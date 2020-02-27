Беседы под кокосом: раки болтают во время секса

Пальмовые воры — огромные раки массой до 4 кг, которых из-за внешнего вида часто путают с крабами. Они распространены в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов.

Когда-то считалось, что пальмовый вор способен самостоятельно срезать кокосы с пальм и даже колоть их клешнями — за это он и получил свое название.

Но в действительности раки ничем таким не занимаются и просто подбирают упавшие кокосы.

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Пальмовые воры общаются между собой, издавая пощелкивающие звуки, и эти щелчки весьма разнообразны. Исследователи пришли к выводу, что их «словарный запас» весьма разнообразен и довольно сложен, по крайней мере для ракообразных.

На то, что пальмовые воры издают различные звуки, ученые обращали внимание и раньше, но не знали, как и почему они это делают. Теперь исследователям удалось записать звуки, которые раки издают во время спаривания — и этот труд имеет все шансы получить Шнобелевскую премию. Работа была опубликована в журнале Zoology

Самки и самцы пощелкивали до, во время и после спаривания, и на каждой стадии щелчки были разными.

Рентгеновские снимки показали, что пальмовые воры издают эти звуки с помощью тонких вибрирующих придатков — скафогнатитов. Это пластинки на второй паре нижних ногочелюстей у высших ракообразных, их движение создает ток воды через жабры. При вибрации скафогнатиты задевают твердые пластины в жаберных каналах раков, постукивая о них. Изменяя скорость вибрации, пальмовые воры издают разнообразные по частоте звуки.

До этого единственным ракообразным, способным на такое, считался флоридский рак, Procambarus clarkii.

Хотя данное исследование было посвящено лишь общению раков во время спаривания, очевидно, они способны передавать сигналы и в других условиях, отмечают ученые. Однако чтобы расшифровать «язык» пальмовых воров, потребуются дальнейшие исследования.

Хотя раки не перебивали друг друга и издавали звуки по очереди, ученые затрудняются сказать, когда «высказывалась» самка, а когда — самец. Предназначение этих звуков пока неизвестно — возможно, они обеспечивают при спаривании дополнительную стимуляцию.

«Результаты исследования позволяют предположить, что пальмовые воры общаются с помощью звуков, — пишут авторы работы. — Очевидно, что воспроизводство звуков с использованием дыхательной системы может быть связано с другими функциями. Известно, что у ракообразных есть разные химические сигналы для спаривания, сбора в группы, сражений. Некоторые виды рассеивают свою мочу с помощью дыхательной системы. Адаптируясь к наземной среде обитания, пальмовые воры развили отличное обоняние, что дает основания полагать, что они общаются с помощью химических сигналов. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, есть ли взаимосвязь между химическими и акустическими сигналами — это позволит нам узнать больше о межличностном общении пальмовых воров».

Хотя пальмовые воры часто питаются растительной пищей, на самом деле они всеядны.

В 2017 году на глаза биолога Марка Лайдре попала сцена нападения раков на красноногую олушу — птицу крупнее самого рака.

Один из пальмовых воров подкрался к ней, пока она спала на нижней ветке дерева, вцепился в ее крыло и удерживал, пока олуша пыталась отбиться от него ногами. Запах крови привлек еще пятерых пальмовых воров, которые поспешили присоединиться к битве. За несколько часов они расчленили и съели птицу.

Это не первый раз, когда кокосовые раки нападают на красноногих олуш, отметил Лайдре. Два года назад его коллега наблюдал, как рак затащил птицу в нору.

Несмотря на жестокость увиденного, эти кадры позволяют узнать больше о жизни пальмовых воров, считает Лайдре. Они не слишком хорошо изучены и любая информация может быть полезна. Так, установлено, что птицы избегают гнездиться на островах, где много кокосовых раков.

Впрочем, людям бояться нечего, уверяет Лайдре. По его мнению, раки не агрессивные, а любопытные и нападать на человека не станут.