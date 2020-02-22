Измельчить и растворить: как хоронить без вреда природе

Похоронные обряды — одни из древнейших ритуалов, практикуемых человечеством. Некоторые свидетельства указывают, что их могли проводить даже неандертальцы. Как правило, труп предают земле или огню, однако оба этих варианта опасны для природы.

В день умирают десятки тысяч человек, и кремация приводит к обширным выбросам CO 2 в атмосферу, а при погребении в почву попадают формалин и другие элементы состава для бальзамирования, вредя растениям.

Кроме того, на производство гробов тратится уйма ресурсов. Только в США в землю ежегодно попадает около 50 тыс. м3 древесины, более 16 млн литров бальзамирующих жидкостей, более 1,5 млн тонн железобетона, 17 тыс. тонн меди и бронзы и почти 65 тыс. тонн стали.

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Для тех, кто хотел бы более экологичные похороны или не приемлет погребения и кремации по иным причинам, есть альтернативы.

Закопать

Наиболее приближены к классическому погребению так называемые «зеленые похороны». При них не используют бальзамирующие составы и гробы — тело просто заворачивают в саван и засыпают землей, как часто хоронили людей в прошлые века. Такие захоронения делаются на меньшей глубине, чем при похоронах в гробу. Они оказываются в самом богатом питательными веществами слое почвы, что способствует более быстрому и естественному разложению. Как альтернативу савану можно использовать простой гроб из нелакированной древесины или сплетенный из прутьев.

Чтобы обеспечить сохранность тела до похорон, вместо формалина используются сухой лед, холодильные установки и прочие способы, не позволяющие вредным веществам попасть от тела в землю.

В некоторых регионах существуют лесные кладбища — могилы располагаются среди деревьев, естественный ландшафт сохраняется, а вместо установки надгробного камня можно посадить дерево или куст.

Пустить на компост

В феврале 2020 года специалисты американской компании Recompose отчитались о первых результатах компостирования человеческих тел. Всего в рамках эксперимента команда добилась компостирования шести трупов.

Процесс занимает 4-6 недель. Тело помещается в многоразовый стальной шестиугольный контейнер вместе с древесной щепой, соломой и люцерной. При тщательном контроле влажности и соотношения углекислого газа, азота и кислорода система создает идеальные условия для класса теплолюбивых (термофильных) микробов, которые резко ускоряют нормальную скорость разложения.

Как показали первые испытания, надежно разлагается все, вплоть до костей и зубов.

Неорганические материалы (кардиостимуляторы, искусственные суставы) достаются и перерабатываются. Компост биологически безопасен — это значит, родные могут развеять останки как пепел или вырастить на них розовый куст.

«Я подумала — когда я умру, не должна ли я вернуть то, что от меня останется, планете, которая защищала и поддерживала меня всю жизнь? — рассказала основательница компании Катрина Спэйд. — Это просто логично и к тому же красиво».

Растворить

Идею ресомации — щелочного гидролиза трупов — в начале 2000-х начал развивать владелец одной из американских похоронных контор Кевин Маккейб. На это его вдохновил способ избавления от туш сельскохозяйственных животных в Университете Колорадо, пишет журналистка Мэри Роуч в книге «Кадавр: как тело после смерти служит науке». Сам же метод разработали профессор патанатомии Гордон Кей и бывший профессор биохимии Брюс Вебер.

Маккейб, Кей и Вебер сотрудничали с биохимиком Сэнди Саливаном. В 2007 году он основал компанию Resomation Ltd., которая предлагает услуги по ресомации, которую также называют водной кремацией.

«Водная кремация — это недорого и экологично, — говорит Саливан. — Я думаю, это более щадящий процесс, чем сжигание. Семьи выбирают его, потому что он кажется им более деликатным».

Тело помещают в ресоматор — герметичную камеру, где разогретый раствор гидроксида калия под давлением за несколько часов растворяет тело. Отработанная жидкость чайного цвета с резким, слегка мыльным запахом сливается в канализацию. Кости высушиваются в специальной печи и перемалываются в белый порошок, который могут забрать близкие покойного.

«У некоторых строго научный подход, их привлекает экологическая составляющая, — говорит сотрудница похоронного бюро Bradshaw Анна Крайст. — Но в целом, конечно, на этом этапе люди делают выбор на эмоциях, и подсознательно отдают предпочтение более мягкой стихии — воде».

Ресомация доступна в США и Канаде. В ближайшие годы ресоматорами планирует обзавестись Великобритания.

Заморозить и измельчить

В конце 1990-х годов шведский биолог Сюзанна Вииг-Масак, движимая идеями охраны окружающей среды, разработала в чем-то родственный компостированию метод.

Промессия (криомация) подразумевает заморозку трупа и последующее его погружение в жидкий азот, после чего тело становится очень хрупким. С помощью вибрации останки разрушаются до порошкообразного состояния. Затем их помещают в вакуумную камеру, где из порошка удаляют воду и металлические элементы. То, что остается, помещают в ящик из кукурузного крахмала и закапывают в землю. На полное разложение ящика и его содержимого уходит около не больше года. Если посадить над ним дерево, то прах послужит органическим удобрением.

«Смерть — это возможность новой жизни. Тело превращается во что-то иное. Я бы хотела, чтобы это иное было как можно более позитивным», — говорит она.

Вииг-Масак пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться признания своей технологии — у представителей похоронного бизнеса, с которыми она общалась, возникали сомнения, что люди согласятся пустить тела своих близких на удобрения. Однако сегодня компания Promessa хотя и не может похвастаться большой популярностью, все же ее услуги пользуются спросом, а представительства компании открыты во многих странах. В России первый проматорий должен был появиться в Новосибирске, но пока что до реализации проекта дело не дошло.