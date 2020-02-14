От койки до рака: чем грозит большое число партнеров

Наличие десяти или более половых партнеров в течение жизни связано с повышенным риском развития рака, выяснила международная группа ученых из Университетского колледжа Лондона, Венского медицинского университета и других исследовательских учреждений. Работа была опубликовано в журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Влияние числа половых партнеров на здоровье изучено мало, поэтому исследователи решили восполнить этот пробел.

За основу они взяли данные британского лонгитюдного исследования старения ELSA, которое началось в 2002 году. В рамках работы идет сбор информации о людях старше 50 лет — от политических взглядов и активности на рынке труда до физического и психического здоровья.

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В 2012-2013 годах свыше 5700 человек отчитались о количестве половых партнеров за жизнь. Ученые распределили ответы по группам — 0-1, 2-4, 5-9 и 10 или более сексуальных партнеров.

Также оценивалось состояние здоровья респондентов, семейное положение, уровень дохода, образ жизни и вредные привычки, наличие депрессивных симптомов.

Средний возраст участников составил 64 года, почти 75% из них состояли в браке. Около 28,5% мужчин сообщили, что на момент опроса у них был 0-1 сексуальный партнер, 29% сказали, что у них было 2-4 партнера, каждый пятый (20%) сообщил о 5-9, а 22% сообщили о 10 или более сексуальных партнерах.

Соответствующие показатели женщин были следующими: чуть менее 41%, 35,5%, чуть менее 16% и чуть менее 8%.

У обоих полов большее число партнеров коррелировало с более молодым возрастом, отсутствием супруга, а также с наиболее высоким или наиболее низким доходом.

Чем больше сексуальных партнеров было у человека, тем чаще он пил и курил, а также чаще занимался физкультурой. Также выраженной оказалась связь между числом партнеров и риском развития рака.

По сравнению с женщинами, которые сообщили о не более чем одном половом партнере, у тех, кто имел 10 партнеров и более, риск развития рака был на 91% выше.

Среди мужчин, сообщивших о том, что у них было 2-4 сексуальных партнера на протяжении всей жизни, вероятность заболеть раком была на 57% выше, чем у мужчин, сообщивших об одном партнере или их отсутствии. А те, кто сообщил о 10 или более случаях, страдали от рака на 69% чаще, чем те, у кого было не более одного партнера.

При этом женщины, у которых насчитывалось от пяти партнеров и более, на 64% чаще сообщали о хронических заболеваниях. Среди мужчин такой тенденции не наблюдалось.

В работе не уточнялось, какие конкретно виды рака поражали респондентов.

Исследователи подчеркивают, их работа была обзорной, поэтому о прямой связи наблюдаемых явлений говорить не следует. Однако предыдущие исследования неоднократно показывали, что ИППП связаны с риском развития гепатита и некоторых видов рака, что наводит на определенные выводы.

«Рост риска развития рака может наблюдаться за счет тех его видов, которые связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем», — пишут авторы.

Если в дальнейшем связь между числом партнеров и рисками для здоровья подтвердится, этот пункт можно будет включить в программы скрининга рака, считают они.

У различий в результатах между мужчинами и женщинами может быть несколько причин, отмечают исследователи. По всей видимости, дело в том, что у мужчин в жизни в целом бывает больше половых партнеров. Женщины же чаще обращаются к врачам в случае недомоганий, что может сказываться на состоянии здоровья и поставленных диагнозах.

Проблемой в лечении ИППП становится нежелание больных идти к врачу или верить поставленному диагнозу — вместо этого они предпочитают консультироваться на интернет-форумах с другими пользователями, выяснили американские ученые. Само по себе явление не ново, отмечают они — люди часто спрашивают друзей, супругов или родителей, о чем могут говорить те или иные симптомы. Но с развитием интернета это вышло на новый уровень.

При этом более трети людей публикуют фотографии собственных пораженных гениталий.

Ответ обычно приходит в течение дня, но зачастую достаточно подождать пару минут. Поставленные пользователями диагнозы, разумеется, в большинстве случаев ошибочны, и последствия «лечения» по рекомендациям пользователей повышают риск развития осложнений.