Первый случай: американка мочится спиртом

В мочевом пузыре американки вырабатывался этанол, из-за чего она сначала получила цирроз печени, а затем не смогла попасть в очередь на пересадку — анализ мочи постоянно показывал присутствие алкоголя в организме. О первом подтвержденном случае «автопивоваренного синдрома» в мочевом пузыре врачи рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

Реклама

61-летняя американка обратилась в медицинский центр при Университете Питтсбурга, чтобы встать в очередь на пересадку печени — у нее диагностировали цирроз. Также женщина страдала от сахарного диабета, который плохо поддавался контролю.

Перед этим она обращалась и в другую больницу, но там включать ее в очередь отказались — анализы мочи женщины все время показывали присутствие алкоголя в организме, и в итоге ее отправили лечиться от алкоголизма.

Однако алкоголь женщина, по ее словам, не употребляла.

В медицинском центре ее анализ мочи тоже показал наличие этанола. Врачи предположили, что женщина скрывает свое пагубное пристрастие к выпивке. Она продолжала все отрицать.

Однако внимание врачей привлекло то, что тесты на метаболиты этанола, этилглюкуронид и этилсульфат, — отрицательны. Но хотя бы один из них должен сохраняться в моче человека в течение недели после употребления алкоголя.

Анализ крови тоже не показал присутствия алкоголя в организме. Да и пьяной женщина не выглядела.

Тогда доктор Кеничи Тамама обратил внимание, что в моче женщины был очень высок уровень сахара, а также содержалось много дрожжей. Он допустил, что микробы в мочевом пузыре женщины могли как-то перерабатывать сахар в алкоголь.

«Когда я взглянул в медицинскую карту пациентки, я почувствовал, что обязан что-то для нее сделать. Ее, очевидно, несправедливо считали алкоголичкой», — говорит Тамама.

Чтобы проверить его догадки, исследователи взяли свежий образец мочи пациентки и сначала охладили его до 4С, а затем подогрели до температуры тела.

Как оказалось, дрожжи в моче действительно приводили к удивительно быстрой выработке этанола из сахара. Этого не происходило при охлаждении и добавлении реагентов, блокирующих ферментацию.

«Мы пришли к выводу, что результаты анализов объясняются дрожжевой ферментацией сахара в мочевом пузыре», — пишут исследователи.

В частности, врачи идентифицировали микроорганизмы Candida glabrata, «родственников» пивоваренных дрожжей. В норме они присутствуют в организме человека в небольшом количестве и не наносят вреда.

Предположительно, именно длительная выработка этанола в мочевом пузыре пациентки могла привести к поражению печени.

Противогрибковые препараты не помогли справиться с состоянием. Возможно, виной этому был плохо контролируемый диабет пациентки. Тем не менее, исследователям удалось добиться, чтобы женщину повторно обследовали для постановки в очередь на ожидание печени. Однако удалось ей попасть в очередь или нет, не уточняется.

Ранее уже было несколько сообщений о возможном брожении сахаров в мочевом пузыре у диабетиков, отмечают авторы работы. Но в одном из случаев это было обнаружено посмертно, в другом — исследовалось лишь в пробирке. Необычая пациентка стала первым человеком, у которого «автопивоваренный синдром» мочевого пузыря был диагностирован достоверно.

«Врачи должны тщательно изучать записи в медкарте и результаты лабораторных исследований, и всегда проводить расследования в случае несоответствий», — отмечают исследователи.

Известны и другие случаи, когда дрожжи производили этанол прямо в теле человека. Так, американец прожил с «автопивоваренным синдромом» почти десять лет, за которые успел попасть к психиатру, пропить курс антидепрессантов, и несколько раз оказаться в больнице из-за падений и аварий, причиной которых стало опьянение.

Все это время мужчина утверждал, что не пьет, но никто ему не верил.

Даже врачи в больнице считали, что он находит способ украдкой употреблять алкоголь. И только в 2019 году врачи из Ричмондского университета выяснили, что мужчина действительно не лгал — в его кале были обнаружены дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Причем дрожжи выявлялись в анализах и ранее, но никто из врачей не придал этому значения.

Спусковым крючком к изменению микрофлоры кишечника мог послужить прием антибиотиков в 2011 году.

Пациент получил соответствующую противогрибковую терапию и курс пробиотиков. За исключением одного рецидива, уже полтора года он живет нормальной жизнью.