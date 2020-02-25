От Кубы до ГКЧП: скончался экс-министр обороны Язов

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, высокопоставленный военный умер после тяжелой и продолжительной болезни. Маршал был вдовцом: его вторая супруга Эмма Евгеньевна умерла в 2017 году.

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В начале текущего месяца с Язовым встретился Сергей Шойгу. Российский министр обороны вручил коллеге орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «Историю государства Российского» Николая Карамзина. Как сообщала пресс-служба ведомства, орден был присужден ветерану войны за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».

Пик карьеры Язова пришелся на 1987-1991 годы, когда он возглавлял советское военное ведомство. Как партийный деятель и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС принял участие в ГКЧП, но позже оказался востребован и в новой России.

Язов родился в деревне Язове Крестинской волости Калачинского уезда Омской губернии в многодетной семье. Начало его армейской службы положила Великая Отечественная война. Он в числе ровесников хотел записаться добровольцем сразу после известия о нападении Германии на СССР, однако 16-летнего подростка, равно как и всех остальных, не взяли. Поэтому через несколько месяцев Язов, отметив 17-летие, вновь явился в районный военкомат, где схитрил, назвав годом своего рождения 1923-й.

Летом 1942 года несовершеннолетнему Язову после нахождения в пехотном училище присвоили звание лейтенанта: он получил назначение на Волховский фронт командиром стрелкового взвода.

«В первом же наступлении 28 августа я был тяжело ранен и контужен, — рассказывал маршал уже в наше время журналисту Игорю Оболенскому. — Но были в этот год и радостные вести. Как говорил товарищ Сталин, «в 42-м и на нашу улицу пришел праздник». Под Сталинградом была окружена и разгромлена крупная группировка немецко-фашистских войск. И уже после разгрома под Сталинградом удача фашистам больше никогда не сопутствовала».

По мнению Язова, «сейчас появилось много клеветников, которые пытаются доказать, что Красная армия смогла победить в войне лишь из-за того, что «завалила немцев трупами». Такие утверждения бывший министр обороны считает «не просто ложными, но и кощунственными».

Войну Язов закончил в звании капитана. А в 10-м классе, из которого сбежал в войска, доучился лишь в 1953-м, уже воспитывая двух детей.

Карьера Язова стремительно развивалась. В 1962 году он уже полковник и командир 400-го мотострелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии, куда был назначен по личному ходатайству маршала Василия Чуйкова. В этом качестве Язову довелось поучаствовать в событиях Кубинского кризиса. Его подразделение было скрытно переброшено на Кубу и до октября 1963-го находилось там в боевой готовности для отражения американского вторжения.

Операция по тайному размещению на Кубе советских ракет средней дальности получила кодовое название «Анадырь». Ее ход держался в строгом секрете. Самих военных поставили в известность уже после отплытия на кораблях из СССР.

После миссии на Кубе Язова назначили начальником отдела планирования и общевойсковой подготовки штаба Ленинградского военного округа.

В 1976-м переехал на Дальний Восток на должность первого заместителя командующего войсками ДВО, а в 1984-м, после непродолжительной деятельности в качестве командующего ЦГВ в Чехословакии и затем Среднеазиатского военного округа, — возглавил ДВО. Здесь Язов подружился с Ким Ир Сеном.

Министром обороны СССР Язов стал благодаря стечению обстоятельств — сам, по крайней мере, он называл свое назначение неожиданным. 30 мая 1987 года на Васильевском спуске у самых стен Кремля приземлился Матиас Руст. Администрация Михаила Горбачева использовала этот повод для удаления из Минобороны группы высокопоставленных военных во главе с маршалом Сергеем Соколовым.

«В этот день ни министра обороны, ни Горбачева в Москве не было. Они находились в Берлине на консультативном совещании стран-участниц Варшавского договора. Так что Соколов ничего не мог сделать. Но ситуацией с Рустом просто воспользовались, чтобы избавиться от маршала», — рассказывал Язов журналисту Оболенскому.

Ходили слухи, что Горбачев составил весьма положительное впечатление о Язове после поездки на Дальний Восток и общения с командующим ДВО. Многие ждали скорого перевода военачальника в Москву.

Сам Язов, впрочем, критически высказался о генеральном секретаре в своих мемуарах:

«Заискивающие тирады в адрес вождей всегда были на устах Горбачева. Он дозировал лесть, словно заправский провизор на весах тщеславия.

После смерти Константина Черненко по предложению Андрея Громыко Горбачева избрали генеральным секретарем. Позже ходили слухи, что ставропольская мафия отметила то событие бурными возлияниями, несколько дней пировала».

«Надо отдать должное — Язов умел работать по 20 часов в сутки, — отмечал Олег Криволапов в своей книге «Записки советского офицера: на рубеже эпох». — Усталость изматывала, и он частенько срывал нервное напряжение на подчиненных. С таким стилем поведения смирились в ДВО, а на Арбате не скоро свыклись. Про него ходили постоянные переговоры. Стоило Язову побывать с визитом в США, и оттуда раньше его самолета прилетели к нам вести о том, как министр реагировал на знакомство с американской армией. Например, когда он узнал о размерах жалованья американских военнослужащих, то бросил свою знаменитую реплику: «Мне бы получку американского солдата».

В то время рядовой армии США получал от 700 до $2 тыс. в месяц, а министр обороны СССР — менее 2 тыс. рублей».

Во время ГКЧП в августе 1991 года Язов обзванивал первых секретарей союзных республик.

Нурмухамед Ханамов, в начале 80-х работавший с главной Туркменской ССР Сапармуратом Ниязовым в аппарате ЦК, а затем — послом Туркменистана в Анкаре, так рассказывал о его поведении 19 августа: «В тот день я приехал к нему поговорить о делах. У него на столе расставлены в ряд несколько телефонов, в том числе — связь с Москвой. Сижу я у него в кабинете, вдруг звонок. Это был Язов. И я оказался невольным свидетелем их разговора. Ниязов, с перепуганным видом: «За нас можете не беспокоиться. У нас здесь все будет нормально. Мы вас всегда поддержим». Когда разговор закончился, Ниязов повесил трубку и глубоко так, с облегчением, вздохнул: «Ой, елки-палки! Вот ситуация, даже не смекнешь с ходу, как и реагировать...»

По приказу Язова в Москву вошли танки и личный состав войск. Однако заместитель министра Евгений Шапошников предпочел саботировать распоряжение, и после провала ГКЧП был назначен Горбачевым на место Язова, став последним советским главой военного ведомства.

Язов отправился в Форос к Горбачеву и был арестован по возвращении в Москву. Ему предъявили официальное обвинение в измене Родине. В аресте Язова лично участвовали министр внутренних дел РСФСР Виктор Баранников и российский генеральный прокурор Валентин Степанков. Согласно воспоминаниям самого Язова, это произошло в 2 часа 15 минут ночи 22 августа в аэропорту «Внуково».

«Меня подвели к «Волге», толкнули на заднее сиденье между вооруженными автоматами Калашникова охранниками, — рассказывал маршал. — Наступила зловещая тишина. Темная беззвездная ночь давила на сознание: «Я арестован». На снисхождение рассчитывать было легкомысленно. Поверженных политических противников принято добивать».

Из тюрьмы Язов обратился к Горбачеву с покаянием. Правда, в своих воспоминаниях он утверждал, что согласился на запись видео под влиянием усталости. В «Матросской тишине» уволенный министр провел 498 дней.

В начале 1993 года его освободили из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП, а в начале февраля 1994-го амнистировали постановлением Государственной думы.

Уже в наше время Язов подвергся новому уголовному преследованию, правда, заочно. В марте 2019-го власти Литвы осудили маршала на 10 лет лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Литовский суд признал ветерана войны виновным «в преступлениях против человечности».

После отставки Язов занимал должности главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, главного советника-консультанта начальника Военной академии Генерального штаба. В 2008 его он стал генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов МО. Язов работал до преклонных лет, входил в президиум Комитета памяти маршала Жукова, а также консультировал начальника Военно-мемориального центра ВС РФ.

Похороны маршала состоятся 28 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.