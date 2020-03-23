Без запаха и вкуса: назван новый симптом коронавируса

Потеря обоняния и вкуса может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции, предупреждают британские отоларингологи. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Британской ассоциации отоларингологов.

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В Южной Корее, Китае и Италии примерно треть пациентов, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, сообщали о потере обоняния, поясняют специалисты. Это состояние называется аносмия и иногда возникает при вирусных заболеваниях.

«В Южной Корее, где тестирование на коронавирус более распространено, у 30% пациентов с положительными результатами аносмия наблюдалась в качестве одного из основных симптомов»

— сообщает президент Британского ринологического сообщества Клэр Хопкинс.

В Германии на ухудшение обоняния жаловались двое из трех зараженных коронавирусом.

Потеря обоняния наблюдалась и у заболевших знаменитостей. В частности, на нее жаловался французский баскетболист Руди Гобер.

«Хочу поделиться информацией, потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов, я ничего не чувствую в течение последних четырех дней. Кто-нибудь испытывает то же самое?» — написал Гобер в своем Twitter.

«Практически у всех пациентов одна и та же история, — говорит доктор Марко Метра, руководитель кардиологического отделения одной из итальянских больниц, где коронавирус есть у 700 пациентов из 1200. —

Мы спрашиваем их о супругах, и они говорят — у их жены или мужа вдруг пропали обоняние и вкус, но в остальном те чувствовали себя хорошо. Очевидно, что те были заражены и распространяли инфекцию».

«Развитие аносмии после перенесенных вирусных заболеваний — одна из основных причин потери обоняния у взрослых, на вирусные заболевания приходится до 40% случаев аносмии, — пишут специалисты. — Более 200 вирусов вызывают болезни верхних дыхательных путей. Считается, что на уже известные коронавирусы приходится до 10-15% случаев вирусной аносмии. Поэтому неудивительно, что COVID-19 вызывает у инфицированных потерю обоняния».

Врачи не рекомендуют использовать для лечения коронавирусной аносмии кортикостероиды — они способны ухудшать течение болезни.

Как отмечают специалисты, множество пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 жаловались только на потерю обоняния и вкуса, а другие распространённые симптомы, например, лихорадка и кашель, их не беспокоили.

«Мы наблюдали быстрый рост числа сообщений о пациентах, у которых наблюдалась лишь потеря обоняния и вкуса, а другие симптомы отсутствовали, — пишут врачи. — Иран сообщил о внезапном росте числа случаев аносмии, и многие коллеги из США, Франции и Северной Италии отметили у себя похожую ситуацию».

Нехватка данных о типичных симптомах COVID-19 означает, что в таких случаях пациентов вряд ли будут тестировать и изолировать, поясняют специалисты. А, значит, они будут разносить инфекцию.

Врачи советуют людям, заметившим у себя потерю обоняния, но не имеющим иных симптомов, по возможности провести хотя бы неделю дома — такие меры снизят вероятность распространения инфекции.

Если потеря обоняния не связана с аллергией или синуситом, следует сдать анализы на коронавирус.

В большей степени рекомендации касаются молодых пациентов — специалисты отмечают, что именно у молодежи зачастую нет никаких симптомов кроме ухудшения обоняния и вкуса.

«Мы хотим повысить осведомленность населени о том, что потеря обоняния — признак инфекции, и что каждый, у кого появился этот симптом, должен самоизолироваться, — говорит Хопкинс. — Это может способствовать замедлению передачи вируса и спасению жизней».

Также врачи советуют коллегам использовать средства индивидуальной защиты при работе с пациентами, потерявшими обоняние, и по возможности воздержаться от эндоскопии и прочих процедур: вирус размножается на слизистой носа и горла, медицинские манипуляции могут спровоцировать чихание и кашель у пациента, и, как следствие, повысить риск врача заразиться. В Великобритании уже есть случаи заражения отоларингологов коронавирусом, двое врачей в критическом состоянии. Согласно сообщениям из Китая, от вируса пострадало множество отоларингологов и окулистов, часть из них умерла.