Старики, мужчины, гипертоники: кого убивает коронавирус

Сегодня коронавирусом COVID-19 заражены свыше 75 тыс. человек, преимущественно в Китае. Почти 15 тыс. уже вылечились, 2012 человек умерли. Китайские исследователи разобрались, для кого COVID-19 смертельно опасен, а у кого болезнь пройдет легко и не нанесет серьезного вреда здоровья. Результаты они изложили в статье в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

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Ученые проанализировали свыше 70 тыс. случаев заражения. Это исследование стало наиболее крупным с начала эпидемии.

В 80,9% случаев болезнь протекает с легкими или умеренными симптомами, отмечают исследователи.

Тяжелых случаев насчитывается около 13,8%, и лишь 4,7% — критические.

В группе риска — пожилые люди. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано. При этом известно как минимум два случая инфицирования новорожденных — они подхватили вирус от матерей.

В возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти.

Мужчины умирают чаще женщин — 2,8% против 1,7%.

Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Общая смертность от вируса составила 2,3%. Это весьма скромный показатель по сравнению с атипичной пневмонией 2002-2003 годов, смертность от которой составила почти 10% при гораздо меньших масштабах заражения. Однако смертность выше, чем при сезонном гриппе: в октябре 2019 — феврале 2020 года в США от гриппа скончались 0,1% зараженных.

Почти 86% зараженных — жители Уханя либо посещали его в период эпидемии. С 23 января границы города закрыты.

Среди медработников заразились 1716 человек, пятеро скончались. 64% зараженных работали в Ухане.

«Процент тяжелых случаев среди медицинского персонала Уханя постепенно снизился с 38,9% на пике (28 января) до 12,7% в начале февраля», — отмечается в отчете.

Эпидемия достигла пика 24-26 января и пошла на спад, уточняют исследователи. К середине февраля уже наблюдался спад числа заражений. Специалисты предполагают, что на ситуации благотворно сказалось решение закрыть границы Уханя и ввести строгие ограничения в других пораженных районах.

Распространению вируса способствовал отток людей из Китая в связи с праздниками, считают исследователи. По мере того, как они будут возвращаться, возможна новая вспышка эпидемии.

Коронавирусы могут адаптироваться к условиям и становиться более вирулентными, предупреждают авторы работы и призывают врачей сохранять бдительность.

Ранее было установлено, что COVID-19 практически не действует на детей — к середине января не было известно ни об одном случае заражения людей младше 15 лет. Исследователи предположили, что дети менее подвержены заражению или в случае болезни меньше страдают от симптомов.

Новый коронавирус очень схож с тем, что в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Тогда среди более чем 8 тыс. пациентов оказалось лишь 80 лабораторно подтвержденных случаев болезни среди детей и еще у 55 были симптомы атипичной пневмонии, но анализы не проводились. Позднее было установлено, что атипичная пневмония у детей младше 12 лет протекала значительно легче, чем у взрослых, детей и подростков не было среди умерших от болезни, а случай передачи вируса от ребенка другому лицу был зафиксирован всего один.

У ученых есть два объяснения такому повороту событий и в 2002 году, и сегодня —

либо дети менее подвержены заражению, либо их организм более эффективно борется с вирусом.

Кроме того, нынешняя вспышка коронавируса началась с заражений на рынке морепродуктов, куда ходит не так уж много детей. Взрослые, зная о возможности заражения, внимательно следят за гигиеной и при появлении симптомов держатся подальше от детей, что сдерживает распространение вируса среди них.

Исследователи отмечают, что не собирали данные специально из детских больниц, поэтому данные могут быть не совсем точными. Однако если бы дети находились в группе риска по заражению коронавирусом, уже было бы известно о куда большем числе случаев.