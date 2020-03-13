Тайная операция: зачем Андропов вскрыл могилу Гитлера

Почему Андропов решил заново сжечь труп Гитлера

13 марта 1970 года председатель КГБ Юрий Андропов направил в ЦК КПСС секретную записку под грифом «Особая важность. Совершенно секретно». Послание имело номер 655/А/ов и серию «К», то есть предназначалось лично Леониду Брежневу. Повышенная секретность документа подчеркивалась тем, что самые важные фразы были не напечатаны, а вписаны в текст от руки. Таким способом Андропов пытался сохранить свою идею в тайне от машинисток. К генеральному секретарю ЦК КПСС шеф госбезопасности СССР обратился с предложением уничтожить останки Адольфа Гитлера.

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«В феврале 1946 года в городе Магдебург на территории военного городка, занимаемого Особым отделом КГБ при 3-й ударной армии ГСОВГ (Группы советских оккупационных войск в Германии. – «Газета.Ru»), были захоронены трупы Адольфа Гитлера, Евы Браун, Йозефа Геббельса, его жены и детей (всего 10 трупов). В настоящее время указанный военный городок, исходя из служебной целесообразности, отвечающей интересам наших войск, командованием армии передается немецким властям.

Учитывая возможность строительных или иных земляных работ на этой территории, которые могут повлечь обнаружение захоронения, полагал бы целесообразным произвести извлечение останков и их уничтожение путем сожжения.

Указанное мероприятие будет произведено строго конспиративно силами оперативной группы Особого отдела КГБ и должным образом задокументировано».

Сколько раз перезахоранивали останки

Магдебург находится в центральной Германии на берегу Эльбы. В январе 1945 года он сильно пострадал от массированных бомбардировок союзников, в которых погибли порядка 2,5 тыс. человек. 19 апреля того же года западную часть города заняли американские войска, а 5 мая в восточную вступили части Красной армии. 1 июля под ее контроль был передан весь Магдебург. С 1949 года по 3 октября 1990-го он входил в состав ГДР и являлся центром одноименного округа. Останки лидеров нацистского режима и членов их семей попали сюда в феврале 1946 года после нескольких перезахоронений.

Самоубийство Гитлера и его супруги Браун произошло 30 апреля 1945 года в берлинском бункере фюрера. На следующий день, 1 мая, умертвил супругу с детьми и сам ушел из жизни Геббельс. Их тела были вынесены приближенными на улицу, подожжены и закопаны. Однако уже 5 мая обгоревшие кости обнаружили советские бойцы под командованием старшего лейтенанта Алексея Панасова. Тела были опознаны и после многочисленных экспертиз закопаны у города Бух, территория которого сегодня является северо-восточным районом Берлина. Позднее ввиду передислокации отдела контрразведки СМЕРШ останки перевезли сначала в район города Финов (в 1970 году объединен с Эберсвальде и ныне известен под этим названием). Далее трупы оказались в Ратенове в 70 км к западу от Берлина. Там их предали земле в деревянных ящиках на глубине 1,7 м.

В феврале 1946 года специальная комиссия СМЕРШ вновь потревожила захоронение.

В составленном акте указывалось, что трупы находятся в полуистлевшем состоянии и в таком виде доставлены в Магдебург. Окончательно они были закопаны на глубине 2 м во дворе дома № 36 по улице Вестендштрассе в 25 м от гаража. Захоронение сровняли с землей и тщательно замаскировали под окружающую местность. Советские власти всерьез опасались, что о месте погребения станет известно почитателям Гитлера и оно превратится в точку сбора немцев-реваншистов.

Операцию «Архив» одобрили Брежнев, Косыгин и Подгорный

В 1970 году те же мысли пришли в голову Андропова. Руководители партии и государства вполне разделили его тревогу. Поэтому уже 16 марта на письме главы КГБ появилась резолюция: «Согласиться». Свои подписи поставили Брежнев, председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и председатель Президиума Верховного Совета Николай Подгорный.

«Я спросил тогдашнего начальника канцелярии Косыгина Бориса Бацанова: как подписывались такие документы? Бацанов разъяснил: так как документ принадлежал к так называемой серии «К», то есть должен был предъявляться сугубо лично, то его после Брежнева нес дальше специальный чиновник — начальник первого сектора Общего отдела ЦК КПСС. Тогда ставились подписи, возможно, после телефонного или личного согласования. После этого он отправлялся для исполнения. Так и случилось.

Письмо Андропова вернулось в КГБ, вернее, осталось в ЦК, но начальник первого сектора Соловьев 18 марта сообщил Андропову, что согласие есть.

Тогда и родилась последняя операция в нашей долгой истории — операция или, как ее обозначили, мероприятие «Архив», — рассказывал в своей книге «Операция «Миф», или сколько раз хоронили Гитлера» переводчик Георгия Жукова в период Великой Отечественной войны, впоследствии военный историк Лев Безыменский. В частности, 1 мая 1945-го он переводил для маршала письмо Геббельса и Мартина Бормана, в котором они сообщали о смерти Гитлера.

26 марта Андропов утвердил совершенно секретный документ серии «К» под названием «План проведения мероприятия «Архив». Его целью значилось «изъять и физически уничтожить останки захороненных в Магдебурге 21 февраля 1946 года в военном городке по улице Вестендштрассе возле дома № 36 (ныне Клаузенерштрассе) военных преступников».

«Пришел домой, долго мыл руки с мылом»

План предусматривал установление над местом работ специальной палатки, охраняемой солдатами. Для контрнаблюдения за близлежащим домом с целью обнаружения возможной визуальной разведки был организован скрытый пост. Если бы оперативники вычислили слежку со стороны немцев, им бы пришлось нейтрализовать этих людей. В случае расспросов посторонних лиц участники операции должны были сказать, что ищут здесь секретные архивы нацистов. Об истинной цели мероприятия не должны были знать даже расквартированные в Магдебурге советские военные.

Раскопки предполагалось произвести ночью. Останки Андропов требовал сложить в специально подготовленные ящики, вывезти их на машине в район учебных полей саперного и танкового полков ГСВГ и сжечь. 26 марта план «Архив» был отправлен в Магдебург. И 4 апреля состоялось его осуществление. Согласно составленному акту, «при вскрытии захоронения было обнаружено, что останки военных преступников предположительно были захоронены в пяти деревянных ящиках, поставленных друг на друга крестом. Ящики сгнили и превратились в труху». Во всех документах к «преступникам» упорно причисляли и Магду Геббельс с детьми, в то время как имя вождя НСДАП нигде намеренно не упоминали. В ночь на 5 апреля опергруппа выкопала яму, сложила кости в ящики из-под автомата Калашникова и утром произвела «физическое уничтожение останков». Они были сожжены, превращены в пепел и развеяны. Акты были составлены в единственном экземпляре и отправлены в Москву в КГБ.

Как отмечалось в отчете о проведенном мероприятии, «уничтожение останков произведено путем их сожжения на костре на пустыре в районе города Шенсбек, в одиннадцати километрах от Магдебурга. Останки перегорели, вместе с углем истолчены в пепел, собраны и выброшены в реку Бидевиц».

Наиболее грязную работу выполнил самый младший член опергруппы КГБ Владимир Гуменюк, в отличие от остальных участников не обладавший фронтовым опытом. По его воспоминаниям, скрытую от посторонних глаз армейской палаткой яму засыпали листьями. Работать пришлось в костюме химзащиты и противогазе. После сожжения останков старший лейтенант собрал пепел вперемешку с углями в солдатский вещмешок и замаскировал место костра. Именно Гуменюк развеял пепел по ветру у реки Бидевиц.

«Пришел домой, долго мыл руки с мылом, хотя они и так были чистыми, ведь работал в перчатках. Был абсолютно спокоен, видимо, потому, что переволновался раньше», — рассказывал офицер КГБ газете «Труд» 20 лет назад.

Он сохранил вещмешок у себя и по состоянию на 2000 год держал его в сейфе.

Известный историк Рой Медведев в своей книге «Андропов» писал:

«В соответствии с предложением Андропова, с которым согласились члены Политбюро ЦК КПСС, группа солдат и офицеров спецгруппы КГБ выкопала пять снарядных ящиков, использованных как гробы, с останками указанных лиц.

Их перевезли на полигон, сожгли, а пепел развеяли по ветру. Таким образом, именно Юрий Андропов поставил символическую последнюю точку в этой мрачной главе немецкой истории. По свидетельству бывшего директора ФСБ генерала армии Николая Ковалева, в здании ФСБ есть особая комната, где в одном из сейфов и сегодня хранятся некоторые личные вещи Гитлера, Генриха Гиммлера и других вождей Третьего рейха. Здесь же решили хранить и челюсти фюрера, по которым его труп в свое время был опознан».

В наше время в архиве ФСБ хранятся зубные протезы и часть черепа Гитлера с входным пулевым отверстием, а также боковые ручки дивана из бункера со следами крови.