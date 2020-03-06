Последний шанс: как Германия пыталась переломить ход войны

После потери Будапешта немцы не оставляли попыток перехватить инициативу и нанести поражение войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов. Адольф Гитлер отдал приказ направить в Венгрию 6-ю танковую армию СС. Ее планировалось задействовать для наступления группы армий «Юг» с целью восстановления линии обороны по Дунаю. В нацистской Германии операция получила кодовое название «Весеннее пробуждение». Общее наступление предварялось локальным. 8-я армия вермахта, усиленная 1-м танковым корпусом СС, должна была ликвидировать плацдарм 2-го Украинского фронта на западном берегу реки Грон.

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Создав себе значительное превосходство в силах и особенно в танках, 17 января немцы перешли в наступление и прорвали советскую оборону в районе Солдины. Продолжая наступать в течение следующих дней, 24 февраля силы вермахта и СС вышли на западный берег Грона, ликвидировав опасный для себя оперативный плацдарм.

В последней попытке нацистской Германии переломить неудачно складывавшийся ход войны ключевая роль была отведена панцерваффе – танковым войскам.

Наступление немцев на западе Венгрии, в районе Балатона, продлилось десять дней. Историки назвали эти события одним из самых напряженных танковых сражений Великой Отечественной войны. Германское командование, сосредоточив здесь сотни танков, крупные силы мотопехоты, около 800 самолетов, много артиллерии и другой боевой техники, пыталось отбросить советские войска за Дунай и надолго стабилизировать фронт в этом регионе. На земле и в воздухе закипели круглосуточные бои.

Одновременно это была заключительная оборонительная операция Красной армии. Вместе с ней военные действия вели находившиеся в оперативном подчинении 3-го УФ 3-я югославская армия под командованием Косты Надя и 1-я болгарская армия, которую вел Владимир Стойчев. Общее руководство операцией осуществлял Федор Толбухин. Суммарно силы антигитлеровского блока насчитывали около 400 тыс. человек. Численность группировки армий «Юг», усиленной подразделениями из состава группы армий «Е» и 3-й венгерской армией, составляла порядка 431 тыс. солдат и офицеров.

«По опыту многих операций мы знали: чтобы успешно вести борьбу с крупной танковой группировкой врага, войска должны быть в достаточной степени обеспечены боеприпасами и горючим. Поэтому большое место в работе Военного совета фронта в подготовительный период было отведено вопросам материально-технического обеспечения. Их решение серьезно осложнялось тем, что фронтовые склады располагались на восточном берегу.

Правда, на Дунае имелось пять наплавных мостов различной грузоподъемности и одна паромная переправа. Но использование переправ нарушилось вражеской авиацией и наступившим к концу февраля ледоходом.

И вот для того чтобы избежать случаев прекращения доставки грузов через Дунай, были построены канатно-подвесная дороги и трубо-бензопровод. Это мероприятие сыграло важную роль в организации бесперебойного снабжения войск», — отмечал в своей работе «3а освобождение Венгрии и Австрии» начальник штаба 3-го УФ генерал-полковник (впоследствии генерал армии) Семен Иванов.

6 марта в 8 часов 47 минут после мощной артиллерийской подготовки 6-я танковая армия СС при поддержке пехотных соединений нанесла удар в полосе между озерами Веленце и Балатон, указывается в статье ведущего научного сотрудника НИИ (военной истории) Военной академии Генштаба ВС РФ Валерия Абатурова «Балатонская оборонительная операция 6 — 15 марта 1945 г.». В течение дня немецкие войска в ходе ожесточенных боев смогли вклиниться в оборону 26-й армии на двух небольших участках. Южнее озера Веленце их продвижение составила 3-4 км, а западнее канала Шарвиз – 1,5-2 км. Чтобы не допустить дальнейшего распространения противника в глубину и расширения прорыва, командующий войсками фронта Толбухин, как это и предусматривалось планом оборонительной операции, выдвинул из второго эшелона и резерва одну стрелковую дивизию, две бригады 18-го танкового корпуса и танковый полк 1-го гвардейского механизированного корпуса.

С утра следующего дня немцы и венгры возобновили наступление, введя в сражение до девяти полков пехоты и свыше 170 танков и штурмовых орудий.

Главную роль в отражении их ударов сыграли противотанковая артиллерия, огонь танков и САУ из засад, действия штурмовой авиации и широкий маневр на угрожаемые направления дополнительных сил и средств. За два дня советские войска уничтожили до 4 тыс. немецких солдат и офицеров, около 100 танков и штурмовых орудий. Но, несмотря на тяжелые потери, противник настойчиво пытался пробить брешь в построениях 3-го Украинского фронта. К исходу 7 марта он увеличил продвижение западнее канала Шарвиз до 7 км.

Генерал-полковник Иванов свидетельствовал: «Противник перешел в контрнаступление 6 марта. Вначале враг нанес два удара на южном участке фронта: один в час ночи по 1-й болгарской и 3-й югославской армиям на рубеже реки Драва, а другой в 7 часов утра после часовой артиллерийской подготовки — по войскам 57-й армии. Эти удары носили вспомогательный характер, но преследовали далеко идущие цели.

Во-первых, немецкое командование предполагало переходом здесь в наступление на несколько часов раньше, чем на главном направлении, отвлечь наше внимание от центрального участка фронта.

Во-вторых, в случае нанесения поражения 1-й болгарской армии и достижения успеха наступления на южном участке в целом противник рассчитывал выйти в тыл 57-й армии и к нашим переправам на Дунае. Должен заметить, что ночное наступление противника оказалось неожиданным для болгарских и югославских войск, в результате чего они попали в трудное положение. Проявляя беспримерное мужество и самопожертвование, воины 1-й болгарской армии сдерживали натиск озверелого врага, не позволяя ему пробиться к городу Печ и осуществить свой замысел».

Во что бы то ни стало стремясь прорваться к Дунаю, расстояние до которого составляло 20-30 км, командование группы армий «Юг» ввело в сражение с утра 8 марта 2-ю танковую дивизию СС. Теперь между озерами Веленце и Балатон одновременно действовало свыше 250 танков и штурмовых орудий. На отдельных участках их плотность достигала 40-50 единиц на 1 км. На следующий день, когда наступательная группировка врага была усилена 9-й танковой дивизией СС, количество танков и штурмовых орудий увеличилось до 320.

В расчете на низкую эффективность советской артиллерии в темное время суток немцы продолжали вести наступление и ночью, используя приборы ночного видения. В результате ожесточенных боев за пять первых дней операции немецким войскам удалось прорвать главную и вторую полосы обороны. Однако это не обеспечило им успеха, так как перед ними еще лежали тыловой армейский и фронтовой рубежи обороны.

Как уточняется в работе историка Александра Михайлика «История боевых действий Красной армии на территории Венгрии (сентябрь 1944 – апрель 1945 гг.)», 8-9 марта части вермахта вынудили советские войска отойти на юг. В боях 10-12 марта на правом крыле и в центре фронта наступления противник продвинулся незначительно, но западнее канала Шарвиз он сумел овладеть Шимонторниа и захватил небольшие плацдармы на южном берегу канала Елуша. Командование 3-го Украинского фронта, маневрируя стрелковыми, артиллерийскими и танковыми резервами, продолжало усиливать оборону, которую противник в ходе недельных боев так и не смог преодолеть.

15 марта немцы прекратили атаки восточнее Балатона, а 20-го окончательно стихли бои на юге.

Все, чего смогла добиться танковая группировка СС в результате десятидневных боев между озерами Веленце и Балатон, – это ценой огромных потерь вклиниться в оборону 3-го Украинского фронта до 10-35 км. Советские войска сохранили боеспособность, в то время как немцы утратили возможность наступать.

«Исчезли все шансы на крупный успех. Был утрачен сохранявшийся до сих пор высокий боевой дух эсэсовских дивизий. Под прикрытием упорно сражающихся танкистов вопреки приказу отступали целые соединения», — признавал начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Гайнц Гудериан.

Исчерпав свой наступательный потенциал, немецкое командование приняло решение отводить армии к границам Австрии. Силы 3-го УФ, 16 марта перешедшие в наступление на венском направлении, к 23-му преодолели горы Вертеш и Баконь и вышли в район западнее города Веспрем, преследуя неприятеля.

Несмотря на превосходство в танках и штурмовых орудиях, немецкие войска так и не смогли развить достигнутый на отдельных участках тактический успех и выйти к Дунаю.

Отражению их ударов способствовали глубокое эшелонирование оборонительных полос и рубежей, их заблаговременная инженерная подготовка, своевременное наращивание усилий в обороне на опасных направлениях. В период с 6 по 15 марта на минных полях немцы потеряли 130 танков и штурмовых орудий, свыше 850 человек, значительное количество бронетранспортеров и автомашин. В целом же их потери составили свыше 40 тыс. человек, около 500 танков и штурмовых орудий, более 250 самолетов. 3-й Украинский фронт лишился 32 899 солдат и офицеров, 8492 из них погибли.