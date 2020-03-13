«Спихнули на коронавирус»: почему снова не летим на Марс

Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии «ЭкзоМарс», запуск которой был запланирован на лето 2020 года. Эту миссию давно ждут в научном сообществе, поскольку ранее ее старт уже переносился, и она даст ученым возможность более широкого исследования марсианских условий.

В рамках полноправного участия Россия для этой миссии предоставляет ракету «Протон», а также обязалась разработать десантный модуль, который доставит на поверхность планеты европейский марсоход массой около 300 кг.

Марсоход должен будет проводить геологические исследования и поиск следов жизни в подповерхностном слое Марса в районе места посадки. Институт космических исследований РАН отвечал за разработку двух приборов для установки на марсоход: инфракрасный спектрометр ИСЕМ и нейтронный спектрометр АДРОН-РМ.

Реклама

Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве причин главами космическими ведомствами были названы сразу несколько обстоятельств. «Мы хотим убедиться в том, что на 100% уверены в успешной реализации миссии. Мы не допускаем ни малейшей вероятности ошибки. Проведение дополнительных испытаний для верификации обеспечит безопасный перелет и получение максимальной научной отдачи на Марсе», — заявил руководитель ЕКА Ян Вернер.

По его словам, спускаемая платформа и сам марсоход признаны готовыми к запуску миссии. Однако два парашюта, необходимые при входе в атмосферу Марса, спуске и посадке, еще не прошли необходимые испытания.

«Последние испытания по динамическому вытяжению парашютов миссии «ЭкзоМарс» в Лаборатории реактивного движения NASA завершены успешно, основные парашюты готовы к двум заключительным высотным бросковым испытаниям, которые состоятся в марте в Орегоне (США)», — сообщил Роскосмос.

Однако, судя по прозвучавшим словам, дело не ограничивается парашютами, а свою роль сыграла и ситуация с коронавирусом.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надежности всех систем космического аппарата «ЭкзоМарс», а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, что практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

close ESA

Вернер упомянул про ошибки, выявленные в электронном оборудовании спускаемого аппарата. По-видимому, речь идет не о научной электронике, а о служебных системах. Эта электроника должна выполнять критически важные функции – осуществлять разгерметизацию аппарата при запуске, контроль теплового режима и питания, управление парашютами.

По словам Вернера, это оборудование было возвращено производителям для устранения проблем, на что понадобится дополнительное время.

«Устранение этих неполадок на системном уровне привело к тому, что окончательный вариант полетного софта был задержан, и у нас нет достаточно времени, чтобы полностью испытать его перед запуском в 2020 году и быть полностью в нем уверенным», — пояснил Вернер.

«Вернер не назвал коронавирус, но назвал две причины (по одной с каждой стороны): парашют и испытания двигательной установки. Вообще-то фигурировали 15 критических проблем, так что главное, видимо все же – нехватка времени на испытания», — заявил «Газете.Ru» заместитель научного руководителя миссии, сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Олег Кораблев.— В общем, лучше отложить, чем недоиспытать… Здравый смысл торжествует».

«Я уверен, что коронавирус это не главная причина. Он появился несколько недель назад, и это причина сегодняшнего дня. Главная причина в том, что было сложно организовать совместную работу Россией и Европейским космическим агентством, — считает заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Игорь Митрофанов. – Я допускаю, что, если бы не коронавирус, можно было бы поработать в три смены, семь дней в неделю, но в этом не было необходимости».

При этом, по его словам, к российским научным приборам на борту миссии претензий нет. «Все наши приборы и для марсохода, и посадочного аппарата, в которых мы были единственными разработчиками, доставлены в Европу. В конце 2019 года наш Комплекс научной аппаратуры туда улетел, чтобы участвовать в испытаниях на борту. Наш прибор «Адрон» участвовал в этих испытаниях, все было в порядке, и я знаю, что с другими приборами тоже все было в порядке», — рассказал он.

Есть проблемы с солнечными батареями, которые будут питать марсоход «Розалинд Франклин», заявил Дэвид Паркер, руководитель отдела пилотируемых полетов и автоматических исследований космоса в ЕКА.

По его словам, испытания марсохода в Каннах показали слабость клея, крепящего солнечные панели к роверу. Теперь по возвращении в Турин (Италия) солнечные панели марсохода будут присоединены дополнительными креплениями.

Пока не ясно, во сколько обойдется перенос миссии на два года. «У нас есть бюджет, который включает непредвиденные расходы на перенос до 2022 год, — пояснил Паркер. – Конечно, он основан на наших оценках, сейчас нам надо переговорить с промышленностью, чтобы получить подтвержденные оценки. Но это не должно стать финансовым кризисом».

Однако есть еще одна возможная причина переноса, о которой могли не сообщить руководители Роскосмоса и ЕКА. За два дня до официального объявления появилось сообщение о переносе ближайшего запуска ракеты «Протон» с двумя спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на два месяца из-за обнаружения «некачественных комплектующих».

По данным «Ведомостей», речь идет о перекаленных болтах в корпусе двух ракет – в том числе той, что должна была отправить летом «ЭкзоМарс». В тот же день «Роскосмос» объявил о создании специальной комиссии, которая установит ответственных за дефекты на ракете. Причем речь идет о некачественных комплектующих изделиях, произведенных в 2015-2016 годах.

По данным источника «Газеты.Ru» в космической отрасли, брак был выявлен при испытаниях второй ступени ракеты, причем речь теперь идет о замене более тысячи болтов, которые являются важным элементом в топливных магистралях.

«По ощущениям все шло к этому переносу, потому что проблема с парашютами тянулась достаточно долго. Ведь по сути продолжается разработка миссии – идут испытания, по их результатам выявляются недостатки, продолжают вносить изменения – обычно это не делается за 4 месяца до старта. Конечно, все усугубил коронавирус, но думаю, последним спусковым крючком стали эти болты на «Протоне», — считает популяризатор космонавтики, основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров.

— Если на ракете, которая должна запускать «ЭкзоМарс» несколько тысяч болтов под замену, это как раз работа на 4 месяца. Конечно, в пресс-релизе Роскосмоса не написано про эти болты – проще спихнуть на коронавирус.

Думаю, брак на «Протоне» стал последней каплей – сколько «черных лебедей» уже вылезло, сколько еще вылезет — решили не торопиться».

Сожаление по поводу переноса выразил академик РАН Михаил Маров, много лет участвовавший в советских и российских межпланетных миссиях.

«Мы идем с большим отставанием по всем программам лунно-планетных исследований, — сказал Маров. – За последние 10-15 лет в лунно-планетной программе НПО Лавочкина сменилось несколько главных конструкторов, которые тянут за собой свою команду, насаждают свой стиль работы. Что касается «ЭкзоМарса», то жаль, что не только наша лунная программа переносится, но и марсианская».

В пресс-службе Роскосмоса пока не ответили на вопрос о том, обнаружены ли бракованные болты на марсианской ракете.