«Устала от внимания»: умерла вдова Юрия Гагарина

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась 17 марта на 85-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — рассказали в пресс-службе.

«Это была очень интеллигентная женщина, — отметила в беседе с «Газетой.Ru» космонавт Елена Серова.

— В последнее время она старалась меньше общаться с людьми, потому что устала от пристального внимания. Всю жизнь она оставалась верна своему супругу. А ведь, как на жене первого космонавта, на ней лежала огромная ответственность. До конца своих дней она достойно несла эту ношу.

Мне приходилось поздравлять ее от отряда космонавтов в Звездном городке. Приношу соболезнования родным и близким покойной».

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Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге в многодетной семье. Закончив Оренбургское медицинское училище, работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами. До самой пенсии она трудилась медсестрой и лаборантом-химиком.

«Все мне нравилось в ней: и характер, и небольшой рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленький, чуть припудренный веснушками нос, — писал Юрий Гагарин в мемуарах «Дорога в космос. Записки летчика-космонавта СССР». — Валя Горячева, окончив десятилетку, работала на городском телеграфе. Мы познакомились с ней, когда нас выпустили из карантина, как выражались девушки, «лысенькими» курсантами, на танцевальном вечере в училище.

Она была в простеньком голубом платьице, робкая и застенчивая.

Я пригласил ее на тур вальса, и с этого началась наша крепкая дружба».

За Гагарина Валентина вышла замуж 27 октября 1957 года в Оренбурге. У них родились двое детей — Елена и Галина. В доме, где жила семья Валентины, позже был открыт Музей-квартира Гагариных.

За два дня до полета в космос Гагарин написал жене: «В технику я верю полностью. Но, бывает ведь, и на ровном месте человек ломает шею. Если что-то случится, не убивайся с горя, береги девочек, вырасти из них не белоручек, а настоящих людей. Личную свою жизнь устраивай, как посчитаешь нужным... Что-то слишком траурное письмо получается. Надеюсь, ты его никогда не увидишь».

Письмо он так и не отправил. Валентина нашла его спустя многие годы после смерти мужа.

О гибели Гагарина жена узнала на следующий день после трагедии.

«У мамы была язва желудка, и она только-только перенесла операцию, — вспоминала ее дочь Галина. — С нами на весенние каникулы осталась мамина сестра. Потом привезли маму из больницы, и стали заходит в дом люди. Все в черном. Думаю, она плохо представляла себе, что происходит».

После смерти мужа в 1968 году Гагарина больше замуж не выходила. Она участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту, встречалась с первыми людьми страны, помогала музею Юрия Гагарина, передала туда личные вещи мужа.

Однако ни одного интервью за все время не дала.

«Поначалу, думаю, она долго не могла смириться с потерей, не утихала боль. А потом наступили бесчестные 90-е, — рассказывала племянница Юрия Гагарина Тамара. — В газетах стали писать невесть что: якобы Гагарин и Серегин были пьяные во время того рокового полета. И прочую оскорбительную ложь. Представьте себе, каково было все это читать нам, родным, знающим, каким на самом деле был Юра: просто кристальной чистоты, таких, наверное, уже и не бывает. Кто-то бросился бы судиться с изданиями, а Валечка ничего никому доказывать не стала. Не тот характер. Она просто еще глубже ушла в себя».

«Вся многолетняя трудовая, общественная и благотворительная деятельность Валентины Ивановны Гагариной является примером благородства, скромности и верности памяти своего всемирно известного супруга», — сообщается на сайте Роскосмоса. Госкорпорация выражает соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Гагариной.

«Внезапная смерть Валентины Ивановны Гагариной (Горячевой) — это шок. Присоединяюсь к тем, кто выражает глубокие соболезнования семье Гагариных и ее близким друзьям, — сказал «Газете.Ru» историк космонавтики, писатель Антон Первушин. — Но можно высказать соболезнования и тем, кто много лет занимается изучением жизни Юрия Алексеевича Гагарина, чтобы как можно подробнее и точнее описать ее для потомков.

Долгие годы оставалась надежда, что Валентина Ивановна расскажет детально о его взаимоотношениях, не всегда простых, с выдающимися людьми советской эпохи. Предположительно, в ее распоряжении находился личный дневник Юрия Алексеевича, который при публикации мог стать не менее важным дополнением к документальной истории космонавтики, чем дневники генерал-полковника Николая Петровича Каманина, которые в свое время произвели эффект «разорвавшейся бомбы».

Надежда на появление новых сведений умерла вместе с Валентиной Ивановной. Жена Гагарина останется в памяти частью «легенды», а ее биография — основой для современного мифотворчества. Трагедия не только для семьи, но и для исторической памяти нашего народа».