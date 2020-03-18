Один раз — и шизофреник: чем опасен каннабис

Даже одна доза каннабиса способна вызвать у здоровых людей психиатрические симптомы, в том числе схожие с шизофренией, выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Lancet Psychiatry.

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Каннабис употребляют 188 млн людей ежегодно, в некоторых странах он легален. Однако обсуждения того, насколько серьезный вред может нанести его применение, ведутся до сих пор.

Обзор ряда работ, посвященных употреблению каннабиса, показал:

даже одна доза тетрагидроканнабинола приводит к временному появлению симптомов психических заболеваний, в том числе шизофрении.

«Главный вывод в том, что риск есть, даже если вы здоровы и принимаете всего одну дозу», — говорит ведущий автор исследования Оливер Хоус.

Он называет симптомы мучительными и влияющими на мышление. Хотя они не приводят к развитию психических заболеваний, их появление способствует небезопасному, нерациональному поведению.

При этом непсихоактивное соединение каннабидиол, похоже, не вызывает таких проблем. Хотя оно схоже с тетрагидроканнабинолом, в отличие от него каннабидиол не вызывает тех ощущений, ради которых обычно и употребляют каннабис.

Хоус отмечает, что политики и чиновники должны иметь это в виду, принимая решения относительно рекреационного и иного использования каннабиса.

В частности, после употребления каннабиса люди страдают от паранойи — им кажется, что другие говорят о них или как-то им угрожают. Также они слышат голоса. Иногда симптомы выражены слабо и заключаются в потере мотивации. Однако и такое их проявление небезобидно и может сказаться на работе и других сферах жизни.

«Если вы употребили каннабис единожды, эффект пройдет через несколько часов, — подчеркивает Хоус. — Но при регулярном употреблении они могут стать долговременными».

Исследователи отобрали 15 работ, посвященных употреблению каннабиса. В них рассматривалось его влияние на 331 взрослого человека, не имеющего в анамнезе серьезных психических расстройств.

«Это позволило нам проверить, приводят ли сами по себе компоненты каннабиса к психиатрическим симптомам», — уточняет Хоус. Раньше уже была выявлена связь между потреблением каннабиса и психическими симптомами, но предполагалось, что психически нездоровые люди могут использовать каннабис как средство борьбы с этими проблемами.

Хотя то, что каннабидиол не вызывает каких-либо симптомов, исследователи считают обнадеживающим. Однако доказательств, что он способен ослаблять действие тетрагидроканнабинола, нет — и это вещество способно навредить при применении каннабиса в медицине.

«Что касается использования каннабиса в медицине, нам стоит подумать о возможных рисках», — призывает Хоус.

Курильщики оказались менее подвержены воздействию тетрагидроканнабинола — табак приводит к уменьшению числа рецепторов к нему в мозге. Однако курение само по себе несет высокие риски для здоровья, подчеркивает Хоус. Тем не менее информация о том, как компоненты табака и каннабиса влияют на мозг, будет полезна при дальнейших исследованиях.

Других специалистов результаты исследования не удивляют.

«Веками было известно, что люди становятся параноиками из-за употребления каннабиса, — говорит профессор нейропсихофармакологии Дэвид Натт. — Это одна из причин, по которой люди перестают его употреблять».

В медицине применяется каннабис с крайне низким содержанием тетрагидроканнабинола, отмечает он. Также в нем есть элементы, способные смягчать психотические эффекты.

Тем же, кто употребляет каннабис в рекреационных целях, стоит быть очень осторожными из-за потенциального вреда для здоровья, предупреждает доктор Майкл Блумфилд.

При психических заболеваниях, к слову, каннабис употреблять не стоит

— хотя есть мнение, что он помогает справиться с симптомами, достаточных доказательств его безопасности и эффективности нет. Как показало исследование 2019 года, употребление каннабиса повышает риск развития острых психотических симптомов. А у молодых людей — возрастной группы, которая чаще всего страдает от тревожных расстройств, депрессии и психозов, — с большей вероятностью вырабатывается зависимость.