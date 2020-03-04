«Дань мифам»: академик о скандальном интервью «Петровки, 38»

В РАН назвали «неумеренной саморекламой» интервью официальной газеты московской полиции «Петровка, 38» с Борисом Хигиром, автором книг о том, как имя и дата рождения человека якобы влияют на его характер и судьбу.

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В беседе Хигир рассказал, как узнать о преступных наклонностях по почерку и дате рождения, приравнял отчество к геному и пожаловался, что в правоохранительных органах пренебрегают его услугами.

«Борис Хигир наговорил «сорок бочек арестантов», сочетая высказывания очевидно справедливые с заведомо вздорными заявлениями, — поделился с «Газетой.Ru» своим мнением глава Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН академик Евгений Александров. — Хигир представляет себя психологом-физиономистом, для которого характер человека читается, как раскрытая книга. Опытный психолог, разумеется, может строить достаточно вероятные гипотезы о характере и склонностях человека по его внешнему виду, манерам, голосу, даже по почерку — в этом нет ничего загадочного или сенсационного.

Но при этом Хигир отдает дань популярным мифам о могуществе хиромантии, в новейшем прочтении — дерматоглифике (в 2016 году Комиссия выпустила Меморандум о ее лженаучности — «Газета.Ru»)».

К аналогичным заблуждениям относится вера автора во влияние даты рождения на судьбу человека, а также вера во влияние имени на судьбу человека, отмечает Александров — сказаться на судьбе может разве что унизительное неблагозвучное имя. Есть в высказываниях Хигира и другие ошибки.

«Например, он заявляет, что группа крови определяет склонность к преступности, добавляя, что большинство преступников имеют первую группу крови, — поясняет Александров. — Но это самоочевидно, потому что первая группа крови — самая распространенная. Столь же самоочевидно «сенсационное» утверждение о том, что если папа в молодости успел посидеть в тюрьме, то статистически вероятно, что кто-то из его детей будет тоже сидеть. Так сказать, яблоко от яблони недалеко падает».

Как рассказал в интервью «Петровке» Хигир, на предсказание судьбы по именам его подтолкнул случай с дрессировщиком Вальтером Запашным — после того как тот по совету Хигира поменял кличку строптивой тигрице, ее характер якобы изменился и она стала послушной.

Хигир «предсказывает» не только по именам, но и по физиологическим особенностям. Форма губ, ушей, подбородка — все это якобы говорит об определенных чертах характера. По его мнению, точность его предсказаний доходит до 90%.

Верит Хигир и в то, что папиллярные узоры на пальцах тоже могут что-то рассказать о человеке.

«Когда я был в музее Маяковского, то обратил внимание на его узор. Мой вывод такой: его убили, сам Маяковский не мог этого сделать — у него не было соответствующей линии самоубийцы. Есенин также был убит, не было в нем склонности к самоубийству, что подтверждают его папиллярные узоры», — заявляет он.

По мнению Хигира, играют роль и другие физиологические параметры.

«Например, практически у абсолютного большинства убийц, педофилов — первая группа крови. У педофилов обычно детский тембр голоса», — уверен он.

Также Хигир верит в графологию, учение, согласно которому почерк может что-то рассказать о наклонностях человека. Множество исследований показали несостоятельность графологии как способа оценки черт характера (как, впрочем, и физиогномики, и дерматоглифики), но Хигира это не останавливает.

Как утверждает Хигир, его знания пригодились бы полиции для подбора кадров.

«Я могу описать, каким он будет в новой должности, зная его имя, отчество, год и месяц рождения, а еще лучше и ряд других деталей... Имя, отчество, группа крови, лицо. Далее тембр голоса, почерк — все это дает много сведений. Когда я все это проанализирую, то даю заключение, может ли человек работать в этой должности», — говорит он.

Себя он называет единственным в Европе, кто занимается подобной деятельностью.

«Когда я прихожу с бескорыстными предложениями своих услуг, например, к представителям правоохранительных органов, то часто не нахожу с их стороны большой поддержки», — сетует Хигир.

Хигир — известный в полицейских кругах человек, его действительно приглашают читать лекции в различные подразделения полиции, рассказал СМИ ответственный секретарь газеты «Петровка, 38» Сергей Осташев. Он добавил, что интервью с ним «не значит, что мы это поддерживаем».

«Это из разряда фантастики, — сообщил каналу 360° экс-начальник криминальной полиции Евгений Харламов. — Это полный абсурд, который не имеет ничего общего с практикой. Это как тыкать пальцем в небо... Я, как бывший начальник криминальный полиции, общаюсь сейчас с людьми, которые занимают немаленькие должности в МВД, я от них такого не слышал. Я боюсь, что если им об этом скажу, они меня засмеют! Я этому не верю!»

Хигир, по собственному заявлению, окончил Харьковский институт спорта и работал спортивным психологом. Затем он стал членом общественной организации под названием Международная Академия Информатизации.

Как и РАЕН, Академия знаменита «исследованиями» в области астрологии, уфологии, телекинеза и других, мягко говоря, сомнительных дисципин.

Хигир — автор ряда книг о влиянии имени на судьбу, зарабатывает консультациями, где берется предсказать совместимость супругов по имени, дате рождения, фото и группе крови, выбрать имя для ребенка, исходя из аналогичных данных родителей, и даже подобрать название для фирмы по именам и датам рождения основателей и главного бухгалтера.