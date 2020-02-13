Опасные связи: Гарвард обязали отчитаться о деньгах из России

Министерство образования США потребовало от ведущих университетов предоставить информацию о возможном финансировании со стороны России, Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Катара и других стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Министерство образования обязало университеты Лиги плюща (Гарвардский, Йельский и др.) предоставить данные о миллионах долларов, полученных от ряда стран, в том числе России. Представители министерства полагают, что руководство Гарварда и Йеля умолчало о получении как минимум $375 млн из-за рубежа. В первую очередь их интересуют гранты, контракты и зарубежные программы.

«Есть информация, свидетельствующая о том, что в Гарвардском университете отсутствует соответствующий контроль, поэтому отчеты могут не в полной мере отражать все пожертвования и контракты, исходящие от зарубежных источников», — отметили в министерстве. Позиция в отношении Йеля сходная — университет не сообщал о поступлении денег из-за рубежа в 2014-2017 годах, хотя активно сотрудничал с другими странами.

Под подозрение попали российский фонд «Сколково» и компания «Лаборатория Касперского», которая занимается вопросами компьютерной безопасности. Также вопросы возникли к китайским телекоммуникационным компаниям Huawei и ZTE, Катарскому национальному исследовательскому фонду и другим организациям.

«Речь идет о прозрачности, — поясняет секретарь по вопросам образования Бетси ДеВос. — Если колледжи и университеты получают иностранное финансирование, то студенты и налогоплательщики должны знать об этом. Более того, этого требует закон».

Представители университетов подтвердили, что получили запросы и занимаются подготовкой отчетов, но на это уйдет некоторое время.

Подозрения к Гарварду, возможно, возникли в связи с расследованием в отношении председателя факультета химии Чарльза Либера — ему предъявлены обвинения в получении грантов от Китая, о которых он не сообщил. Либер был арестован 28 января 2020 года, но отпущен под залог в миллион долларов.

Само же это расследование стало частью широкомасштабной программы, направленной на то, чтобы усилить контроль над финансированием американских высших учебных заведений со стороны государств, политика которых идет вразрез с американской, но которые надеются переманить на свою сторону лучшие умы страны.

С июля 2019 года министерство образования собрало данные о $6,5 млрд, которые поступили в крупные учебные заведения США и о которых их руководство не отчиталось. Колледжи обязаны сообщать об иностранных пожертвованиях, сумма которых превышает $250 тыс., однако делают это, как выяснилось, далеко не всегда.

«Чем дальше мы расследуем, тем чаще обнаруживаем, что многие учебные заведения отчитываются не обо всех случаях иностранного финансирования — или не отчитываются вообще, — говорит ДеВос. — Мы продолжим требовать от колледжей и университетов отчетности и работать с ними так, чтобы данные были полными, точными и прозрачными, как того требует закон».

Ранее министерство энергетики США запретило штатным сотрудникам работать с коллегами из других стран, которые могут использовать наработки в США в особо чувствительных проектах. Работникам, поддерживающим такие связи, будет предложено оборвать их либо уволиться, заявили в руководстве министерства.

Запрет коснется признанных лидеров в своих научных областях, имеющих доступ к разработкам в технологических областях, представляющих интерес для иностранных правительств. Это должно защитить США от утечки данных в Китай и другие страны, представляющие угрозу США — в том числе и Россию.