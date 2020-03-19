Не слезают с унитазов: выявлены новые симптомы коронавируса

У половины пациентов с COVID-19 наблюдаются проблемы с пищеварением, в том числе диарея и анорексия, предупреждают китайские врачи из больницы Медицинского университета Биньчжоу и других исследовательских центров. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Gastroenterology.

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«Известно, что пациенты с COVID-19 страдают от лихорадки и респираторных симптомов, таких, как кашель или одышка», — отмечают авторы работы. Однако симптомам, связанным с пищеварительным трактом, до сих пор не уделялось достаточного внимания.

«В частности, наши наблюдения показали, что у многих пациентов с COVID-19 болезнь начинается с диареи, анорексии и тошноты, не обязательно с респираторных симптомов», — отмечают исследователи.

Собрав данные о 204 пациентах с подтвержденным коронавирусом из трех больниц китайской провинции Хубэй, исследователи проанализировали истории их болезни.

Около половины пациентов страдали от болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, злокачественных опухолей и других заболеваний.

У 48,5% пациентов на момент поступления в больницу наблюдался как минимум один симптом, связанный с пищеварением.

Почти у всех проблемы с пищеварительной системой появились одновременно с респираторными симптомами, но нескольких человек беспокоила лишь диарея, а лихорадки или кашля у них не было.

От появления первых симптомов до госпитализации проходило в среднем около восьми дней. Однако для пациентов с респираторными симптомами этот период составил 7,3 дня, а для пациентов с проблемами пищеварения — девять дней.

В случае с желудочно-кишечными симптомами основной проблемой была анорексия — она наблюдалась более чем в 80% случаев. Почти треть пациентов жаловалась на диарею, 0,8% на тошноту, 0,4% — на боль в животе.

Исключив анорексию, как не самое специфичное проявление проблем с желудочно-кишечным трактом, исследователи подсчитали: выраженные проблемы с пищеварением наблюдались у 20% пациентов. Диарея, как правило, не представляла серьезной угрозы. Проблемы с пищеварением усиливались по мере развития болезни.

Пациенты, страдавшие только от респираторных симптомов, вылечивались быстрее — на момент окончания исследования 60% из них уже выписались из больницы, в то время как среди тех, у кого были диарея и тошнота, таких набралось лишь 34,3%.

Ученые подчеркивают, что у пациентов не было проблем с почками и печенью, патологий органов пищеварения у них также не наблюдалось —

таким образом, можно сделать вывод, что желудочно-кишечные симптомы были вызваны именно вирусом.

Причин, по которым вирус может поражать желудочно-кишечный тракт, несколько. Во-первых, он схож с возбудителем атипичной пневмонии, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2, который играет роль в работе кишечника и сердца. Во-вторых, он способен приводить к воспалительным процессам пищеварительной системы. В-третьих, вирус, возможно, влияет на состав микрофлоры кишечника — сейчас исследователи заняты сбором образцов кала больных коронавирусом, чтобы проверить это предположение.

И, наконец, микробиом легких и желудочно-кишечного тракта тесно связан (это называется кишечно-легочной осью). Изменения в одном из них могут повлечь за собой изменения и в другом.

Хотя коронавирус поражает в основном дыхательную систему, известны случаи, когда заражение приводило к проблемам и с другими органами, вплоть до полиорганной недостаточности в особенно тяжелых случаях, пишут исследователи. И, хотя основные индикаторы заражения — высокая температура, кашель и одышка, стоит иметь в виду, что коронавирус может проявляться и проблемами с пищеварением.

Ученые надеются, что новые данные позволят диагностировать коронавирус раньше и эффективнее.

Также о новых симптомах заражения коронавирусом рассказал глава Института вирусологии при университетской клинике в Германии Хендрик Стрик. Он сообщил, что, кроме диареи, у двух третей зараженных наблюдаются потеря вкуса и низкое восприятие запахов.

Врач подчеркнул, что большинство зараженных практически не испытывают основные симптомы COVID-19.