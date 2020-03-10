«Люди погибали от духоты»: как американцы разбомбили Токио

За время Второй мировой войны Токио несколько раз подвергался массированным бомбардировкам. Впервые американские самолеты атаковали японскую столицу 18 апреля 1942 года. Этот авианалет получился не слишком удачным. Из 16 бомбардировщиков ни один не вернулся на базы. 15 июня 1944 года для выполнения операции с китайских аэродромов в воздух поднялись 68 боевых машин ВВС США. Из-за дальней дистанции до объекта бомбежки сумели добраться 47 из них. 24 ноября того же года на Токио напала эскадра из 68 самолетов.

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Если авианалеты с территории Китая были не слишком эффективны, то захват Марианских островов Гуан, Сайпан и Тиниан открыл американцам новые перспективные возможности. 23 февраля 1945-го они применили новую тактику: 174 бомбардировщика В-29 с низкой высоты сбросили на город напалм и зажигательные бомбы. Самолеты летели тремя линиями и разрушили около 2,56 км².

Это был первый по-настоящему результативный успех американских ВВС над Токио.

Чтобы закрепить его, в ночь на 10 марта 1940 года с Марианских островов вылетел новый воздушный отряд, включавший 334 бомбардировщика.

Операция получила название «Митингхаус» («Дом молитв»).

Первыми на высоте 1,5 км двигались целеуказатели – их бомбы образовали в ночном небе мегаполиса гигантский огненный крест. За ними на высоте до 3 км шли основные силы. 279 самолетов, достигших Токио, сбросили 1665 т бомб. Благодаря экономии на топливе и оборонительном вооружении каждый самолет нес около 6 т напалма и «зажигалок».

Бомбардировщики сбросили на город 500 тыс. бомб М-69, специально сконструированных таким образом, чтобы сжечь деревянные, в основном жилые дома японской столицы. Каждая бомба в кассете из 38 штук имела вес около трех килограммов. Кассеты весом более 200 кг разбрасывали бомбы на высоте 600 м. Похожий на спортивный носок фосфорный взрыватель воспламенял желеобразное горючее, которое зажигалось при столкновении с землей. Комки напалма, представлявшие собой липкую огненную массу, приставали ко всему, чего касались.

Перегретый воздух поднимался вверх, ему на смену приходили новые массы. Поднявшийся ветер быстро раздувал пламя и переносил огонь дальше. Токио превратился в огромный костер, питающий сам себя. При наличии менее 8 тыс. пожарных на сотни квадратных километров пылающих кварталов город оказался обречен.

Застроенные деревянными домами улицы японской столицы бомбили два часа. В результате в городе образовался огненный смерч, похожий на тот, который возник во время бомбардировки союзниками Дрездена 13−15 февраля 1945 года. Температура в городе достигала 980 °C. На людях загоралась одежда. В некоторых районах огонь плавил асфальт.

Действия американской авиации привели к полному выгоранию 41 км² городской застройки и разрушению 330 тыс. домов. Из-за страшного пожара разогрелась даже вода в токийских водоемах. Плавились металлические конструкции мостов. Возгорания в Токио продолжались около суток. Без крыши над головой осталась примерно половина городского населения.

Если во всех предыдущих бомбардировках погибли в общей сложности 1300 человек, то 10 марта 1945 года – не менее 80 тыс. Причем некоторые исследователи настаивают на цифре в более 100 тыс. жертв.

ВВС США потеряли в этой операции 14 бомбардировщиков. Еще 42 самолета оказались повреждены.

Советский корреспондент Николай Богданов, прибывший в Токио 31 августа 1945 года, так описывал результаты бомбежки со слов выживших очевидцев:

«В несколько часов все было кончено. Город исчез, как приснившийся. Сейчас в Токио осталось не больше пятнадцати процентов домов.

Уцелели в основном здания европейского типа — министерства, посольства, банки. Всюду кучи мусора. Висят оборванные провода. У обочины тротуара прислонились железные остовы сгоревших легковых автомобилей, красные, как скорлупки вареных раков. Американцы бросали зажигательные бомбы по особой системе, создавая кольца пожаров. Куда японцы ни бросались, всюду их встречала стена огня. Здесь много каналов и даже домашних прудов для купанья. Но жар был такой силы, что в маленьких водоемах вода закипала, а в больших люди погибали от духоты. Японцам напоминали об их варварских бомбардировках беззащитных китайских городов».

Поэт Константин Симонов посетил столицу Японии в декабре 1945 года.

«Нетрудно представить себе, какой ад был здесь, когда на город сбрасывались десятки тысяч «зажигалок», и он весь горел. То, что осталось от Токио, состоит из трех частей: во-первых, сам по себе составляющий целый город центр Токио, построенный в основном по-европейски; во-вторых, разбросанные по всему городу островки каменных зданий, разнокалиберных, многоэтажных, в большинстве своем некрасивых и не очень вяжущихся друг в другом (Токио почти не бомбили фугасными бомбами, от «зажигалок» эти дома не могли сгореть и поэтому остались целыми); и, наконец, в-третьих, довольно многочисленные улицы и кварталы, состоящие из мелких несгоревших деревянных домов», — рассказывал автор романа «Живые и мертвые».

Генерал Кертис Лемей, планировавший и проводивший массированные бомбардировки японских городов, впоследствии вспоминал:

«В то время меня не очень-то тревожило убийство японцев. Полагаю, если бы мы проиграли ту войну, меня бы судили как военного преступника».

Вместе с тем он считал, что бомбардировки спасли много жизней, подтолкнув Японию к капитуляции.

По словам Лемея, против бомбежек категорически возражал вице-президент страны Гарри Трумэн. Однако он еще не имел необходимого влияния на военных. Нападением на Токио с воздуха американское командование планировало вынудить Японию выйти из войны. Расчет был на то, что уничтожение столицы произведет гнетущее впечатление на японское руководство. Однако эти предположения не оправдались.

11 марта император Хирохито посетил разрушенный Токио и заплакал, увидев дымящиеся руины на месте современного города. 7 апреля 1945 года к власти пришел кабинет адмирала Судзуки Кантаро, последнее японское правительство военного времени. Формально министры провозгласили продолжение войны против США и Великобритании до полной победы. Однако всем было понятно, что главной его задачей должен стать поиск путей для приемлемого завершения войны. В своем первом выступлении в качестве премьера Судзуки признал, что империя находится перед лицом величайшего кризиса. Далее он заявил о необходимости крепить «боевой дух народа» и «самоотверженно защищать родину».

ПВО Японии получили приказ не допустить подобной катастрофы в будущем. 26 мая американская авиация совершила третий налет и понесла рекордные потери, лишившись 26 бомбардировщиков. Японцы оказали врагу яростное сопротивление. Власти США сочли этот урон критическим и прекратили бомбардировки Токио.