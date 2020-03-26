Флаг над Иводзимой: как американцы отняли у Японии остров

Зачем американцам понадобилась Иводзима

Чтобы уничтожить аэродромы японских истребителей на Иводзиме и создать там вспомогательные ВПП для своей авиации, главнокомандующий Тихоокеанским флотом США адмирал Чарльз Нимиц 19 февраля 1945 года отдал приказ крупной десантной эскадре прикрытия вице-адмирала Рэймонда Спрюэнса о захвате острова.

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Бои на Иводзиме стали самыми кровопролитными из всех сухопутных сражений на островах Тихого океана. Маленький остров, менее 9 км длиной и менее 5 км шириной, штурмовали 70 тыс. американских солдат и офицеров при поддержке 220 тыс. моряков. Японский гарнизон острова насчитывал 20 тыс. человек. Несмотря на серьезное превосходство, американцы смогли взять остров под свой контроль лишь спустя месяц после высадки. Атака острова Иводзима стала одной из последних десантных операций Второй мировой войны.

Это была первая операция вооруженных сил США на территории Японской империи.

До этого американцы предпочитали наносить урон противнику посредством авианалетов. Так, 10 марта 1945 года ВВС США подвергли Токио массированной бомбардировке. Бомбы спровоцировали в японской столице страшный пожар, в котором погибли от 80 до 100 тыс. человек. Американцам не удалось принудить руководство Японии к капитуляции, однако союзнику нацистской Германии был причинен значительный ущерб.

Остров вулканического происхождения Иводзима находится в Тихом океане на 1250 км южнее Токио и на 1300 км севернее Гуама. Его высшей точкой является гора Сурибати. На соседнем острове Титидзима в годы войны располагалась военно-морская база Японии с постоянным контингентом в 1200 человек, усиленным 3700 солдатами императорской армии. С открытием фронта в Юго-Восточной Азии японское командование осознало важность стратегического положения Иводзимы. Остров превратился в важный пункт на морском и воздушном пути из Японии в Юго-Восточную Азию.

В 2 км севернее Сурибати были построены аэродром Тидори и радарный пост. Помимо прочего база служила для дозаправки самолетов.

Напротив, американцы не имели подобной удобной базы на Тихом океане, поэтому двигатели их бомбардировщиков часто ломались из-за перегрузок. Кроме того, вылетавшие с Иводзимы японские истребители сбивали самолеты ВВС США после оповещения с радарного поста. В конце концов американское командование приняло решение овладеть островом и создать на нем собственную авиабазу.

Согласно переписи 1943 года, в шести поселках на Иводзиме проживали 1018 человек. Работали начальная школа и синтоистский храм. Служебные обязанности выполнял один офицер полиции. Сношения жителей с остальной Японией были затруднены удаленностью острова. Почтовый корабль заходил в местную гавань один раз в месяц. Население занималось добычей серы, выращиванием сахарного тростника и рыболовством. Незадолго до начала Второй мировой войны в южной части Иводзимы был расквартирован гарнизон ВМС Японии. Сначала он составлял порядка 1,5 тыс. человек, но к марту 1944 года был увеличен до 5 тыс. В течение следующего года на острове велись серьезные фортификационные работы для обороны от американского вторжения. Военный контингент постоянно рос. Гражданских в июле 1944-го принудительно эвакуировали. С тех пор Иводзима не имела постоянного населения.

Премьер-министр Коисо Куниаки сделал тотальную мобилизацию ресурсов для продолжения войны основой своей программы. В войсках было развернуто движение смертников-камикадзе.

С конца 1944 года началась подготовка к созданию специальных отрядов из гражданского населения для обороны Японии в случае вражеского наступления.

Десантными войсками США, состоявшими из двух дивизий морской пехоты, оснащенных амфибийной техникой, и еще одной резервной дивизии, командовал опытный и проверенный в боях генерал Холланд Смит. Высадившиеся после трехдневной артподготовки десантники в первый же день операции прорвали оборону японцев. Около 23 тыс. защитников острова под командованием генерала Тадамити Курибаяси оказывали им отчаянно сопротивление, располагая 23 танками, 40 самолетами, 10 сторожевыми кораблями и пятью подводными лодками.

Водружение флага на горе Сурибати

Самым известным эпизодом кампании считается поднятие американского флага на вершину горы Сурибати 23 февраля 1945 года пятью морскими пехотинцами и санитарами ВМС США.

Этот момент был запечатлен фотокорреспондентом AP Джо Розенталем. Снимок принес ему Пулитцеровскую премию и мировую славу. Изображение получило название «Водружение флага над Иводзимой» и с тех пор является наиболее часто воспроизводимой фотографией всех времен.

Розенталь снял момент водружения второго американского флага над Сурибати — первый, установленный после захвата вершины примерно в 10:20, оказался слишком мал и был плохо виден с ближайших пляжей, на которые высаживались войска. Полотно большего размера (244 см х 142 см) отыскал на десантном корабле LST-779 лейтенант Альберт Теодор Теттл.

Согласно официальной версии, этот флаг попал на судно со склада в Перл-Харборе. Солдаты второго взвода роты Easy Майкл Стренк, Харлон Блок, Франклин Сузли и Айра Хейз между тем провели на Сурибати телефонную линию. Стяг доставили на вершину около полудня. Одновременно туда поднимался Розенталь в сопровождении двух фотографов-морпехов. Эта группа добралась до вершины в тот момент, когда морпехи привязывали флаг к старой японской водопроводной трубе.

Увидев, что упускает уникальный момент, фотокор быстро поднял свою камеру и щелкнул, не глядя в видоискатель. Половина из шестерки солдат погибли в течение следующего месяца. Стренк был поражен снарядом 1 марта, в тот же день Блок получил смертельное ранение от разрыва мины, а 21 марта Сузли застрелил японский снайпер. Только Гарольду Шульцу, Хейзу и Гарольду Келлеру посчастливилось вернуться домой.

Увидев фотографию, секретарь ВМФ США Джеймс Форрестол обратился к генералу Смиту: «Холланд, поднятие этого флага на Сурибати означает, что корпус морской пехоты будет существовать следующие пятьсот лет».

Усилия японских камикадзе

Основные бои за Иводзиму завершились 16 марта. Японцы стояли насмерть и были готовы умереть, но не сдаться. Поэтому американцам удалось взять в плен лишь 212 человек.

Они тоже понесли серьезные потери. Почти 5 тыс. солдат и офицеров погибли в боях, а число раненых достигло 16 тыс. Суммарные потери атаковавших составили 29,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Были уничтожены 168 самолетов, потоплен эскортный авианосец, крейсер и 28 других кораблей. Это сражение стало единственной сухопутной операцией японских сил, в которой они понесли меньше общих потерь, чем США. К моменту завершения сражения 26 марта американцы насчитали на острове 20 703 трупа японских военнослужащих.

Американский флот у Иводзимы сыграл важную роль в бомбардировках японской столицы.

«С 16 авианосцев вице-адмирала Марка Митшера, входивших в состав эскадры прикрытия вице-адмирала Спрюэнса, были подняты в воздух 1100 самолетов, которые при бомбардировке в районе Токио уничтожили до 600 японских самолетов. Вблизи островов Японии задержались два американских авианосца, которые вечером были атакованы шестью японскими самолетами камикадзе. Все шесть врезались в носовую часть авианосца «Саратога». Когда же спустя два часа возникшие на корабле пожары были потушены, над авианосцами появились японские бомбардировщики, сбросившие осветительные бомбы, но большинство японских самолетов было сбито. Одна бомба все же угодила в носовую часть «Саратоги».

Еще через два часа возвратившиеся американские самолеты благополучно приземлились на кормовой палубе.

В тот же вечер два японских самолета камикадзе врезались в эскортный авианосец «Бисмарк Бей», после чего на его ангарной палубе возник пожар, произошел сильный взрыв и корабль затонул», — отмечается в книге Вильгельма Маршалла и Фридриха Греффрата «Вторая мировая война на море и в воздухе. Причины поражения кригсмарине и люфтваффе».

17 марта войска США достигли северной точки острова — места, называемого Китанохана. Теперь они контролировали весь остров. Японские войска оставались лишь в подземных бункерах, откуда предпринимались вылазки для диверсий.

В этот же день из японского Генштаба на Иводзиму было передано уведомление о повышении Курибаяси до звания генерала. Однако он об этом не узнал, так как американцы разрушили все коммуникации и системы связи острова. Курибаяси успел лишь передать свой последний приказ всем японским войскам на Иводзиме. Согласно приказу, остаток японских сил перешел из обороны в наступление.

В ночь с 25 на 26 марта 1945 года японцы провели завершающую контратаку. Генерал Курибаяси и контр-адмирал Риносукэ Итимару, лично возглавившие несколько сотен солдат, нанесли удар по позициям противника. Перед атакой Итимару составил послание-завещание на имя президента США Франклина Рузвельта. В ходе боя контр-адмирал погиб, а письмо после обыска тел японских офицеров обнаружили американцы. 11 июня его текст опубликовали газеты США. В своем письме Итимару возлагал ответственность за начало войны на Тихом океане на Рузвельта и обвинял США в имперских амбициях в тихоокеанско-азиатском регионе. Сам президент умер 12 апреля и это послание не увидел.

Генерал Курибаяси, по одной из версий, совершил сэппуку. Перед смертью он снял с себя все награды и оборвал петлицы, поэтому американцы не смогли его опознать. Благодаря внезапности последнего удара японцам удалось ошеломить противника, но кардинально изменить ситуацию уже было невозможно. В этом бою 75-летней давности потери США составили 53 погибших и 119 раненых. У японцев были убиты 262 человека. Уцелевшие защитники Иводзимы скрылись в пещерах и на протяжении следующих месяцев совершали нападения на американцев. Двое последних солдат, Куфуку Ямакадзэ и Ринсоку Мацуда, сдались только через несколько лет — в 1949 или 1951 году.

Следующей целью американцев стал остров Окинава в архипелаге Рюкю.

Начавшись 1 апреля, эта битва продлилась до 23 июня, став предпоследней операцией по высадке морского десанта на Тихом океане и последним значительным сражением Второй мировой перед советско-японской войной.

7 апреля 1945 года к власти в Японии пришел кабинет адмирала Судзуки Кантаро, последнее японское правительство военного времени. Формально министры провозгласили продолжение войны против США и Великобритании до полной победы. Однако всем было понятно, что главной его задачей должен стать поиск путей для приемлемого завершения войны. В своем первом выступлении в качестве премьера Судзуки признал, что империя находится перед лицом величайшего кризиса. Далее он заявил о необходимости укрепить «боевой дух народа» и «самоотверженно защищать родину».