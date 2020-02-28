Мрет на стали: чего боится коронавирус

На меди и стали коронавирус способен выживать около двух часов, но на других поверхностях — гораздо дольше, выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

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«На меди и стали коронавирус ведет себя довольно типично — выживает около двух часов, — сообщил директор CDC Роберт Редфилд на слушаниях Палаты представителей США. —

Но на других поверхностях, картоне или пластике, он выживает дольше, и нас интересуют именно они».

По мнению Редфилда, именно с передачей вируса через поверхности связана вспышка коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Однако он не считает, что инфекция может распространяться благодаря грузовым перевозкам. Товары идут достаточно долго, чтобы вирус успел погибнуть.

Также Редфилд обращает внимание на более низкую смертность от вируса за пределами Китая — по его оценкам, она составляет около 0,5%. Однако точных данных пока что нет, поэтому догадки еще предстоит проверить.

В Китае ВОЗ оценивает смертность от коронавируса в 2-4%.

Пока что инфекция распространена в основном на территории Китая — там зарегистрировано почти 80 тыс. случаев заражения и более 2700 смертей. В 46 других странах зарегистрировано около 3700 случаев заражения и 57 смертей.

Коронавирусы, в целом, слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве. Однако в составе воды они могут просуществоватть до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают его в течение нескольких минут.

Достаточно эффективны против коронавируса и антисептики. Результаты исследований могут варьироваться, но они позволяют ВОЗ рекомендовать спиртосодержащие антисептики для рук в качестве профилактики заражения коронавирусами.

Заразиться коронавирусом от посылки из Китая проблематично,

считает вирусолог Михаил Щелканов из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета.

«Чихнул носитель — капельки осели на поверхности поручня лестницы. Вы прошли, коснулись рукой перил, а потом потрогали свои слизистые: рот, нос, глаза. И то же самое, если вдруг капельки аэрозоля осядут на поверхности предмета, пересылаемого по почте», — говорит он.

По оценкам Щелканова, осевший на какой-либо поверхности вирус может продержаться до двух суток — это зависит от влажности, температуры воздуха, а также от прямого попадания солнечных лучей.

«Тут каждый человек в меру своей мнительности должен поступать. Я, например, сам получаю посылки из Китая», — говорит он.

Наиболее опасен китайский коронавирус для пожилых людей. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано. При этом известно как минимум два случая инфицирования новорожденных — они подхватили вирус от матерей.

В возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти.

Мужчины умирают чаще женщин — 2,8% против 1,7%.

Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Общая смертность от вируса составила 2,3%. Это весьма скромный показатель по сравнению с атипичной пневмонией 2002-2003 годов, смертность от которой составила почти 10% при гораздо меньших масштабах заражения. Однако смертность выше, чем при сезонном гриппе: в октябре 2019 — феврале 2020 года в США от гриппа скончались 0,1% зараженных.

Эпидемия достигла пика 24-26 января и пошла на спад. К середине февраля уже наблюдалось снижение числа заражений. Специалисты предполагают, что на ситуации благотворно сказалось решение закрыть границы Уханя и ввести строгие ограничения в других пораженных районах.

Распространению вируса способствовал отток людей из Китая в связи с праздниками, считают исследователи. По мере того, как они будут возвращаться, возможна новая вспышка эпидемии.