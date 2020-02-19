По медицинским показаниям: экипаж «Союза» заменят на дублеров

Российская часть экипажа корабля «Союз МС-16», который должен лететь к Международной космической станции (МКС) 9 апреля, будет заменена на дублеров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

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«С сожалением должен сказать, что ввиду медицинских показаний у нас сейчас, видимо, произойдет замена экипажа. Тот экипаж, который готовился к полету, который был намечен на 9 апреля, видимо, будет заменен на дублеров», — сказал представитель госкорпорации в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Как пояснил Крикалев, медицинские показания «связаны с подготовкой на Земле».

Также топ-менеджер уточнил, что вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС отправятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Также в составе основного экипажа был американский астронавт Кристофер Кессиди, но Роскосмос пока не обсуждал с NASA вопрос о его замене.

По словам Крикалева, судьба Тихонова и Бабкина пока не ясна: смогут ли они все-таки оказаться в космосе в будущем, будет зависеть от медицинских показаний. Никаких подробностей о здоровье космонавтов исполнительный директор Роскосмоса не привел, объяснив это конфиденциальностью информации, но уточнил, что «временно не годен» один из них.

Отмечается, что у нового экипажа вряд ли будет дублирующий состав, так как «дублеров дублеров обычно нам не нужно». Но, учитывая, что времени еще достаточно, руководство космической отрасли, возможно, решит подстраховаться.

Этот полет должен был стать для Тихонова первым.

До поступления в отряд космонавтов он работал инженером РКК «Энергия». В 2015 году Тихонова назначили бортинженером основного экипажа корабля «Союз МС-04», но позже отказались от его кандидатуры — Роскосмос сократил число членов экипажа до двух.

У Бабкина тоже нет опыта космических полетов, до поступления в отряд космонавтов он работал ведущим научным сотрудником РКК «Энергия». Ранее он должен был войти в состав основного экипажа корабля «Союз МС-10», но позже состав поменялся.

Медицинские тесты Роскосмоса нередко становятся преградой для желающих отправиться в космос. Ранее из отряда исключили самого возрастного действующего российского космонавта, 60-летнего Федора Юрчихина. Причиной стало здоровье пилота.

В апреле 2019 года Юрчихин уже допускал возможное несоответствие своих физических кондиций требованиям для полетов.

«Я еще не включен в экипаж, потому что мне еще надо пройти медицину. А по ней пока, откровенно говоря, есть вопросы. Не могу сказать, что совсем уж нерешаемые, но есть. Тут в первую очередь надо спросить самого себя — готов ли полететь?

Мне уже 60 лет. И сказать, что есть большое желание уйти в рядовой длительный полет, я не могу», — пояснял космонавт.

Среди требований, предъявляемых Центром подготовки космонавтов — возраст до 35 лет, высшее образование по специальности из довольно обширного списка (от радиотехники до биологических наук). Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

Физиологические требования к будущим космонавтам включают выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость, специальную физическую подготовленность — устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов космического полета (перегрузок, невесомости, гипоксии, вестибулярных раздражителей).

Также важна бортовая физическая тренированность — способность эффективно использовать в полете бортовые тренажеры для физической тренировки.

В процессе психологического обследования анализируются типологические свойства высшей нервной деятельности, психомоторные качества, социально-психологические характеристики. Психологические качества претендентов оцениваются по результатам исследований, собеседований с претендентами, изучения документов, характеризующих их жизнедеятельность, изучения данных наблюдения психологами-экспертами за претендентами при прохождении ими иных видов отбора.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с Центром подготовки космонавтов отказ от некоторых требований к кандидатам, в частности, речь шла об ограничениях по зрению. На это отреагировал телеведущий Иван Ургант.

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд Суперменов.

Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты?», — высказался он.

«Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — ответил на это Рогозин.