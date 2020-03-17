Жгли внутри костры: под Воронежем найдена хижина из мамонтов

Древнюю хижину из костей мамонта нашла под Воронежем международная группа археологов. Круговое сооружение возрастом около 25 тыс. лет и диаметром около 12 м стало самым древним и крупным в своем роде. Статья о находке готовится к публикации в журнале Antiquity, коротко о работе рассказывается в пресс-релизе Эксетерского университета.

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Костенки — небольшое село в Воронежской области. Оно известно палеонтологам всего мира палеолитическими стоянками древних охотников и собирателей. Всего на территории Костенок открыто свыше 60 стоянок возрастом 37-18 тыс. лет. Найдены многочисленные предметы украшения и произведения искусства: небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки — так называемые «палеолитические венеры».

Первые хижины из костей мамонта попались ученым еще в 1950-1960-х годах. Считалось, что это были жилые объекты, которые помогали их владельцам переживать холода. Однако их возраст составлял около 22 тыс. лет, а размеры были меньше.

«Очевидно, что на строительство этого сооружения было потрачено много времени и усилий.

close AJE Pryor/smithsonianmag.com

По всей видимости, оно было важно для людей, которые по каким-то причинам его построили», — говорит Александр Прайор, археолог из Университета Эксетера в Великобритании.

В общей сложности исследователи нашли 51 нижнюю челюсть мамонта и 64 фрагмента черепа. Внутри хижины сохранились следы воздействия огня и остатки пищи, в том числе овощей. За пределами сооружения находятся несколько ям, в которых остались кости мамонтов. Исследователи предполагают, что хижина служила для переработки и хранения пищи. Но объект также мог иметь и ритуальное назначение, считают они.

«Размеры сооружения делают его исключительным в своем роде, и его строительство заняло бы много времени, — поясняет Маржолейн Бош, археолог из Кембриджского университета. — Это означает, что оно было, возможно, достопримечательностью, местом встреч, местом церемониального значения или местом, куда можно было бы прийти, если бы понадобилось укрытие».

«Я не могу себе представить, как здесь делали крышу», — признается Прайор.

Хижины поменьше отличаются от новой находки очагами для приготовления пищи, также на их территории присутствуют останки оленей, лошадей, лис — жители ели мясо тех животных, которых могли поймать. Но в новой хижине останков других животных нет — лишь кости мамонтов. Поэтому исследователи считают, что сооружение вряд ли предназначалось для проживания в нем.

close A. E. Dudin/smithsonianmag.com

Кроме того, это первое сооружение, в котором были найдены крупные куски древесного угля. Это показывает, что поблизости стоянки были деревья и жители использовали их для разведения костров.

Ширина годичных колец у фрагментов угля небольшая — это говорит о том, что условия были не слишком благоприятными для деревьев.

Если люди не жили в этом строении, зачем они тогда разводили костры, задаются вопросом исследователи.

«Огонь в прошлом был инструментом, таким же, как каменные или костяные орудия труда, — говорит Бош. — Огонь давал тепло и свет, позволял готовить пищу, вялить мясо, делать клей для орудий. Здесь огонь зажигался внутри конструкции, и интуитивно можно предположить, что это делалось для освещения. Если предположение об использовании хижины для хранения пищи верно, то, возможно, он также использовался для сушки мяса».

Чтобы проверить эту версию, нужно будет изучить пол хижины — возможно, там сохранились следы жира, говорящие о том, что мясо вялилось над пламенем.

Всего в хижине исследователи нашли останки более чем 60 мамонтов и пока не могут точно сказать, откуда они там взялись. Возможно, местные жители на них охотились или стаскивали сюда трупы, или и то, и другое вместе.

«Должно быть что-то в расположении этого места, приводившее к тому, что здесь снова и снова проносились стада мамонтов, которых убивали местные жители или они гибли сами, например, при переправе через реку, — подчеркивает Пэт Шипман, один из авторов работы. — Я не могу себе представить, чтобы эти люди могли убить 60 мамонтов одновременно, потому что хоботные умны и ведут себя осторожно, если убивают членов их стада, даже с помощью современного автоматического оружия».

close A. E. Dudin/smithsonianmag.com

Дальнейшие исследования костей позволят узнать больше о том, откуда они взялись. Некоторые из них располагались так же, как и в скелете, — очевидно, в хижину приносили части тела мамонтов с мягкими тканями.

Как бы мамонты ни попали на территорию стоянки, их присутствие имело решающее значение для племен охотников и собирателей, живущих в этом районе, отмечает Людмила Лаковлева из французского Национального центра научных исследований.

Есть определенные доказательства, что ранее в этой местности находились пресные источники воды, которые не замерзали круглый год. Вероятно, они могли привлечь сюда и мамонтов, и людей.

Хотя новая находка и в целом стоянки в Костенках порождают много новых вопросов о жизни древних людей, они дают и ответы.

«Этот проект дает нам реальное представление о том, как наши предки адаптировались к изменению климата, к самым суровым частям последнего ледникового периода и приспособились к использованию материалов, которые были вокруг них. Это история выживания перед лицом невзгод», — резюмирует Прайор.