работы китайских ученых из Университета Шаньтоу и других исследовательских центров. Однако выводы специалистов довольно неоднозначны. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Большинство специалистов сходятся в мнении, что коронавирус SARS-CoV-2 попал к людям от летучих мышей, однако для этого необходим промежуточный носитель, в организме которого вирус бы мутировал и оказался способен поражать людей. В предыдущих эпидемиях, вызванных коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, такими промежуточными видами были соответственно пальмовые циветы и одногорбые верблюды.

У них коронавирус на 99,8% совпадал с тем, который заражал людей.

До сих пор недостающим звеном в передаче вируса от летучих мышей к людям считались змеи, несмотря на то, что коронавирусы поражают только млекопитающих и птиц. Рынок морепродуктов в Ухане, который был признан источником вспышки коронавируса, ликвидировали, что затруднило поиск животных-переносчиков.

Мясо панголинов — в Китае популярный деликатес, а чешуя их панциря используется в народной медицине. В Китай их незаконно завозят из Малайзии. Как оказалось, они страдают от коронавирусов, похожих на SARS-CoV-2 и, теоретически, мутировавший вирус мог попасть от них к людям.

Исследователи проанализировали образцы тканей и крови 31 панголина. Образцы были получены в ходе операций по борьбе с контрабандой в 2017-2019 годах. Девять животных оказались заражены коронавирусами.

Коронавирусы панголинов имели 85-92% геномное сходство с SARS-CoV-2. Однако специфических изменений, свойственных для этого штамма, у них не было.

Кроме того, поражающий летучих мышей коронавирус RaTG13 схож с SARS-CoV-2 сильнее, чем вирусы панголинов.

Авторы работы, впрочем, и не пытаются доказать, что именно панголины стали источником SARS-CoV-2 у людей — скорее, они стремятся предупредить о риске заражения от них в будущем.

«Обнаружение нескольких штаммов коронавируса у панголинов и их сходство с SARS-CoV-2 позволяет предположить, что панголины должны рассматриваться как возможные хозяева при появлении новых коронавирусов и не должны поступать в продажу во избежание передачи инфекции», — пишут они.

Питер Дасзак, президент организации EcoHealth Alliance, которая занимается вопросами передачи инфекций между животными и людьми, подчеркивает — хотя торговля панголинами довольно распространена, в большинстве случаев продаются их высушенные части, что делает вероятность заразиться от них практически нулевой.

«Мы должны продолжать искать первоначального носителя, — говорит он. — Скорее всего, это летучая мышь».

Ученые допускают, что вирус мог мутировать и без промежуточного носителя, попав к человеку непосредственно от мышей. Кроме того, не обязательно источником вспышки стал именно рынок в Ухане — в южной части Китая много животноводческих ферм, где выращивают и кур, и цивет, и дикобразов, и бамбуковых крыс — и все это в условиях, способствующих распространению вируса, отмечает Дасзак.

«Эти фермы часто открытые, деревенские, на них могут попадать летучие мыши», — поясняет он.

Мыши могли заразить каких-либо животных, те — сотрудников и посетителей фермы, а они, посетив рынок, распространили инфекцию.

Также пока не определено, когда вирус стал так легко передаваться от человека к человеку. Возможно, эта способность появилась еще до того, как он попал от животных к людям. Но она могла развиться и после того, как он какое-то время уже циркулировал среди людей.

Ранее ученые объяснили, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин.

Всему виной нездоровый образ жизни и халатное отношение к своему здоровью — мужчины гораздо больше курят и употребляют алкоголь, а также страдают хроническими заболеваниями.

Исследователи подчеркивают, что и ранее коронавирусы, в том числе SARS и MERS, гораздо сильнее поражали мужчин.

Исследователи настаивают, что необходимо глубже изучать данные и анализировать их с гендерной точки зрения — это позволит более достоверно оценивать риски для представителей разных полов и искать способы профилактики и лечения многих заболеваний.