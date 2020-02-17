«К несчастью царь уцелел»: как Александра II взорвали в Зимнем

Александр II является рекордсменом по количеству перенесенных покушений среди всех императоров России. Многие не понимают этот феномен: почему революционеры и террористы так рьяно гонялись именно за ним, принесшим свободу крестьянам и инициировавшим коренные преобразования в государстве. Ответ на данный вопрос, впрочем, лежит на поверхности. Именно незавершенность многочисленных инициатив, приостановка реформ и угроза проведения контрреформ разочаровали и настроили против Александра II поначалу симпатизировавшую ему либеральную общественность. В империи росли и множились тайные организации, ставившие своей целью убийство царя: он подарил надежду, а потом сам же и уничтожил ее, считали они.

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Почему охотились на царя-Освободителя

Видный революционер, участник кружка чайковцев Петр Кропоткин полагал, что в 1862-1866 годах «политика Александра II приняла решительно реакционный уклон. Царь окружил себя крайними ретроградами и сделал их своими ближайшими советниками.

Реформы, составлявшие славу первых лет его царствования, были изуродованы и урезаны рядом временных правил и министерских циркуляров».

По мнению Кропоткина, сложившаяся ситуация привела неравнодушных молодых людей к убеждению, что в случае продолжения царствования Александра II Россия потеряет зачатки преобразований и вернется «ко всем ужасам николаевщины», то есть, к политике Николая I. Примерно так мыслил студент Московского университета Дмитрий Каракозов, находившийся под влиянием своего двоюродного брата, лидера тайного общества Николая Ишутина.

Ишутинцы ставили своей целью подготовку крестьянской социалистической революции. Поначалу в их деятельности преобладал пропагандистский уклон. Затем некоторые члены общества стали склоняться к тактике партизанских действий и индивидуального террора. С этой целью была создана законспирированная группа «Ад».

Каракозов вполне разделял эти методы, считая убийство Александра II толчком для пробуждения народа к революционному порыву. 4 апреля (16 апреля по новому стилю) 1866 года император гулял в Летнем саду. Когда он садился в коляску, прозвучал выстрел. Пуля пролетела мимо, потому что Каракозова во время выстрела толкнули в руку. Это событие положило конец всем преобразованиям. Под нажимом крепостников и реакционеров Александр II удалил из правительства почти всех либеральных министров. Значительно возросло влияние на царя со стороны руководителей силовых ведомств.

«После каракозовского выстрела Третье отделение стало всесильным. Заподозренные в «радикализме» — все равно, сделали они что-нибудь или нет, жили под постоянным страхом.

Их могли забрать каждую ночь за знакомство с лицом, замешанным в политическом деле, за безобидную записку, захваченную во время ночного обыска, а не то и просто за «опасные» убеждения.

При дворе и в придворных кружках либеральные идеи были на плохом счету. После выстрела Каракозова 4 апреля 1866 года правительство окончательно порвало с реформами, и реакционеры всюду брали верх», — констатировал Кропоткин, впоследствии крупнейший теоретик анархизма, в своих «Записках революционера».

Однако чем круче были полицейские меры, тем сильнее раздражалась молодежь и настроения экстремизма распространялись все шире.

6 июня (25 мая по старому стилю) в Париже в Александра II стрелял польский эмигрант Антон Березовский, намеревавшийся отомстить царю за подавление восстания в Польше. Императора вновь спас случай: офицер охраны успел оттолкнуть руку стрелявшего, и пули попали в лошадь.

«Из южных губерний приехал человек с намерением убить Александра II»

Следующим желающим убить государя стал член «Земли и воли» Александр Соловьев. Руководство организации большинством голосов высказалось против покушения. Но 14 апреля (2 апреля по ст. стилю) 1879 года он выследил царя во время прогулки на Дворцовой площади и бросился на него с револьвером. Александр II не растерялся и побежал, делая зигзаги. Соловьев стрелял пять раз, но ранил только подоспевшего полицейского. Если Березовский был сослан французскими властями на каторгу, впоследствии получил амнистию и дожил до 1916 года, то Соловьев разделил судьбу Каракозова и был казнен.

О подготовке еще одного покушения, в итоге так и не состоявшегося, рассказывал в своих мемуарах Кропоткин. Спасение императора князь приписывал своим друзьям.

«Отдельные личности и кружки, видя, что царствование Александра II фатально все больше и больше погружается в реакционное болото, и питая в то же время смутные надежды на «либерализм» наследника (всех молодых наследников престола подозревают в либерализме), настаивали на необходимости повторить попытку Каракозова. Но организованные кружки упорно были против этого и настойчиво отговаривали товарищей. Теперь я могу обнародовать факт, который до сих пор был неизвестен.

Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II.

Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так твердо была настроена тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась», — писал Кропоткин.

Появление «Народной воли»

Через несколько месяцев после инцидента на Дворцовой площади, когда только хорошая физическая форма и находчивость спасли Александра II от смерти, наиболее решительные террористы объединились в организацию «Народная воля». Во главе ее встали Андрей Желябов и Софья Перовская. Своей главной задачей народовольцы считали захват власти. После этого предполагалось созвать Учредительное собрание и предложить ему программу мер по передаче земли крестьянам, а фабрик и заводов – рабочим. Вслед за политическим переворотом должна была произойти социалистическая революция. Тактика террора власти, избранная организацией, заключалась в запугивании и дезорганизации правительства путем индивидуального террора. В качестве инструмента для реализации своих планов народовольцы рассматривали студентов и рабочих. Ячейки «Народной воли» появились и в армии.

Подтолкнуть политические изменения народовольцы рассчитывали убийством Александра II.

Во второй половине 1879 года они дважды подкладывали мины под рельсы царского поезда. В первом случае взрывной механизм не сработал, а 1 декабря (19 ноября по ст. стилю) пострадал не тот поезд: спасла императора поломка паровоза в Харькове, он не захотел ждать починки и пересел в другой эшелон. Не зная об этом, террористы пропустили первый состав.

Осенью того же года народоволец Степан Халтурин устроился на работу плотником в Зимний дворец по подложному паспорту на имя Батышкова. В ходе одного из обысков полиция нашла у подозреваемых в терроризме план императорской резиденции. Крестиком на нем была помечена столовая. Однако жандармы не догадались осмотреть дворец и проверить всех работающих в нем людей. Кроме того, столовую на схеме они ошибочно приняли за помещение солдатского караула.

Зимний дворец охранялся «небрежным образом»

Как отмечается в статье историка Юрия Пелевина «Степан Халтурин, «Народная воля» и покушение на Александра II в Зимнем дворце», рабочему-краснодеревщику выделили оклад, довольствие и жилье. Сначала его поселили в подвальной части, но он стал жаловаться на тесноту. Тогда Халтурина перевели в другой подвал, расположенный под главным караульным помещением. Этажом выше находилась столовая императорской семьи. В своей каморке законспирированный террорист проживал с двумя рабочими и надсмотрщиком, который близко сошелся с Халтуриным, хотя тот был необщителен, скрытен и не пил.

Проникшись к нему симпатией, надсмотрщик захотел выдать за него свою дочь.

Один из лидеров «Народной воли» Лев Тихомиров впоследствии указывал, что в момент трудоустройства Халтурина Александр II отдыхал в Крыму, и ввиду его отсутствия Зимний дворец охранялся «самым небрежным образом. Прислуга и прочие обитатели жили на всей своей воле, без стеснений. Распущенность и воровство царствовали повсюду. Надзора за прислугой не было никакого. Служители, высшие и низшие, устраивали вечеринки и попойки, на которые приходили десятки их знакомых без всякого разрешения и надзора».

Согласно сведениям, собранным уже после взрыва, Халтурин не отличался профессиональными столярными навыками, но был хорошим лакировщиком. Организацию покушения курировал член Исполнительного комитета «Народной воли» Александр Михайлов, одновременно готовивший и подрыв царского поезда.

К 17 февраля (5 февраля по ст. стилю) 1880 года Халтурину удалось пронести в подвал дворца около двух пудов динамита, изготовленного в подпольной лаборатории и переданного ему Желябовым. В этот день в столовой Зимнего дворца должен был состояться обед в честь брата сильно болевшей императрицы Марии Александровны принца Александра Гессенского (сама она во время теракта находилась в очень тяжелом состоянии и даже не услышала взрыва). Поезд высокого гостя опаздывал, из-за чего любивший пунктуальность Александр II злился. Между тем Халтурин благополучно вышел на Дворцовую площадь, где его ждал Желябов.

«Готово», — сказал террорист своему компаньону.

Александр II спасся благодаря опозданию своего шурина

Бомба была приведена в действие с помощью запального шнура. Взрыв произошел в 18 часов 22 минуты и застал императора, встречавшего принца, в Малом Фельдмаршальском зале далеко от столовой. Взрывом разрушило перекрытие между цокольным и первым этажами. Двойные кирпичные своды между первым и вторым этажами дворца выдержали удар взрывной волны. В бельэтаже никто не пострадал, но взрывом приподняло полы. В столовой Третьей запасной половины Зимнего дворца треснула стена, на накрытый стол упала люстра, все засыпала известка и штукатурка. Капитальные стены при этом оказались прочнее, чем предполагалось.

Члены императорской фамилии не пострадали.

Но погибли 11 нижних чинов от рядового до фельдфебеля, несших в тот день караульную службу и находившихся в помещении выше подвала и ниже столовой.

Все они были героями недавно завершившейся русско-турецкой войны. Ранения получили еще 56 человек: несмотря на увечья, часовые оставались на посту до прибытия экстренно вызванной смены.

В правительственном сообщении говорилось: «В седьмом часу вечера, когда в Зимнем дворце по случаю ожидающегося прибытия в Санкт-Петербург Его Высочества принца Александра Гессенского в покоях, расположенных над помещением главного караула был приготовлен стол для семейного обеда членов императорского дома, а Его Императорское Величество изволил выйти навстречу высокому гостю в Малую Фельдмаршальскую залу, из подвального этажа произошел взрыв, разрушивший помещение главного караула и смежные с ним части здания, а также несколько повредивший пол тех комнат, в которых предполагался обеденный стол».

Торжественную трапезу отменять не стали. С опозданием на полчаса она началась в других апартаментах.

Все находившиеся во время взрыва в караульной комнате были представлены к наградам. Семьи убитых часовых Александр II повелел зачислить «на вечный пансион». Два дня спустя он лично присутствовал на их похоронах. Реакцией императора на случившееся явилось создание Верховной распорядительной комиссии во главе с генералом Михаилом Лорис-Меликовым, энергично взявшимся за борьбу с террористами.

Теракт ударил по престижу власти

Исполком «Народной воли» выпустил прокламацию, в которой причины очередной неудачи объяснялись так: «Заряд был рассчитан верно, но царь опоздал на этот раз к обеду на полчаса, и взрыв застал его на пути в столовую. Таким образом, к несчастью Родины, царь уцелел».

Известие о результатах теракта довело Халтурина почти до психического расстройства. Он считал, что Желябов снабдил его недостаточным количеством динамита. Позднее Халтурин рассказывал своей соратнице Вере Фигнер, что однажды при починке мебели случайно встретился с Александром II и «ударом молотка мог уничтожить его на месте».

«Теракт в Зимнем дворце произвел сильное впечатление на всю Россию и за границей, — констатировал историк Пелевин. – Взрыв, не достигший цели, подорвал престиж правительства. Он выставил народовольцев какими-то всемогущими и вездесущими злоумышленниками, борцами с властью. Вместе с тем выявилась несостоятельность политического сыска империи».

После взрыва Халтурин бежал в Москву, а в 1882 году уже в Одессе участвовал в убийстве прокурора Василия Стрельникова.

После выстрелов своего соучастника переодетый извозчиком Халтурин был задержан прохожими и через несколько дней повешен. Александра II к тому времени уже не было в живых.

В августе 1880 года он успешно пережил еще одно покушение, но седьмая попытка оказалась роковой. 13 марта (1 марта по ст. стилю) 1881-го Александр II в результате взрыва брошенной Игнатием Гриневицким бомбы на набережной Екатерининского канала получил смертельное ранение, от которого через 1 час и 10 минут скончался в Зимнем дворце.