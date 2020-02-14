Перепутали с Дрезденом: как американцы разбомбили Прагу

В 1939 году президент Чехословакии Эмиль Гаха вынужденно подписал договор с нацистской Германией о протекторате над своей страной под угрозой бомбардировки Праги силами люфтваффе. Подобной перспективой ему открыто угрожал Герман Геринг, принуждая к сотрудничеству с немцами. Итогом давления стали сердечный приступ у Гахи и потеря независимости Чехословакией. Вся территория государства подверглась оккупации, однако ударов по Праге с воздуха удалось избежать.

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И все же один из красивейших городов Европы не спасся от авиабомбежек. 15 ноября 1944 года 12 бомб сбросили на Прагу два американских самолета. А 14 февраля 1945-го вылетевшие с баз под Лондоном 62 бомбардировщика B-17 Flying Fortress обрушили на жилые кварталы уже 152 тонны бомб. Налет произошел неожиданно и не имел военного смысла. Взрывы накрыли районы Радлице, Вышеград, Злихов, Карлову площадь, Нусле, Винограды, Вршовице и Панкрац. Были разрушены десятки исторических памятников, 93 здания, важные объекты инфраструктуры.

Одна из бомб упала в десяти метрах от знаменитого Карлова моста через Влтаву.

close Прага, 14 февраля 1945 года Прага, 14 февраля 1945 года CTK/Global Look Press

Сооружение осталось целым, но несколько скульптур были посечены осколками. Подверглись значительному урону или были уничтожены другие знаменитые объекты, например, дом Фауста, здание синагоги на Виноградах, Эммаусский монастырь. На него упали три зажигательных снаряда весом 227 кг каждый. Попадание разрушило обе готические башни. Две трети церковных сводов обрушились. Новоготическое здание сгорело вплоть до сводов на нижнем этаже. Монастырь восстанавливали в течение нескольких десятилетий.

«Что было самое страшное после бомбежки, так это пожары — над Ботаническим садом горели помещения Национального театра, над нами горела больница, уничтожен был Эммаусский монастырь, мост Палацкого… Это зарево было видно из наших окон. Мне этого никогда не забыть», — вспоминала очевидец бомбежки Милена Шотолова.

Бомбардировка длилась пять минут. За это время в Праге погибло больше людей, чем во время налета люфтваффе на британский Ковентри 14 ноября 1940 года — 701 человек. Еще 1184 получили ранения различной степени тяжести.

«Вчера мы в полной мере поняли значение слова «террор», — сообщило на следующий день чешское радио.

close Прага, 14 февраля 1945 года Прага, 14 февраля 1945 года CTK/Global Look Press

Жертвами стали люди разных национальностей. Так, одна из бомб оборвала жизнь русского эмигранта, драматического артиста Всеволода Орлова. Одновременно в Дрездене под бомбежкой погиб бывший полковник Русской императорской армии, сын главы царского МВД Петр Дурново с семьей и помощниками.

«На одной из улиц я перепрыгнул через поток воды, а справа горел монастырь. Я побежал на набережную, чтобы оценить масштаб разрушений. А в это время уже падала крыша храма, — рассказывал позднее репортер чешского радио Йозеф Цинцибус. — Часы показывали время нападения — 12 часов 32 минуты. Всюду огонь, пепел, провисшие между этажами полы и дым».

Глава коллаборационистского правительства протектората Богемии и Моравии Рихард Бинерт так высказался об операции американцев:

«В среду, 14 февраля вражеские бомбы впервые в таком огромном количестве упали на нашу любимую Прагу.

Были уничтожены бесценные памятники культуры и больницы. Жилые кварталы, в которых текла нормальная жизнь, теперь представляют собой яркую картину человеческих страданий. Дома превратились в развалины, в которых отчаявшиеся люди ищут своих близких и спасают остатки своего имущества. Бомбежка стоила жизни большому количеству наших граждан, многие были ранены, потеряли крышу над головой. Все они жертвы того безжалостного способа, каким враг ведет эту войну, не жалея ни женщин, ни детей, ни больных».



Американцы впоследствии объяснили авиаудары по Праге технической ошибкой: якобы самолеты направлялись бомбить Дрезден, расположенный в 120 км к северо-западу, но сбились с курса и перепутали цели. По мнению чешского историка Яна Бориса Углиржа, Прага являлась для ВВС США запасной целью: поскольку идти на посадку с бомбами на борту самолеты не могли, им пришлось атаковать столицу Чехословакии. Эту версию подтверждают материалы Национального архива США и свидетельства некоторых участников операции. Американцы целили в вокзалы, но из-за плохой видимости попали в густонаселенные районы, считает исследователь. Пражане совершенно не верили в такое развитие событий, поэтому после сигнала воздушной тревоги не спрятались в бомбоубежищах.

«Трагедия в том, что от действий американцев пострадали не военные объекты, а жилые кварталы и больницы», — подчеркивал Углирж.

close Прага, 14 февраля 1945 года Прага, 14 февраля 1945 года CTK/Global Look Press

Согласно предположению чешского публициста Ондржея Хеппнера, неожиданное нападение на Прагу с воздуха было продиктовано желанием американцев нанести значительный урон столице страны, которая по условиям окончившейся тремя днями ранее Ялтинской конференции попадала в сферу влияния СССР. Этой концепции противоречат данные из дневников старшего сержанта Джона Винсхотена, который писал, что бомбардировку Праги провели для «поддержки наступления русских».

«Налет на Прагу не должен был случиться: главной целью американских бомбардировщиков была 14 февраля столица Саксонии Дрезден, где они собирались бомбить грузовой вокзал, — отмечал чешский историк Иржи Райлих, слова которого приводила в своей статье «65 лет назад Прагу разбомбили по ошибке», опубликованной на сайте чешского радио, Ася Чеканова. — Прага же попала под удар случайно, что было вызвано несколькими причинами. Во-первых, неблагоприятными погодными условиями, которые усложнили для американцев ориентирование на местности, и, во-вторых, тем, что у главного штурмана вышла из строя радиолокационная станция, способная идентифицировать цель и в условиях плохой видимости.

Жертв оказалось так много по той причине, что бомбардировка была так называемого малого тоннажа, не массовой.

В предшествующие месяцы в городе часто раздавалась воздушная тревога, но все заканчивалось благополучно, пражане отсиживались в убежищах. И 14 февраля они были уверены, что бомбы на город не упадут. Большое число жертв не отвечало сравнительно небольшому количеству сброшенных бомб».

25 марта 1945 года Прага пережила третий — и единственный запланированный — налет авиации союзников. 650 бомбардировщиков, вылетевших с баз в Италии в сопровождении истребителей, нанесли удары по фабрике машиностроения и военным аэродромам Кбелы, Летняны и Чаковице. В результате этой атаки, случившейся в Вербное воскресенье, погибли 235 человек и 417 получили ранения. Были уничтожены 90 зданий. Еще почти 1,4 тыс. оказались сильно повреждены.